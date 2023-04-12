Гражданство обязывает

Заместитель акыйкатчы (омбудсмена) КР Альберт Колопов встретился с главой национального офиса УВКБ ООН Иваном Салеевым.



Состоялся обмен мнениями по актуальным направлениям сотрудничества, а также в сфере защиты прав беженцев и лиц, ищущих убежище.

Собеседники обсудили проблемы мандатных беженцев, которые из-за некоторых моментов не могут зарегистрировать документы на получение гражданства Кыргызстана, хотя проживают в стране несколько десятков лет.

«Вопрос имеет лишь технический характер. Требуются дополнительные документы, о которых ранее не было заявлено. Пример: вид на жительство. В этой связи беженцы не могут подать свои документы для получения гражданства КР», — сказал Иван Салеев.

Также собеседники обсудили права кайрылманов.

Альберт Колопов рассказал о мониторинге, который акыйкатчы совместно с сотрудниками Института омбудсмена провела в Баткенской области среди этнических кыргызов, переселившихся на историческую родину.

Стороны также отметили важность соблюдения прав лиц без гражданства. В частности, у собеседников вызвала беспокойство ситуация с задержанием за незаконное пересечение границ лиц без гражданства, которые подали документы на получение статуса беженца.

Кстати Подписаны указы о приёме в гражданство и выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Президент Садыр Жапаров подписал указы о приёме в гражданство КР и о выходе из гражданства.

Большую часть из числа принявших наше гражданство составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

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