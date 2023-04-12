Уголь высокого качества

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Глава Минприроды Мелис Тургунбаев открыл лабораторию по испытаниям качества угля на базе Департамента экологического мониторинга (ДЭМ).
Он вручил директору департамента Гульзат Жолчубековой компьютеры и принтеры, а 12 сотрудникам ДЭМ — сертификаты, дающие право работать с оборудованием для проведения испытаний по качеству угля (для определения уровня зольности, влажности, калорийности, содержания углерода и серы).
Несмотря на то, что Департамент экологического мониторинга работает с 1990 года, из-за недостаточности финансирования и отсутствия ключевых специалистов и ремонта в исследовательских помещениях, он не имел возможности для подачи заявки для прохождения процедуры аккредитации по международному стандарту ИСО/МЭК 17025-2019.
В 2022 году для обеспечения соответствия требованиям вышеуказанного стандарта разработаны документы, в деятельность ДЭМ внедрена система менеджмента качества. В межотраслевом учебном центре при Минприроды прошли обучение четыре специалиста по программе «Пробоотборщик» и три — по работе с сосудами под высоким давлением. В помещениях ДЭМ проведён капитальный ремонт. ОФ «Фонд развития природы» приобретены и переданы на баланс лабораторная мебель, соответствующая санитарным нормам и правилам, и новое оборудование для определения показателей качества угля.
Дата публикации: 15:57, 12-04-2023
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