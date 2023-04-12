Чтобы ураном и не пахло. В конечном счёте

23 миллиона евро на рекультивацию уранового наследия в городе Майлуу-Суу.

Шестнадцать хвостохранилищ и 39 горных отвалов в Майлуу-Суу будут рекультивированы на грантовые средства Счёта экологической реабилитации для Центральной Азии Европейского банка реконструкции и развития. Майлуу-Суу является третьим объектом, где МЧС проведёт экологическую рекультивацию вслед за завершёнными в 2022 году работами в Мин-Куше и Шекафтаре.

МЧС проводится работа по приведению в безопасное состояние объектов бывшего уранового производства, которые повсеместно расположены по всей республике.

Экологическая реабилитация направлена на снижение риска возникновения радиационно опасных экологических катастроф и оздоровление экологической обстановки.

При финансовой поддержке Европейского союза в период с 2017 по 2020 год МЧС провело оценку воздействия на окружающую среду и разработало технико-экономическое обоснование для рекультивации комплекса уранового наследия в г. Майлуу-Суу. Были определены приоритетные мероприятия, которые предусматривают рекультивацию 16 хвостохранилищ, включая перенос четырёх хвостохранилищ на безопасное место. Также планируются демонтаж и снос ветхих зданий, сооружений и обломков бывшего уранового производства, консервация шахт и штолен.

В декабре 2022 года после успешного завершения проектов в посёлках Шекафтар и Мин-Куш Ассамблея вкладчиков Счёта экологической реабилитации приняла решение о выделение грантовых средств на рекультивацию объектов в г. Майлуу-Суу. В феврале 2023 года Кабинет министров одобрил Грантовое соглашение «Рекультивация площадок уранового наследия в г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской области», на сумму 23 миллиона евро.

Счёт экологической реабилитации, учреждённый в 2015 году по инициативе Европейского союза и управляемый ЕБРР, направлен на решение проблемы наследия уранового производства в Центральной Азии. Европейский союз является крупнейшим донором Счёта наряду с Бельгией, Испанией, Литвой, Норвегией, Швейцарией и Соединёнными Штатами Америки.

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