Говорит и показывает

Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Перефразируем: не будете развивать информационное пространство вы, его заполнят другие. Свято место пусто не бывает. А вот информация, которая прошла по всем местным и многим зарубежным сайтам: телекомпании «Пирамида» и «Пятый канал» ликвидируют в связи с банкротством.

ЦИФРА ЕСТЬ, КОНТЕНТА — НЕТ

В 2017 году Кыргызстан полностью перешёл на цифровой формат вещания. Параллельно были внесены поправки в Закон «О телерадиовещании». А именно: непременно отводить 50 процентов эфирного времени контенту на госязыке, а половину транслируемой телепродукции создавать собственными силами. Что завело в тупик всех субъектов. У одних телекомпаний не нашлось средств на эффективный мониторинг ТВ-эфира по части соответствия законодательству, у других — на отказ от пиратства.

По исследованиям аналитических организаций, долей собственного эфира, превышающей 50 процентов, лет пять назад могли похвастаться лишь 10 процентов из 60 телекомпаний страны. Сдаётся, положение не изменилось и теперь. Пиратство — вынужденная мера: создание собственных телепрограмм, как на русском, так и на кыргызском языке, для частных компаний (и государственных тоже) — дорогое удовольствие. Деньги можно получать только за счёт рекламы. А рекламодатели предпочитают каналы, транслирующие пиратскую продукцию, более успешную в глазах зрителей.

Кстати, заёмной телепродукцией не брезгуют и госканалы (их около 20), на финансирование которых ежегодно из бюджета страны выделяется около 14 млн долларов. Могла бы выручить, считают эксперты, система госзаказов на создание отечественного контента в сочетании со здоровой конкуренцией на телевизионном рынке. Но этого не происходит.

Неверно представление, что, дескать, на юге присутствует (чуть ли не преобладает) узбекское ТВ, а скажем, в Таласской области — казахское. Самым популярным было и остаётся российское телевидение, чьи каналы РТР и «Первый» вошли в бесплатный соцпакет цифры. Хотя эдак в 2016 году на правительственном уровне решалось, включать или нет ведущие российские каналы с их определённой, выразимся осторожно, пропагандой в наш телеактив. Сейчас, когда сложная геополитическая обстановка в мире, НТВ, РТР, «Первый», РТ не сходят с наших экранов.

По регионам показатель разнится, отражая языковую ситуацию (владение русским языком): на первом месте Бишкек и Ош, на втором — Талас и Иссык-Куль, на третьем — Нарынская область, а нулевая позиция — в Джалал-Абадской.

Как за российским ТВ угнаться? Ещё четыре года назад экс-руководитель медиахолдинга «Пирамида», тележурналист Марианна Логачёва-Шермур сетовала: «Производство собственного контента очень дорого стоит. Далеко не все отечественные каналы могут себе это позволить. Государственные же каналы практически не зарабатывают сами, сидят на госфинансировании. Очевидно, поэтому не могут нанять профессиональных сотрудников, отчего страдает качество контента. Такого низкого уровня госканалов не было никогда. Их нишу занимают частные каналы с терпимым качеством. Я вижу три проблемы: нехватка профессионалов, некомпетентность руководителей и недостаточное финансирование. При таком подходе общественное мнение будут формировать зарубежные телеканалы. Положение усугубляется ещё и тем, что практически во всех сферах назначают начальников по принципу «брат, сват, друг, окул бала», что ведёт к деградации отечественных СМИ».

И, собственно, такого мнения, такой оценки придерживаются и другие аналитики.

И вот, в начале апреля на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике замминистра культуры, информации и спорта Чынгыз Эсенгул уулу заявил о банкротстве «Пирамиды» и «Пятого канала». Его спросили, что станет с долгами банкротов. «Мы их ликвидируем.

Банкрот… Передача этих телеканалов мэрии Бишкека и «Кыргызалтыну» отменена. По долгам работают сотрудники Фонда госимущества», — ответил замминистра.

