С космическим приветом

Президент Садыр Жапаров 12 апреля, в Международный день космонавтики, встретился с российским космонавтом-испытателем Сергеем Корсаковым.

Сергей родился в 1984 году в г. Фрунзе, учился в столичной школе №24 им. А.Токомбаева. Будучи на борту корабля «Союз МС-21», он из космоса поздравлял кыргызстанцев с Днём независимости и бишкекчан с Днём города.

Глава государства, тепло приветствуя Сергея Корсакова, поздравил его с профессиональным праздником. Он отметил, что в Кыргызстане всегда рады встречать знаменитых соотечественников, для которых их малая родина является близкой и родной страной.

Садыр Жапаров подчеркнул, что как глава государства готов всячески поддерживать и поощрять соотечественников.

«Я, конечно, не знаю, как сейчас, но в наше время каждый второй ребёнок хотел стать космонавтом. Я думаю, и вы не были исключением. К счастью, ваша мечта сбылась. Я желаю, чтобы ваша возможность восхищаться всеми красотами Вселенной и изучать космические просторы была долгосрочной и комфортной», — добавил Президент.

В свою очередь Сергей Корсаков поблагодарил за тёплый приём и отметил, что для него большая честь и радость в очередной раз оказаться в родном городе.

«Кыргызстан занимает особое место в моём сердце, потому что здесь прошли моё детство и юность. В Кыргызстане я получил образование, здесь же сформировался мой характер, а именно — упорство и настойчивость, которые повлияли на мою карьеру», — отметил космонавт.

Он рассказал, что на борт Международной космической станции, несмотря на ограничения, из личных вещей он взял с собой флаги Кыргызстана и родного Бишкека.

Сергей Корсаков в качестве подарка вручил главе государства флаг Кыргызстана со штампом Международной космической станции о том, что флаг был доставлен космическим кораблём «Союз МС-21» 18 марта 2022 года и до 29 сентября 2022 года сопровождал экспедицию и был её талисманом. Кроме того, космонавт вручил фотографии из космоса, в том числе и озера Иссык-Куль.

В завершение встречи Президент пригласил Сергея Корсакова с его коллегами отдохнуть на побережье озера Иссык-Куль, побывать в тех местах, где после полёта в своё время восстанавливался Юрий Гагарин. Также пожелал космонавту дальнейших успехов и вручил ему памятные подарки.

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