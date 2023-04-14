Крылья подвига

5 апреля 1923 года в семье наркома по военным и морским делам CCCР М. Фрунзе родился мальчик. По настоянию отца его назвали Тимуром. После смерти родителей и бабушки в 1931 году его с сестрой Татьяной усыновил видный военачальник Климент Ворошилов. Вот как об этом писал биограф семьи М. Фрунзе, писатель К. Козлов: «…У Климента Ефремовича с супругой Екатериной Давидовной своих детей не было. Всю нерастраченную материнскую и отцовскую любовь они отдали им, окружили вниманием, заботой и лаской, подняли и дали путёвку в жизнь. Тимур воспитывался по-спартански, отличался выносливостью, любознательностью и стойкостью характера. В седьмом классе вступил

в комсомол. Школьником занимался в кружке парашютного спорта. Приёмный отец часто брал подростка на учения, знакомил с армейской службой, учил преодолевать её трудности. Тимур зачитывался книгами Антуана де Сент-Экзюпери, любимым героем и примером для подражания был для него Валерий Чкалов. В юношеские годы, как и многие его сверстники, Тимур «заболел» авиацией. Климент Ефремович поддержал его решение стать военным лётчиком…»

Уже три месяца шла Великая Отечественная война, когда Тимур Фрунзе с отличием окончил Качинское военное авиационное училище. Как писал К. Козлов, некоторые курсанты и даже начальство предполагали, что член Государственного комитета обороны СССР К. Ворошилов найдёт ему какое-нибудь тёплое место в глубоком тылу, подальше от фронтового неба, но они ошибались. Тимур отказался от предложения остаться в училище инструктором по лётной подготовке и попросил отправить его в действующую часть. В конце декабря 1941 года лётчик-истребитель лейтенант Т. Фрунзе получил назначение на Северо-Западный фронт, в 161-й истребительный авиационный полк, принимавший участие в Демянской наступательной операции под городом Старая Русса. Поначалу его командование проверило Тимура в облётах над аэродромом и только потом, убедившись в умении принимать самостоятельные решения и прочных практических навыках, доверило ему боевые вылеты. В части его считали удачливым: в трёх воздушных боях лично сбил два самолёта противника, а в паре с ведомым — ещё один. Выдержка из боевой характеристики лейтенанта Тимура Фрунзе: «…Показывает хорошие результаты в лётной практике, правильно оценивает обстановку. В воздушных боях отдаёт предпочтение лобовым атакам, в сложной обстановке не теряет самообладания, проявляя смелость и стойкость. Совершил девять успешных боевых вылетов. Несмотря на молодость, приобрёл значительный опыт ведения боя с превосходящими силами противника…»

В одном из последних писем сестре Татьяне отважный лётчик писал: «…Не выходя за рамки субординации, ругаюсь со старшими командирами за то, что берегут меня и стараются ограничить в боевых вылетах. Бои идут тяжёлые, выдержать их помогает сознание того, что мы наступаем, бьём фашистов на земле и в воздухе.

Мне повезло, назначен ведомым к командиру эскадрильи, старшему лейтенанту Ивану Шутову, пилоту с большим боевым опытом. Кстати, он родился и жил в городе Шуе, где наш папа когда-то начинал свою революционную деятельность. С Иваном мы не только сработались, но и стали друзьями, в бою понимаем друг друга с полуслова. Прикрывает меня в опасных ситуациях, рискуя собой. Огромный привет дяде Климу. Рад за него: он теперь представитель Ставки Верховного Главнокомандования, а это большая ответственность перед страной. Спасибо тёте Кате за посылку с книгами, фруктами и тёплыми вещами. Береги их, они этого заслужили. Поверь, сестрёнка, наступление Красной Армии на плацдарме под Старой Руссой — начало конца для фашистской нечисти и освобождения от неё наших сёл и городов. Мы обязательно победим…»

19 января 1942 года Тимур Фрунзе в паре с Иваном Шутовым получили боевую задачу: прикрывать с воздуха наши наступающие пехотные подразделения от ударов бомбардировщиков противника восточнее города Демянска. Вот строчки из записи в журнале боевых действий, сделанной в тот день командиром 161-го истребительного авиационного полка подполковником П. Московцом: «…Обнаружив 30 «юнкерсов», которые в сопровождении истребителей шли на бомбёжку наших позиций, лётчики приняли решение вступить с ними в бой. Стремительно врезались в их ряды, сбили корректировщик «Хеншель-126», прозванный лётчиками «костылём», и три пикировщика. Остальные вынуждены были неприцельно сбросить бомбы и скрыться. Когда они исчезли за горизонтом, Т. Фрунзе и И. Шутова атаковали восемь вражеских истребителей. В неравном бою Тимур уничтожил два «мессершмитта». Машина Шутова, получив повреждение, теряя скорость и высоту, пошла на посадку. Пытаясь прикрыть друга, лейтенант Фрунзе сверху спикировал на кружившие у неё самолеты неприятеля, но, израсходовав весь боекомплект, был сбит.

Подожжённый «Як» вошёл в штопор и врезался в землю в полукилометре от деревни Отвидино Старорусского района. Личный состав полка клянётся отомстить фашистским захватчикам за смерть своего боевого товарища…»

Шутова спасли наши танкисты, вытащив из горящего истребителя. Как потом вспоминал его механик старший сержант Владимир Гришко, Иван тяжело переживал гибель друга и отомстил врагу за все годы войны двадцатью сбитыми самолётами. Лейтенанта Тимура Фрунзе похоронили с воинскими почестями на кладбище посёлка Кретцы под Старой Руссой. В 1950 году по желанию сестры Татьяны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1942 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и мужество» Тимур Фрунзе посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Общественность столицы широко отметила 100 лет со дня его рождения. Школьники, ветераны ВОВ, представители Вооружённых сил страны, участники боевых действий и простые граждане возложили цветы к бюсту Тимура Фрунзе на территории авиационного института им. И. Абдраимова. Там же состоялся митинг-реквием. В школах и других учебных заведениях прошли уроки мужества и выставки, посвящённые жизни и подвигу Тимура Фрунзе.

Сергей СИДОРОВ.

Фото из интернета.

В статье использованы архивные документы музея

М. В. Фрунзе и Книги памяти Министерства обороны РФ.

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