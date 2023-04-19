Бизнес и власть: сотрудничеству крепнуть

Круглый стол на тему «Программа развития бизнеса в Кыргызстане до 2026 года» прошёл в Бишкеке. Этот документ составлен в рамках проекта Американской торговой палаты «Развитие бизнеса и поддержка предпринимательства посредством диалога».

Огромное спасибо заокеанским партнёрам за желание помочь кыргызстанским бизнесменам установить конструктивный диалог с властью. Эта проблема мучает отечественных предпринимателей уже не одно десятилетие. Из-за недопонимания деловых людей и властей отечественный бизнес в нашей стране хромает на обе ноги. Чего только стоят бесконечные проверки частных компаний, а вот реальной помощи от чиновников бизнесмены, увы, особо не ощущают.

По данным Национального статистического комитета, в прошлом году в сфере бизнеса было зарегистрировано 133 тысячи юридических лиц и 334 тысячи индивидуальных предприятий. К этим цифрам можно приплюсовать 241 тысячу фермерских хозяйств. Показатели, прямо скажем, не рекордные. Что особо прискорбно, ещё пять-шесть лет назад частных предприятий было больше. Только фермерских хозяйств насчитывалось почти 400 тысяч. Почему же предпринимательское движение в Кыргызстане стало сокращаться, как шагреневая кожа? Избыточный административный пресс, слабая правовая и финансовая поддержка со стороны государства, алчность проверяющих бригад, стремление бизнесменов не платить налоги — эти и десятки других причин сдерживают, а подчас сводят на нет развитие в стране бизнеса.

Нельзя сказать, что чиновники ничего не делали для исправления ситуации. Периодически публиковались указы Президента, постановления правительства о наведении порядка в нашем предпринимательстве, суетились в этом плане и общественные организации, но они, как правило, не приносили эффекта. Документы эти носили декларативный характер и не подкреплялись финансами.

Президент Садыр Жапаров и премьер-министр Акылбек Жапаров предприняли ещё одну попытку навести порядок в отечественном бизнесе. И, кажется, она будет удачной. Несколько месяцев назад была разработана и утверждена Национальная стратегия развития бизнеса, а теперь и более конкретный документ — Программа. В них не только говорится обо всех проблемах отечественных предпринимателей, но и о способах их поддержки.

Работа над программой ещё продолжается. Ответственные за разработку проекта программы исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике Дастан Иманалиев и заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова не один раз встречаются для внесения поправок и дополнений в этот документ. И, кажется, бизнесмены и представители наших

госорганов довольны этой работой.

На очередном заседании Айнура Усенбекова сообщила приглашённым бизнесменам: «Нам удалось главное — выработать меры по улучшению работы фискальных служб и определить приоритеты в предпринимательском движении республики. На сегодняшнем заседании, надеюсь, мы введём дополнительные коррективы, заострим внимание на ваших новых идеях. Программа в полной мере должна отвечать интересам предпринимателей и государства».

Сам документ состоит из нескольких частей. Первая называется так: «Принцип взаимосвязанности — взаимная ответственность государства и бизнеса». Здесь предлагается либерализовать регулятивную политику путём наделения бизнеса функциями саморегулирования (передача некоторых государственных и муниципальных функций субъектам предпринимательства). Интересно, как отнесутся к этому решению наши уважаемые чиновники, привыкшие руководить всем и вся.

Далее по списку идёт более важный пункт: «Внедрить принцип для фискальных организаций: «один орган — одна проверка». Тоже своего рода революция в нашей налоговой сфере. Здесь от властей потребуются принципиальность и решительность.

Авторы программы также настаивают на внедрении системы аутсорсинга государственных функций. То есть в скором времени чиновники не смогут превышать свои полномочия. И это здорово. Ведь самоуправство некоторых из них подчас приводит даже к закрытию частных предприятий.

Авторы документа также настаивают на пересмотре формата налоговой отчётности предприятий. Малые предприятия будут вправе составлять небольшие справки, а большие структуры, естественно, побольше. Но в любом случае бумаготворчества станет меньше. Ура!

Наконец-то хоть кто-то в республике обратит внимание на простаивающее без дела муниципальное имущество. Его предлагается сдать в аренду.

Разработчики проекта программы намерены добиваться предоставления льготных кредитов добросовестным предпринимателям, применяющим так называемые зелёные технологии. А вот это решение нужно было применять ещё позавчера. Наши чиновники давно раструбили на весь мир о том, что в Кыргызстане успешно развивается зелёная экономика. Это далеко не так. Мы только в самом начале этого пути!

Есть, правда, к разработчикам программы один вопрос. В нескольких пунктах документа говорится о необходимости создания реестра добросовестных предпринимателей, женщин в том числе. Интересная мысль! А какой бизнесменам полагается приз за попадание в этот почётный список: почётная грамота?

