Борьба идёт нелёгкая, спортивная борьба

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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Глава правительства Акылбек Жапаров позвонил с поздравлениями и словами поддержки руководителю национальной сборной по борьбе, принимающей участие в чемпионате Азии в городе Астане.
В разговоре, состоявшемся поздно ночью 10 апреля с президентом Федерации борьбы Мелисом Турганбаевым, Акылбек Жапаров попросил передать поздравления от имени всех кыргызстанцев трём золотым медалистам — чемпионам Азии по греко-римской борьбе Акжолу Махмудову, Жоламану Шаршенбекову и Акылбеку Талантбекову, а также спортсменам, занявшим призовые места: Узуру Жусупбекову (серебро), Роману Киму (бронза), Раззаку Бейшекееву (бронза) и Адилхану Нурланбекову (бронза).
Председатель Кабмина отметил, что вся страна болеет за национальную сборную и остро переживает за своих спортсменов, в том числе и за Узурбека Джузупбекова, получившего в результате судейской ошибки серебро на чемпионате.
«Мы испытываем чувство безграничной гордости за всех наших спортсменов. Первые дни чемпионата принесли в нашу копилку семь медалей. Это отличное начало! Желаю успехов и победы остальным нашим спортсменам, которым ещё предстоит побороться за первенство в соревнованиях», — сказал Акылбек Жапаров, добавив, что все кыргызстанцы будут вместе болеть за спортсменов-вольников и девушек-борцов.
Дата публикации: 14:58, 12-04-2023
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