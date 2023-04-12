Уголь высокого качества

Глава Минприроды Мелис Тургунбаев открыл лабораторию по испытаниям качества угля на базе Департамента экологического мониторинга (ДЭМ).



Он вручил директору департамента Гульзат Жолчубековой компьютеры и принтеры, а 12 сотрудникам ДЭМ — сертификаты, дающие право работать с оборудованием для проведения испытаний по качеству угля (для определения уровня зольности, влажности, калорийности, содержания углерода и серы).

Несмотря на то, что Департамент экологического мониторинга работает с 1990 года, из-за недостаточности финансирования и отсутствия ключевых специалистов и ремонта в исследовательских помещениях, он не имел возможности для подачи заявки для прохождения процедуры аккредитации по международному стандарту ИСО/МЭК 17025-2019.

В 2022 году для обеспечения соответствия требованиям вышеуказанного стандарта разработаны документы, в деятельность ДЭМ внедрена система менеджмента качества. В межотраслевом учебном центре при Минприроды прошли обучение четыре специалиста по программе «Пробоотборщик» и три — по работе с сосудами под высоким давлением. В помещениях ДЭМ проведён капитальный ремонт. ОФ «Фонд развития природы» приобретены и переданы на баланс лабораторная мебель, соответствующая санитарным нормам и правилам, и новое оборудование для определения показателей качества угля.

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