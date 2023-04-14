Диалог поколений

Драгоценный опыт и мудрость, извлеченные из жизненных бурь, — вот в чём неизменно нуждаются молодые. К советам родителей, наставников не всегда хочется прислушиваться, пока не надоест получать по лбу от граблей судьбы…



Есть добротная обывательская рекомендация — учиться на ЧУЖИХ ошибках! Ан нет, всё тянет на своих… В век цифровизации наставления старшего поколения молодая «поросль» нередко воспринимает как рекомендации непродвинутых людей, плохо разбирающихся в особенностях гаджетов, социальных сетей, новомодных тенденций всех сфер бытования. Да, быть может, не все жители нашей планеты, которые находятся в почтенном возрасте, свободно плавают в «морях» интернета и превосходно разбираются в том, что теперь актуально. Но большинство из наших бабушек и дедушек, пап, мам, учителей, коллег, знакомых грамотнее, мудрее, да и вкус у многих намного лучше, чем у их возрастных последователей. Они по-прежнему немало читают и, соответственно, интеллектуально прогрессивнее целого ряда представителей поколения NEXT. А теперь даже к электронным книгам, не то что к старым-добрым бумажным, обращаются всё реже, к сожалению. Да и с модой современной не всё однозначно, а порой и очень странно, мягко говоря.

Достаточно посмотреть некоторые показы фешн-индустрии: нечто, напоминающее курятник на голове, вместо шапки, огромные, явно не по размеру, шаровары все в дырьях, словно отобранные у пугала огородного на радость птицам. А в придачу какая-нибудь кислотного цвета майка и ботики — заветная мечта клоуна. Ну, это я к примеру. А примеров таких всё больше…

Обратимся к необходимости преемственности бытовой мудрости от старших к младшим. Это касается многих вопросов. Как находить общий язык с разными людьми — начиная от общего сидения на горшках и так далее: школа, университет, общение с коллегами, семейная жизнь, воспитание детей и многое-многое другое?

Людям среднего возраста и младше, как мне кажется, нужно почаще проявлять уважение и терпение, когда человек из солидной возрастной категории просит нас помочь разобраться в вопросах пользования телефоном, компьютером, терминалом и другими достижениями IT-технологий. Для нас это просто и понятно, а пожилому сложнее постичь некоторые особенности современности. Однако, когда нас нужно было чему-то научить, они учили и продолжают делать это. Без диалога поколений невозможно развиваться всецело — он и есть тот фундаментальный мост, по которому молодёжь идёт во взрослую жизнь, если не противится, конечно…

Нина ГОРШКОВА.

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