В фокусе — Кыргызстан

В Москве в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына открылась персональная выставка фотокорреспондента «Слова Кыргызстана» Игоря Сапожникова «Кыргызстан — страна небесных гор».

Выставка продолжает цикл экспозиций «Мир глазами соотечественников», проходящих в Доме русского зарубежья. Именно об этом говорил, открывая выставку, его директор Виктор Москвин. Он сказал об огромной важности проекта, о том, что ДРЗ способствовал тому, чтобы москвичи имели возможность познакомиться с творчеством фотомастеров из Туркменистана, Китая, других стран. И вот сегодня благодаря таланту Игоря Сапожникова появилась возможность прикоснуться к древней и величественной культуре Кыргызстана, увидеть шедевры его архитектурного наследия, всмотреться в лица жителей этой прекрасной страны.

Виктор Москвин отметил интересную особенность: русские мастера почти никогда не выставляют своих портретов или фотографий близких, им важно передать красоту мест и людей, которых они снимают.

Сам Игорь Сапожников выразил глубокую признательность всем, кто оказал помощь при подготовке экспозиции. Организации экспозиции способствовал Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике. За многие годы в фокусе его объектива оказались звёзды эстрады, театра и кино, VIP-персоны, а уж сколько простых людей, их быт и нравы, ландшафтные и архитектурные достопримечательности и многое другое — всего не перечесть. «В своих работах я не пытаюсь идти на компромисс, создавать их по определённому и тем самым коммерческому, политическому заказу, наоборот, я делаю фотографии так, как подсказывает моя интуиция. Таким образом устанавливается прямое соотношение между фотографией и мною. Посредством использования техники открываются возможности для выражения своих мыслей…», — рассказывает Игорь Сапожников.

Президент творческого союза «Фотоискусство» Александр Евтеев поздравил собравшихся с проведением такой замечательной выставки.

О важности работы с нашими соотечественниками, оказавшимися за пределами России, о сохранении культурных связей с близкими нам народами говорил заместитель директора Третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Александр Мусиенко.

На церемонии открытия выставки присутствовал руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков.

В конце мероприятия состоялось вручение мастерам из Уфы, Челябинска, Минска и других городов дипломов о присвоении звания «Фотохудожник Международной федерации фотоискусства» и «Выдающийся фотохудожник Международной федерации фотоискусства».

Выставка «Кыргызстан — страна небесных гор» продлится до 11 июня.

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