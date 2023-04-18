Новый дом для старой школы

После проведённой модернизации в селе Санташ Тюпского района Иссык-Кульской области открылось здание средней школы №15 им. А. Муканова.



В мероприятии приняли участие первая леди А. Жапарова, депутаты Жогорку Кенеша А. Тумонбаев, Ж. Кыдыкбаев, министр образования и науки К. Иманалиев, полномочный представитель Президента в Иссык-Кульской области И. Иманбетов, исполнительный директор АРИС М. Наспеков, профессор, доктор И. Болжурова, генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Н. Муканова, координатор ПУТС У. Бидинов, представители местных госорганов, педагогический состав и учащиеся образовательного учреждения, а также местные жители.

Здание школы построено в 1976 году, с того времени ни разу не проводился капитальный ремонт, и школа не соответствовала современным нормам энергоэффективности, а холодные классы в отопительный сезон ещё больше затрудняли учебный процесс. Ремонтные работы начались в мае 2022 года и завершены в апреле 2023 года.

В процессе модернизации усилена сейсмостойкость, проведена теплоизоляция здания, утеплена крыша, окна и двери заменены на новые энергосберегающие, установлены электрокерамические батареи, полностью обновлены санузлы, улучшена система вентиляции здания, установлены рекуператоры.

Модернизация позволит отныне экономить потребление электроэнергии на 40%. Это важный фактор, особенно в условиях дефицита и удорожания энергоресурсов. Кроме того, рациональное использование имеющихся мощностей позволяет местной власти экономить средства и направлять на другие нужды сельчан.

Работы выполнены в рамках проекта «Улучшение теплоснабжения», реализуемого АРИС КР при поддержке Кабмина, финансируемого Международной ассоциацией развития и Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) правительства Швейцарии.

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