Поискать по собственным сусекам

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Заместитель председателя Кабмина Бакыт Торобаев в Джалал-Абадской области ознакомился с работой по очистке и реабилитации ирригационных сооружений Ноокенского и Аксыйского районов.

Стоит отметить, что в настоящее время ведутся реабилитационные работы на каналах «Шайдан Ветка» в Ноокенском районе, «XXII Партсъезд» в Аксыйском районе, «Барпы» в городе Кербене. Продолжается бетонирование 448 метров канала «Шайдан Ветка», что снизит потери воды на 50%. Кроме этого, потребуется 30 млн сомов на капитальный ремонт канала «XXII Партсъезд» и реабилитацию канала «Барпы» протяжённостью 4 830 метров.

Бакыт Торобаев поручил руководителям местных органов власти пересмотреть сметную стоимость реабилитации ирригационных сооружений. Он отметил, что их финансирование можно произвести из областных и районных фондов развития, при этом дополнительные средства выделят из республиканского бюджета.

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