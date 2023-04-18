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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Со светлой Пасхой!


Президент Садыр Жапаров поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи.

 

«Уважаемые соотечественники!
Уважаемые православные христиане!

 

Поздравляю вас со знаменательным праздником — Светлым Христовым Воскресением — Пасхой!
Пасха — это радостный праздник для всех православных христиан, имеющий огромное нравственное значение.

 

Он символизирует обновление и очищение помыслов, любовь к ближнему, милосердие и прощение.

 

Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, пробуждает веру, надежду и вдохновляет на благие дела и поступки.

 

Кыргызстан является многоконфессиональной страной, где живут в атмосфере взаимопонимания представители различных религий и конфессий, и каждая религия имеет свою значимость в нашей стране.

 

Государство всегда будет прилагать большие усилия в укреплении мира и согласия среди конфессий.

 

Искренне желаю вам и вашим близким благополучия, добра и крепкого здоровья, чтобы в каждом доме царили мир, уют, а в Кыргызстане — процветание».

 

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Дата публикации: 15:59, 18-04-2023

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