А на странице «Пятого» в «Фейсбуке» тотчас появилось обращение к главе государства и премьер-министру:

«Мы четвёртый месяц сидим без работы. Нам не объясняли, что будет дальше. В начале года говорили, что передадут мэрии. Теперь говорят, что наш канал с 25-летней историей и вовсе хотят закрыть. Наш коллектив — это более 60 сотрудников. И куда нам теперь идти? Нас не готовили к тому, что здесь происходит со всеми нами. После Нового года мы должны были выйти на работу, но большинство остаётся без неё. Куда нам идти: в коммерцию, на частные каналы? Коллектив работал на благо государства. У нас много хороших передач, выходящих день в день, час в час. Надеемся, что наши голоса будут услышаны и сотрудников не оставят на улице».

С чего всё началось? Кабинет министров разработал проект программы приватизации госсобственности на 2023-2025 годы и внесения изменений в программу по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами. И ещё 23 января на заседании комитета ЖК по бюджету замминистра экономики и коммерции Чынгыз Макешев сообщил, что в программе приватизации среди других значатся «Пятый канал» и «Пирамида». Один предлагалось передать в ведение столичного муниципалитета, второй — «Кыргызалтыну» в качестве уставного капитала.

Но что-то пошло не так. Не только не передали в другие руки, но и готовят к банкротству, то есть к закрытию.

Как считает медиаэксперт Турат Акимов («Вести.kg»): «С ликвидацией телеканалов они могут перейти под контроль местных олигархов. Несмотря на закрытие «Пирамиды» и «Пятого», частоты остаются. И их по-любому придётся использовать — отдать, подарить, продать. Так как телевизионные системы дорогие по содержанию, приобрести каналы могут только весьма богатые люди. Но и в таком случае обеспечить эффективную работу каналов будет очень непросто».

Акимов подчёркивает, что идёт конкуренция между телеканалами и соцсетями, которые более свободны в предоставлении информации, они удобнее для населения. Поэтому данные телеканалы (якобы обанкроченные) можно использовать для противостояния соцсетям. Какими тогда будут каналы — внешне более независимыми, но поддерживающими официальную линию?

А мы добавим: что не так с ВВС, «Голосом Америки» из Вашингтона, «Рейтером» и многими другими, финансируемыми государством изданиями? Им по сто лет в обед — и никаких упрёков в зависимости. Просто в тех государствах понимают, что чем объективнее будут информация, корреспонденция, колонка комментатора, чем независимее авторы будут говорить и писать, тем выше доверие к власти. А разве «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк таймс», «Фокс» не частные? Частные. Но настолько влиятельные, что даже формируют внешнюю и внутреннюю политику государства.

Так и в нашем случае. Примем за аксиому: у государства нет средств содержать на ладан дышащие (финансово) два этих телеканала. Говорят, на них (каждый) ежегодно уходило по 20 млн сомов. Так выставьте на аукцион. А с тем, кто купит, заключите договор: говорить правду, ничего, кроме правды. Для примера. В своё время оказавшуюся не в лучшем положении английскую газету «Индепендент» купил российский олигарх Александр Лебедев. И западный мир не рухнул. Наоборот, по сведениям, издание стало только сильнее.

В этом типа банкротстве есть даже что-то интригующее. Только не надо путать с мнимым банкротством, которое применяется скрытно, чтобы уйти от налогов. Помнится, этим «баловался» Максим Бакиев, примерно раз в год обанкрочивая Бишкекский ликёро-водочный завод. И всё опять с нуля, с чистого листа. Но это преступление. А в случае с телекомпаниями может появиться вариант сделать их по-настоящему популярными и востребованными зрителями. Раскрутить, расширить и углубить.

