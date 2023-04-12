Борьба идёт нелёгкая, спортивная борьба

Глава правительства Акылбек Жапаров позвонил с поздравлениями и словами поддержки руководителю национальной сборной по борьбе, принимающей участие в чемпионате Азии в городе Астане.

В разговоре, состоявшемся поздно ночью 10 апреля с президентом Федерации борьбы Мелисом Турганбаевым, Акылбек Жапаров попросил передать поздравления от имени всех кыргызстанцев трём золотым медалистам — чемпионам Азии по греко-римской борьбе Акжолу Махмудову, Жоламану Шаршенбекову и Акылбеку Талантбекову, а также спортсменам, занявшим призовые места: Узуру Жусупбекову (серебро), Роману Киму (бронза), Раззаку Бейшекееву (бронза) и Адилхану Нурланбекову (бронза).

Председатель Кабмина отметил, что вся страна болеет за национальную сборную и остро переживает за своих спортсменов, в том числе и за Узурбека Джузупбекова, получившего в результате судейской ошибки серебро на чемпионате.

«Мы испытываем чувство безграничной гордости за всех наших спортсменов. Первые дни чемпионата принесли в нашу копилку семь медалей. Это отличное начало! Желаю успехов и победы остальным нашим спортсменам, которым ещё предстоит побороться за первенство в соревнованиях», — сказал Акылбек Жапаров, добавив, что все кыргызстанцы будут вместе болеть за спортсменов-вольников и девушек-борцов.

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