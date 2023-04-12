Трио мирозданья

Хотите отречься от городской суеты и окунуться во вселенную исцеляющего искусства? Тогда самое время посетить Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева, где проходит выставка «Палитра Азии», состоящая из призведений известных кыргызских художников Бектена Усубалиева, Владимира Файзыева и Сансыза Мирзираимова. Разный взгляд на творчество, разные техники подачи и стили, но работы троих художников объединяет одно — безмерная любовь к родине и искусству. Именно её с помощью ярких масляных красок мастера выплеснули на холст.

Бектен Усубалиев родом из Иссык-Кульского района. Он как никто видит природные краски, разноцветье переливов прозрачной воды, радугу цветочных полей и многообразие зелени. В своих работах участник пленэра ТЮРКСОЙ изображает простоту быта, который мы часто видим и считаем обыденным, а глядя на его полотна, начинаем понимать, что всё на свете прекрасно: и девочка, поедающая арбуз, и процесс установки юрты, и даже обыкновенные грибы под кустом смотрятся так органично, что хочется окунуться в мир природы и отречься от суеты.

Художник-монументалист Владимир Файзыев пишет в основном картины о предметно-пространственной взаимосвязи с архитектурной средой, где история переплетается с современным взглядом на творчество.

Уличные музыканты верхом на осле, не спеша, бредут по старинным улочкам неизвестного города, и мы как бы путешествуем с ними. Видим их глазами далёкое призрачное прошлое. Саманные хижины на фоне горных пейзажей наполняют душу уютом и умиротворяют, хочется заглянуть в крошечное окошко, и вот уже воображение рисует разноцветье ширдаков, бешик с младенцем и склонённое лицо матери над своим чадом.

Уроженец Аксыйского района Сансыз Мирзираимов видит мир по-своему. Особый интерес на выставке вызывает его натюрморт с красной рыбой. Кто-то видит белый стол, а кто-то старую советскую газету, аккуратно разложенную заботливым хозяином перед началом трапезы. Рыба — отдельная тема, на ней ставится акцент и концентрируется взгляд. Это, видимо, сделано специально, дабы возбудить аппетит у посетителей.

Его работы отличаются разнообразием и нестандартной подачей. Он не зацикливается на природных мотивах, а потчует зрителя всеми видами жанра художественного искусства. Проголодавшись, мы переносимся в прохладу горной ночи, а далее на оживлённую магистраль города после дождя и уже после любуемся красотой фазанов, мирно пасущихся под цветущими деревьями.

Все три художника непрерывно показывают нам ценность каждого мгновенья столь скоротечной и в то же время такой умиротворённой жизни человека.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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