Урок — не впрок

Этот мартовский безумный беспредел, устроенный депутатом парламента Абировым в ресторане «Золотой дракон», запомнится надолго. А круги до сих пор расходятся.

«Перемотаем плёнку видео». Некто в лимонного цвета джемпере раз за разом пинает распластавшегося, уже не державшегося на ногах, человека. Этого разъярённого пытаются унять. Но он, как в безумном угаре, снова и снова бьёт свою жертву…

Это портрет явления, когда 35-летний мажор, имеющий две квартиры, два дома, два автомобиля «Лексус-570», 12 земельных участков, крупный рогатый скот и лошадей, у кого папа — известный угольный барон, может распоясаться до предельного предела. Как-то он признался в интервью, что любит доминировать, что жёсткий и может обидеть словом. Охранника Аргена Жекшенова он обидел кулаками — черепно-мозговая травма, перелом костей носа, сотрясение головного мозга, контузия глазного яблока.

Это один Абиров. А вот — другой. Ещё одно видео 28 марта, уже с покаяниями: «Я от себя и от имени ребят прошу прощения. За то, что поступили неправильно, повелись на эмоции. Мы понимаем, что неправы. Просим у вас прощения. Арген, ты скорее поправляйся. Будем родными друг другу, как братья. Чтобы мы были в хороших отношениях. Простите нас, мы неправильно поступили. Сейчас очень сожалеем о содеянном. Просим прощения от нас и наших семей. Пусть в будущем всё будет хорошо. Здоровья тебе, достигай успехов».

Второй (Аксамаев или Пазылов — и тот, и другой всех налево и направо колотили): «Сегодня выпала возможность попросить прощения у родителей. Просим прощения также у общественности. Но в первую очередь — у Бога. Простите нас. Мы за то, чтобы такого больше не случалось. Всего тебе хорошего, Арген. Хочу, чтобы мы встречались только по хорошим поводам».

Мама избитого: «Я вас прощаю. Самое главное, мой сын в порядке. Люди иногда ошибаются…»

Рукопожатия, объятия…

И всё бы выглядело вполне себе. Если бы не сказывалась игра на публику. Когда этот Абиров вместе с дружками размахивали кулаками поздно ночью в кабаке, не следили, как со стороны выглядят. А теперь, при видеораскаянии — взор долу, речь неторопливая, взвешенная. Смотри, народ, какие мы хорошие да пригожие. Дружить будем семьями с близкими Аргена.

Показуха, позёрство, перфоманс дутый.

И что им было? Напомним, пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что «Президенту доложили о факте драки и избиения мужчины депутатом Жогорку Кенеша. МВД поручено провести всестороннее расследование происшедшего. Подобное поведение не соответствует стандарту этики госслужащего такого ранга».

После, что называется, сигнала сверху в ГУВД сообщили, что все участники драки установлены и будут привлечены к ответственности. И да, 15 марта Пазылова и Аксамаева отправили в СИЗО на месяц. Правда, 28 марта отпустили под домашний арест. От потерпевшего Аргена поступило встречное заявление. Кстати, такое же заявление 15 марта Арген написал и в отношении Абирова. Есть ощущение, что все трое избегут наказания, по крайней мере, по соответствующей статье УК.

Кто сказал о неотвратимости? Тогда вам надо побывать в Жогорку Кенеше.

А 5 апреля Абиров весь в белом взошёл на трибуну с прощальной речью: «Чтобы не бросать тень на парламент, не ставить в неудобное положение членов комиссии (была такая создана по драке Абирова. — Г. К.), я принял решение добровольно сдать мандат. Закон для всех един, нет разницы — ты просто гражданин или депутат. Это событие не позволило бы мне исполнять обязанности депутата, на это нет морального права… Не прощаюсь с вами, могу сказать: до свидания».

И что тут началось! Аплодисменты, одобрительные улыбки. Будто их коллега улетает в космос с важным заданием, а не расплачивается за свой позорный дебош. Спикер Шакиев поспешил высказаться уже об эксе: «Вы были одним из самых активных, лучших депутатов. Вы проявили мужество и смелость. Показали пример другим… У вас всё впереди».

Сюрреализм какой-то: «мужество и смелость», «показали пример». И это всё о дебошире! Показавшем пример, каким не может быть депутат при 11 тысячах его избирателей. Какой не достоин и пожатия руки, не то что значка. Который просто опустил парламент поведением вне всякой этики слуги народа.

Да что там «пример…». «Это высокая планка для нас и государственных служащих, — краснобайствовал Эльмурза Сатыбалдиев. — Да, вы могли продолжать работать, ссылаясь на нас и нормы закона. Но воспитание, данное вам вашими родителями, этого не позволило сделать. Наша депутатская группа «Мекенчил» рада работе с вами, благодарю вас…».

А почему бы ещё и не вручить было награду, ведь «служба государству начинается с ответственности, которую вы продемонстрировали».

Тут как бы чёрное меняется на белое, злодейство — на добродетель, непримиримое осуждение — на корпоративность. Вот лицо парламента — в этом отношении (прямо восторженном) к опустившему его, парламент, ниже плинтуса.

Но есть и материальная сторона вопроса. Стало известно, что 28 мая в Бишкеке пройдут досрочные выборы депутата парламента по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26. В Центризбиркоме подсчитали, что их проведение обойдётся в 18 млн 635,5 тыс. сомов. Сюда входят: расходы ЦИК — 13,2 млн сомов, расходы нижестоящих комиссий — 5,436 млн сомов. Также законом предусмотрены выплаты суточных на питание из расчёта 500 сомов в день до и во время голосования для членов ОИК и УИК, операторов и 102 сотрудников МВД, которые будут обслуживать безопасность и порядок.

То есть свыше, гораздо выше 18 млн сомов пойдёт из кармана налогоплательщиков. И всё потому, что некто надебоширил и слинял. Так вот, если нельзя по Конституции упразднить этот запятнанный мандат и оставить вместо 90 депутатов 89, то пусть Абиров и оплачивает этот банкет. Иначе какая же тут справедливость, какая ответственность — наказывать рублём (сомом) нас, налогоплательщиков, содержащих парламент. Но это, похоже, и в голову не пришло депутатам, аплодировавшим хулигану.

Геннадий КУЗЬМИН.

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