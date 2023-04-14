Победы в греко-римском стиле

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель правительства Акылбек Жапаров тепло поздравили сборную страны по греко-римской борьбе с успешным выступлением на чемпионате Азии в Астане. В копилке нашей дружины три золотых, серебряная и три бронзовых медали. А лидер команды Акжол Махмутов стал лучшим борцом континента в третий раз.



Глава государства в своей телеграмме подчеркнул: «Ваши победы наглядно доказывают прогресс в развитии спорта Кыргызстана. Уверен, вы и ваши товарищи добьются успеха на чемпионатах мира и Олимпийских играх».

Премьер-министр отметил: «Вся страна испытывает чувство безграничной гордости за всех наших спортсменов. Особо тёплые слова хочется сказать в адрес борца Узура Жусупбекова, который в результате нелепой судейской ошибки получил не золотую, а серебряную медаль. Не расстраивайся, Узур, ты обязательно поднимешься в самом ближайшем будущем на высшую ступень пьедестала почёта».

А теперь о выступлении кыргызстанских баатыров. Первое золото для нас с вами, уважаемые болельщики, завоевал Жоломан Шаршенбеков (весовая категория до 60 килограммов). Если сказать честно, в успехе этого парня на борцовских коврах Астаны мало кто сомневался. Жоломан в прошлом году был признан лучшим борцом мира, стал победителем чемпионата мира. Своё высокое мастерство он в полной мере продемонстрировал и в Астане: в первой схватке уложил соперника на лопатки за 50 секунд. Кроме того, Объединённый мир борьбы (Международная федерация по этому виду спорта) назвала Жоломана Шаршенбекова и его товарища по команде Акжола Махмудова «творцами истории» 2022 года. Подобными эпитетами эта организация не любит разбрасываться, но для двух скромных парней из Кыргызстана сделала исключение. Кстати, и в финале Жоломан выступил блестяще, победив соперника из Южной Кореи со счётом 10:0.

Тренирует Шаршенбекова один из опытнейших наставников страны 86-летний Хаким Махмудов. Не стареет душой ветеран. Сегодня он, как и в прошлые годы, воспитывает юных борцов греко-римского стиля, в рядах которых однозначно растут будущие чемпионы Азии и мира.

Затем гимн Кыргызстана в Астане звучал в честь победы Акжола Махмудова (до 77 кг). Этот единоборец даже не нуждается в особом представлении. До турнира в столице Казахстана Акжол имел в своём активе две золотые медали, завоёванные на чемпионатах Азии. Состязания в Астане принесли ему третью награду высшей пробы на континентальных первенствах. Кроме того, Махмудов — чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр в Токио. Таких титулованных спортсменов в Кыргызстане немного. В столице Казахстана Акжол Махмудов с явным преимуществом победил борцов из Туркмении и Японии, а в финале должен был сразиться с представителем Ирана, но спортсмен этой страны получил травму и на поединок с Махмудовым не вышел.

После завершения чемпионата Акжол Махмудов написал в соцсетях: «Если честно, турнир в Астане стал для меня не очень сложным испытанием. Во всяком случае, я мало израсходовал сил и энергии. Но расслабляться не собираюсь. 26 апреля в Алматы у меня поединок с двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира россиянином Романом Власовым. Уже начал подготовку к этой, быть может, самой главной в моей жизни схватке».

Огромную роль в воспитании Акжола Махмудова сыграл его тренер Мейрамбек Ахметов. Это, без сомнения, один из самых талантливых наставников республики по греко-римской борьбе. В своё время Мейрамбек Ахметов воспитал серебряного призёра Олимпиады в Пекине Канатбека Бегалиева, мастера спорта международного класса Дамирбека Асылбек уулу и многих других победителей международных турниров.

Государство высоко оценило заслуги Мейрамбека Ахметова. В 2021 году ему был вручён орден Манаса второй степени. Далеко не каждый тренер в нашей стране получает такую высокую государственную награду.

