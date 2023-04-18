С мечтой об экспорте

Зампредседателя Кабмина Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился со строительством малой ГЭС «Кок-Арт» в Сузакском районе.

Стоит отметить, что оно начато в августе 2022 года, в настоящее время завершено 70% от общего объёма работ, в том числе строительство главного корпуса ГЭС мощностью 6,7 МВт, 2 600-метрового водопроводного канала. В дальнейшем намечены возведение здания ГЭС, технический монтаж и чертёжные работы. Объём финансовых средств, необходимых для строительства ГЭС, составит 620 млн сомов.

В завершение рабочей поездки зампред Кабмина посетил малую ГЭС на участке Айгыр-Джал. Работы здесь выполнены на 99%. После введения в эксплуатацию она сможет производить электроэнергию до 2,4 кВт и обеспечит электроэнергией все близлежащие сёла.

Бакыт Торобаев отметил, что Кабинет министров активно работает над использованием возобновляемых источников энергии. Он сообщил, что для создания условий для инвесторов, строящих малые ГЭС, проведена работа по снижению налога на добавленную стоимость, выделению земельных участков и оказанию помощи в оформлении документации через «единое окно».

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