Студенты рвутся в чемпионы

Торжественное открытие Республиканской универсиады — 2023 прошло в минувший понедельник в столичном Дворце спорта имени Кожомкула.

Сборные вузов Кыргызстана тепло приветствовали министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов, представители Министерства образования и науки, Национального олимпийского комитета. В студенческой Олимпиаде примут участие более четырёх тысяч мучеников науки из 28 высших учебных заведений страны. Они будут выявлять сильнейших в 18 дисциплинах.

О предстоящем мероприятии во Дворце спорта можно было догадаться заранее. У входа в это спортсооружение небольшие группки молодых людей горячо обсуждали предстоящие старты. Так, представители КГУСТА громко, даже с вызовом (чтобы слышали рядом стоящие соперники), говорили: «Мы всех порвём». Но студент третьего курса этого вуза Канат Суйменкул уулу потихоньку говорил товарищам: «Зачем расхвастались, нам с политехами предстоит бодаться, а спорт у них, сами знаете, как поставлен».

Будущие архитекторы после этих слов погрустнели, но участница команды Назгуль (фамилию она постеснялась называть) подбодрила друзей, справедливо заметив, «что и на их улице обязательно будет праздник».

А вот ребята из Джалал-Абадского государственного университета, казалось, приехали в Бишкек не на соревнования, а на экскурсию. Они внимательно осматривали близлежащую ко Дворцу спорта территорию, говорили, что вечером обязательно надо погулять в парке Панфилова. А когда главный человек в этой дружине спросил: «А как же тренировки?» — ребята на своего капитана только рукой махнули. Верно говорят:

«Молодость — синоним самоуверенности».

Ребята из Бишкекского государственного университета, судя по их словам, намеревались завоевать не менее десяти золотых медалей. «Что можно, агай, сделаем», — успокаивали они своего преподавателя физкультуры.

И такие разговоры на тему «мы всех порвём» слышались отовсюду.

…На церемонии открытия Универсиады присутствовали только сами спортсмены и их наставники. Концертный зал был практически забит до отказа, так что данные о том, что в этой студенческой олимпиаде будут бороться за медали порядка четырёх тысяч спортсменов, были недалеки от истины.

У организаторов церемонии было всё готово. И они уже ходили по сцене с грустными лицами. А вот начальство (как и в предыдущие годы) опаздывало. Наконец в зале появились министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов, новоиспечённый (то бишь только что назначенный) директор Департамента спорта Айбек Абдымомунов, сотрудники Министерства образования и, как говорят в таких случаях, другие официальные лица.

Впрочем, чиновники недолго мучили собравшихся в зале студентов-спортсменов длинными спитчами. Министр Максутов лишь напомнил сидящим в зале, что Универсиаду по праву называют малой олимпиадой. В студенческих состязаниях, как правило, принимают участие будущие чемпионы Азии, призёры первенств мира, участники Олимпийских игр. Далее Максутов пожелал участниками Универсиады побед и успехов в учёбе.

Между прочим, летом нынешнего года в китайском городе Чэнду пройдёт Мировая универсиада, которая из-за пандемии откладывалась два года. Так что наши республиканские студенческие старты станут своего рода отборочными состязаниями. Но министр Максутов лишь напомнил студентам об Универсиаде в Поднебесной, а о том, как будет идти подготовка к ней, ничего не сообщил.

Представитель Минобраза напомнил собравшимся, что его ведомство также многое делает для развития спорта, но что именно — не уточнил. Хотя нужно было бы. Одному Департаменту спорта очень тяжело, почти невозможно «вытащить из болота нашего бегемота», то бишь оздоровительную отрасль и индустрию рекордов.

Кстати, почему-то директор департамента Айбек Абдымомунов и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Кылыч Сарбагышев ничего не сказали со сцены студентам. Им нечего было сообщить молодёжи? Поэтому студенты оставались в зале только из-за концерта, который начался сразу же после приветственных речей.

А теперь — о серьёзном. По давнишним данным Минздрава, 70 процентов выпускников средних школ (значит, и студенты) страдают различными хроническими заболеваниями. Не изменилась ситуация и сегодня. Мы специально позвонили в Министерство здравоохранения, там не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Следовательно, молодёжь у нас растёт хлипкая, если не сказать большего.

Другая цифра вызывает очень большое сомнение. По официальным данным, 25 процентов молодых людей в Кыргызстане активно занимаются спортом. Не так давно мы специально провели небольшое исследование и быстро выяснили, что эта цифра — «дутая». То есть если школьники, лицеисты, студенты один раз в год пробегут 100 метров на своих соревнованиях, то они уже «активно занимаются спортом».

А вот как устроен студенческий спорт. В республике, наверно, только в трёх-четырёх вузах спортивная работа поставлена на должном уровне. То есть регулярно проводятся соревнования, есть своя спортивная база, с молодёжью работают квалифицированные тренеры.

А с другой стороны, от ректоров требуют хорошо отлаженной спортивной работы. И вот как они решают эти вопросы: приглашают в свои альма-матер известных спортсменов. Профессиональные атлеты, конечно же, на универсиадах занимают призовые места, ректоры ходят донельзя довольными собственными успехами в развитии массового спорта, а обыкновенные студенты (не профессиональные атлеты) приходят в спортзалы только два раза в неделю и даже не ставят перед собой задачи в обозримом будущем защитить спортивную честь своего вуза. Кроме того, нельзя забывать и о том, что некоторых преподавателей физкультуры совершенно не заботят рост спортивного мастерства и необходимость укрепления здоровья своих подопечных. Юноши и девушки сдают зачёты по этому предмету, будем говорить честно, за презенты.

Положение со спортивными базами в вузах до сих пор неудовлетворительное. И это ещё мягко сказано. Во многих высших учебных заведениях нет даже просторных спортзалов. Для проведения тренировочных занятий ректоры вынуждены арендовать помещения в других организациях. И если руководители государственных высших учебных заведений ещё как-то выкручиваются, то ректоры частных университетов и академий вообще не заморачиваются этой проблемой. Руководители МОиН, похоже, эту ситуацию даже не видят.

Но есть в наших вузах и положительные примеры. Более 20 лет в Кыргызском техническом университете действует спортклуб «Политехник». Он берёт под свою опеку практически всех студентов вуза. Молодые люди ещё на первом курсе выбирают себе вид спорта, который им по душе, и стараются войти в сборную университета. Ведь ведущие спортсмены Технического университета получают льготы при оплате за учёбу. Неслучайно сборная КТУ на республиканских универсиадах все последние годы занимает ведущие места, а несколько лет подряд становилась победителем студенческой олимпиады Кыргызстана.

На высоком уровне поставлена спортивная работа в КГУСТА, Кыргызском национальном университете, некоторых других вузах.

Но вот что грустно: на Универсиаде в Чэнду честь Кыргызстана будут защищать профессиональные спортсмены, а не рядовые студенты. Удивляться этому не приходится: все наши знаменитые атлеты участвовали в своё время в универсиадах, более того, и в зарубежных студенческих дружинах будут сражаться, очевидно, за золотые медали профессиональные спортсмены. Всё бы, как говорится, и ничего, но вот только сама идея студенческого спорта, выходит, давно скомпрометировала себя. А в Кыргызстане он вообще мало способствует укреплению здоровья молодёжи.

Вячеслав АНИКИН.

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