Третье золото нашей команде принёс молодой, но очень перспективный единоборец Акылбек Талантбеков (до 82 кг). Его главные козыри на борцовском ковре: натиск, отменная физическая подготовка, применение разнообразных приёмов. Успех в столице Казахстана — первое большое спортивное достижение этого парня, но Акылбек готов, по его же словам, трудиться до пота и соли для достижения новых, более выдающихся результатов.

Ещё один наш выдающийся греко-римлянин Узур Джузупбеков (97) получил серебряную медаль, хотя имел все шансы завоевать и золотую награду. В 1/4 финала кыргызстанец победил хозяина ковра Олжаса Сырлыбая, в полуфинале не оставил шансов на успех представителю Индии, а в финале со счётом 4:7 проиграл иранцу Мехди Мохаммаду Балихамзехдеху. Сначала Узур проигрывал сопернику со счётом 0:4, затем нашёл в себе силы и сравнял результат. Но за удар соперника головой арбитр присудил три дополнительных балла борцу из Ирана. Мягко говоря, нарушение правил было далеко не очевидным. Этот вердикт даже не поняли зрители на трибунах, но теперь уже ничего не поделаешь, да и с судьями, известное дело, не поспоришь.

Кроме того, бронзовые награды на чемпионате завоевали другие наши талантливые борцы: Адилхан Нурланбеков (до 72 кг), Раззак Бейшекеев (до 67 кг) и Роман Ким (130 кг). И лишь Сардарбек Конушбаев (до 55 кг), Дастан Кадыров (до 63 кг) не смогли добиться на турнире успеха. Но их победы ещё впереди. Главный тренер сборной Азат Эркимбаев в главную команду страны всегда берёт только самых талантливых и перспективных борцов.

В результате наша сборная завоевала второе общекомандное место, что является большим успехом для наших ребят.

Феномен развития греко-римской борьбы в Кыргызстане заслуживает отдельного разговора. В советские времена более впечатляющих успехов на всесоюзной и международной аренах добивались, как правило, борцы вольного стиля. Кыргызстан подготовил нескольких чемпионов мира, Европы. Так, к примеру, наш тренер Александр Ремезов воспитал чемпионов мира Александра Мишурова, Михаила Костопуло, Владимира Соколова, Шамиля Рахматуллина и многих других замечательных единоборцев.

Но после 1991 года ситуация в борцовском мире Кыргызстана стала диаметрально противоположной.

Вольники ушли в тень, а греко-римляне всё чаще стали заявлять о себе на международной арене. Блестящих успехов достиг трагически погибший Раатбек Санатбаев, в 2008 году на Олимпиаде в Пекине Канатбек Бегалиев завоевал серебряную медаль, а Руслан Тюменбаев — бронзовую.

Успех наших греко-римлян объясняется несколькими факторами: с древних времён кыргызы занимались борьбой, очень похожей на греко-римскую. Так что этот вид борьбы у них, если можно так сказать, в крови.

Кроме того, федерация греко-римской борьбы в лихие 90-е сумела сохранить костяк тренерских кадров. Наставники не ушли торговать на рынки, а продолжали, несмотря на огромные материальные проблемы, заниматься своим любимым делом. Их труд со временем принёс замечательные результаты.

Есть ещё один непреложный закон спорта: зрители жаждут успеха своих любимцев, каждая медаль, завоёванная нашими спортсменами на международных соревнованиях, делает популярной дисциплину, которую они представляют.

Возьмём для примера футбол. Когда сборная Кыргызстана в 2019 году успешно выступила на чемпионате Азии, то и на матчи национального первенства стали приходить тысячи болельщиков. После чемпионата Азии кыргызстанская дружина, увы, не достигала больших результатов и трибуны стадионов заметно опустели. А наши греко-римляне каждый год добиваются успехов за рубежом, поэтому к этому виду спорта интерес у болельщиков постоянный и прочный.

А чемпионат Азии в Астане не закончился. В эти дни идут турниры по женской и мужской вольной борьбе. Об итогах этих состязаний мы сообщим в следующем номере.

Вячеслав АНИКИН.

Автор: -