«Караван» страстей, или Яма для пристройки, куда может рухнуть жилой дом

Жители многоэтажного жилого дома по улице Сыдыкова никогда не думали, что каждый день будут со страхом возвращаться в свои квартиры.

В один прекрасный день на участке стоянки торгового центра «Караван», который соседствует с домом, вдруг стали рыть котлован. Не просто маленькую ямку, а огромный котлован на весь участок, да так рьяно, что оголили фундамент. Естественно, жителям это не понравилось, да и как можно спокойно смотреть на раскрывшийся фундамент своего дома?! По строительным нормам и правилам расстояние противопожарного разрыва от жилых домов до границ соседнего дома должно быть не менее двух метров, но на каком расстоянии рыть котлован, зависит только от характера грунта.

Доподлинно неизвестно, делали ли расчёты проектировщики, но в итоге в огромную строительную яму вечером 2 марта упал забор многоквартирного дома. Слава Богу, что была ночь и во дворе не играли дети, потому что именно рядом с забором чаще всего и веселилась ребятня. Жители 33 квартир услышали страшный грохот, их дом сотрясло, будто от землетрясения. На миг все подумали, что то, чего они так боялись, случилось, и дом начал заваливаться в огромный котлован. Но туда провалился только забор, который стоит на одной линии с несущей стеной бедного дома. Жильцы выскочили на улицу, стали возмущаться, вызывать милицию. Но воз, точнее котлован, и ныне там, а каково теперь жить в страхе каждый день?

Куда только ни обращались жители: в Бишкекглавархитектуру, Генеральную прокуратуру, мэрию, даже писали открытое письмо Президенту. После обрушения забора приезжал мэр Бишкека и поручил создать комиссию по проверке законности строительства, сказал, что, пока будет идти разбирательство, стройку остановят. Но спустя несколько дней работа возобновилась.

Стоит отметить, что котлован — это будущее продолжение торгового центра «Караван», только новое здание возведут в 10 этажей прямо впритык к старому «Каравану», который тоже практически «глядит» одной несущей стеной в котлован. Никто и не думает заботиться о безопасности людей, работающих в торговом центре. Видимо, февральская катастрофа в Турции абсолютно никого не пугает.

— Когда мы приобретали квартиру в этом доме, никак не ожидали, что будем жить стена к стене с многоэтажным торговым центром. Застройщик обещал рядом детскую площадку и зону отдыха для детей, а с другой стороны была стоянка. Мы надеялись на тихий район в «золотом квадрате», а теперь просто опасаемся за свои жизни. И никто не может помочь, — сетует Айгуль, жительница многострадального дома. — К тому же нам нет покоя ни днём, ни ночью. Сегодня дети не пошли в школу, потому что всю ночь не спали. Прямо под окнами дома останавливаются бетономешалки, строительные крупногабаритные машины и среди ночи начинают заливать бетон. Вчера мы в очередной раз вызвали милицию. Они приехали, составили протокол, оштрафовали их, уехали, а строительство продолжилось. Это нормально?

Это ненормально, потому что ночью люди должны отдыхать. Во всех странах есть закон, по которому после 23.00 наступает время тишины и шуметь нельзя. Но, как оказалось, на Бишкек это не распространяется. Три года назад мэрия столицы сама инициировала проект постановления городского кенеша «О некоторых мерах по обеспечению соблюдения общественного порядка на территории города в ночное время». Но он так и не принят. Пользуясь отсутствием запретов, строительные работы продолжаются и ночью.

По словам Айгуль, до падения забора они обращались с заявлением в МП «Бишкекглавархитектура», и там их заверили, что соседнему дому и его инфраструктуре ничего не угрожает.

Мы побывали на месте. Части забора действительно нет, вместо него строители поставили огромный металлический лист, видимо, чтобы жильцы не глядели в глубину котлована и у них не кружилась голова. Посмотрели заключение, выданное начальником УМЧС КР по Бишкеку Э. Жунусовым, где чёрным по белому написано, что противопожарные разрывы в наличии, подъездные пути, проезды, разворотные площадки тоже имеются, и всё остальное, согласно противопожарным нормам, также есть. Всё есть, а соседнего забора уже нет. Айгуль показывает нам проект будущей пристройки торгового центра. Справа от него впритык начерчен белый прямоугольник. Это и есть их жилой дом, где 33 квартиры сольются с преображённым «Караваном».

А теперь немного предыстории. По словам Айгуль, разрешительные документы на разработку проекта и строительство пристройки к торговому центру «Караван» выдали ещё в 2011 году. А жилой многоквартирный дом построили и сдали в эксплуатацию в 2017-м. Получается, почти 12 лет участок пустовал, там просто была стоянка. В это время рядом построили дом и продали 33 квартиры. Застройщик возвёл объект впритык к границе участка, тогда как и на соседнем котлован вырыт прямо на границе. Следовательно, или отступ будет совсем не два метра, или его не будет вообще, и стены просто сольются. Вот такая чехарда. А что, застройщик распродал квартиры и ничего не потерял.

Владелец «Каравана» тоже в дамках — строительные работы продолжаются, и скоро вырастет новый большой «Караван». Остаются жильцы, которые молятся, чтобы не было землетрясения, пьют каждую ночь успокоительное или снотворное, чтобы не слышать шума стройки, а скоро вообще их дом станет сиамским близнецом торгового центра. А по нормам — везде норма.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ и предоставленные жильцами дома по улице Сыдыкова, 131.

P.S. Данную публикацию считать не только криком души 33 семей, проживающих в многоквартирном доме, но и обращением во все курирующие инстанции для решения проблемы. Может, лучше предотвратить беду, чем потом разгребать последствия?

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