Переводу экономики из неформальной в формальную посвящается отдельный раздел программы. Что греха таить, не только чиновники, но и бизнесмены творят что хотят, не очень-то заботятся о выполнении законов.

Государство, судя по всему, серьёзно намерено защитить права инвесторов. В частности, предлагается расширить договорную базу об избежание двойного налогообложения, недопущения неограниченного налогооблажения одного и того же дохода в нескольких государствах. Подразумевается также ужесточение защиты прав на интеллектуальную собственность, стремление к получению доступа к системе торговых преференций, упрощение процедуры привлечения иностранных специалистов.

Не забыт авторами проекта и принцип инновационности. В частности, планируется открытие креативных кластеров в городах Кыргызской Республики с учётом опорных точек роста, разработка и реализация проектов государственно-частного партнёрства в сфере креативной индустрии.

Теперь подробнее о зелёной экономике. Первым делом предлагается разработать брэнд экологически чистой продукции Кыргызстана, а также внедрить зелёные государственные закупки. То есть и здесь принцип государственно-частного партнёрства будет работать в полную силу. Но самое главное, будет разработан пакет законопроектов, направленных на стимулирование внедрения и использования зелёных технологий и принципов.

И вот радикальная идея: государство намерено (пусть даже частично) субсидировать покупки электромобилей.

Мы давно провозгласили себя социально ориентированным государством. Что-то удаётся сделать в этом плане, что-то нет. Но вот в Программе развития бизнеса предполагается внедрение действительно эффективных мер. В частности, предприятиям, которые будут принимать на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья, государство намерено предоставлять льготные кредиты. Большие преференции предусмотрены также предпринимателям-женщинам. Запланировано изучение целесообразности признания бизнес-виз развитых стран.

Вот на этом моменте имеет смысл остановиться подробнее. Кажется, представители Американской торговой палаты намерены открыть для кыргызстанских предпринимателей огромный западный мир со всеми вытекающими отсюда последствиями. Интересно, что из этого получится. Непросто будет заинтересовать воротил мирового капитализма Кыргызстаном. Во всяком случае 30 последних лет наша страна для них не представляла большого интереса.

Но авторы проекта программы предусматривают рассмотрение налоговых споров в Международном третейском суде при Торгово-промышленной палате Кыргызстана и создание секретариата ЕС-ЦА. Возможно, в Бишкеке даже откроется Европейский инвестиционный банк. То есть власти Кыргызстана не забыли о своём намерении разработать многовекторную политику. Но хватит ли у нас возможностей осуществить её?

Впрочем, и об экономических связях со странами ЕАЭС в готовящемся документе есть несколько слов. В частности, предполагается внедрить механизмы обмена достоверными данными между предпринимательскими структурами в целях предотвращения необоснованных задержек транзитных грузов.

Честно говоря, эта проблема уже изрядно достала наших предпринимателей. Нужно принимать решительные меры по устранению этих и многих других барьеров, мешающих развитию торговых отношений между государствами ЕАЭС. В программе они, как говорится, имеют место быть.

Но далее идёт основной, на наш взгляд, пункт: предлагается упростить процедуру привлечения иностранных квалифицированных специалистов. Вот это действительно крайне необходимая мера. За последние десятилетия мы растеряли грамотных специалистов практически во всех жизненно важных отраслях, а своих не воспитали. Кадры, как известно, решают всё. Это крылатое выражение не потеряло актуальности и сегодня.

Отдельной строкой поставлены задачи по созданию центров приграничной торговли, открытию центров обслуживания предпринимателей в семи областях Кыргызстана, В конечных пунктах программы говорится о разработке стратегических направлений развития нашей экономики. В частности, планируется запустить целевые финансовые программы в лёгкой промышленности, производстве экологически чистой продукции.

Предусматривается также поддержка агропереработчиков и экспортёров, строительство торгово-логистических центров и овощных хранилищ, отдельной строкой подчёркивается необходимость возрождения фармацевтического производства.

И своеобразная «вишенка на торте» — намерения авторов программы внедрить курсы предпринимательства в технических лицеях и создание Академии бизнеса.

Обо всех разделах, задачах программы, понятное дело, мы не могли рассказать. Но в принципе и так понятно, что представители госструктур и бизнеса постарались сделать всё возможное для облегчения участи предпринимателей. Программа, кстати, понравилась всем участникам круглого стола. Во всяком случае, никто из них не критиковал ни один из пунктов этого документа.

Но, честно говоря, смущает один очень важный момент: каждая строка программы нуждается в финансовой подпитке. Без неё этот документ превратится в пустую бумагу, что раньше и случалось. Однако во многих пунктах указывается: варианты реализации — бюджетные и привлечённые средства, в других случаях — спонсорские финансы. История повторяется?

Вячеслав АНИКИН.

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