Неслучайно Турат Акимов затронул судьбу «Пирамиды» и «Пятого». «Пирамида» появилась в начале 90-х, а в 1996 году был образован КООРТ, который позже станет известен как «Пятый канал». «Пирамида» сперва была относительно независимым рупором, а КООРТ принадлежал «зятю всего кыргызского народа» Адилю Тойгонбаеву. Потом канал трансформировался в «Пятый» и уже принадлежал семье Бакиевых. После падения бакиевского режима «Пятый» оставался на плаву, но всегда под контролем хотя бы по части руководства. То же и с «Пирамидой».

Так вот, наступит ли момент истины: или эти каналы угробят, или возродят? Да так, что это будут не клоны КТР и «ЭлТР», а нечто западное, положим.

Как бы так сделать, чтобы одно из самых важнейших из искусств — телевидение работало на отечественную информационную безопасность, о чём постоянно печётся Президент, и зависело только от одного бога — своего благодарного зрителя.

Региональные газеты — тоже под корень

В середине марта Минкультуры, информации, спорта и молодёжной политики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабмина о ликвидации областных государственных газет.

Этот проект, как говорится в справке-обосновании, разработан для оптимизации редакций областных изданий, совершенствования государственной информационной политики, проводимой региональными СМИ. Но если, извините, оптимизировать и совершенствовать, то неужели обязательно ликвидировать? Ну да, всё упирается в финансы. Сегодня штатная численность редакций областных газет 228 сотрудников. И на зарплаты из республиканского бюджета выделяется 105 млн сомов.

В министерстве констатируют, что ни одна областная газета не самоокупаема, а это в итоге приводит к неэффективному использованию бюджетных средств. Кроме того, областные газеты выходят раз в неделю тиражом 1-2 тысячи экземпляров, что не обеспечивает в полной мере информацией жителей региона. «Исчез высокий спрос у местного населения на периодические издания, увеличилось использование телевидения и радио, мобильного интернета», — считают в ведомстве. Поэтому их и предлагают ликвидировать.

Кстати, в 2018 году Минкульт начал преобразовывать государственные областные и районные газеты и телекомпании в медиацентры — по постановлению правительства. Тогда успели реорганизовать всех в семь медиацентров. Но в 2022 году приняли Закон «О национальной телерадиовещательной корпорации», в структуру которой вошли областные телерадиокомпании. И медиацентры распались. А теперь и до ликвидации региональных печатных изданий добрались.

И опять же. Какие новости интереснее чолпонатинцам, нарынцам или, я не знаю, баткенцам? Те, что касаются их житья-бытья. И события их интересуют те, что происходят в соседнем селе или городке, а не в Бишкеке. Хотите пример? В Солт-Лейк-Сити (мормонском штате Юта) две газеты — религиозная и светская, которые конкурируют между собой в подаче материалов и тиражах. Так вот, и у нас, какими бы ни были «Чуйские известия», но они известия из Чуйской области. И каждому нормальному, а не случайному губернатору (полпреду) важно, чтобы до чуйцев доходило то, что для них важно и интересно. Иначе это будет информационный голод.

А не кажется ли вам (это уже в качестве общественного обсуждения), что внутренняя миграция — скоро Чуйская область превратится в один безразмерный Бишкек — связана в том числе и с неинформированностью на местах, отсутствием воспитания чувства малой родины, местного патриотизма? И перестаньте талдычить о безработице, когда половина полей заросла сорняком, когда сельчане (от слов «сельское хозяйство») везут из столицы в свой заросший бурьяном айыл помидоры, лук и картошку.

Просвещать же народ надо: где родился, там и пригодился, одно село — один продукт и прочее. А в YouTube о своём айыле ты ничего не узнаешь.

Да отдайте, к правительству обращаюсь в качестве обсуждения, эти местные, региональные издания зажиточным фермерам, предпринимателям с соседней улицы, пусть районные и областные газеты они поднимают, как урожай зерновых-колосовых.

А есть ещё такая практика — государственно-частное партнёрство. Вот и используйте его на информационную политику. А то стыдно к газетному киоску подойти — нечего взять почитать…

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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