В помощь фермерам. И не только…

На очередной рабочей неделе депутаты Жогорку Кенеша подняли вопросы предоставления льготных кредитов для фермеров, развития сельского хозяйства и туризма, поддержки молодёжи.



Нардепы выслушали информацию Кабинета министров о мерах по предоставлению льготных кредитов фермерам на текущий год и предотвращению оползней за последние годы. В работе заседания принял участие заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев.

С докладом по льготным кредитам для фермеров выступил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков. По второму направлению информацию предоставил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Акылбек Мазарипов.

Во время обсуждения депутат Русланбек Жакышов поднял вопрос о строительстве на Иссык-Атинском разломе и сейсмобезопасности построенных домов. Представитель Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ответил, что Иссык-Атинский разлом разделён на пять зон, внесены изменения в строительные нормы и правила (СНиП).

Депутат Эльвира Сурабалдиева высказалась о порядке предоставления льготных кредитов, а также отметила, что необходимо открыто публиковать списки лиц, которые получили заём. «Это требование граждан», — подчеркнула она.

Её коллега Нилуфар Алимжанова подняла вопрос о кредитовании в рамках Государственной ипотечной компании в Бишкеке и Оше, а также о социальных магазинах. Представитель Министерства финансов ответила, что в 2023 году около 2 млрд сомов выдано на строительство жилья, которое будет распределяться на основании списка очерёдности Государственной ипотечной компании. Депутат Эмиль Токтошев поднял вопрос о целях и задачах программы «Финансирование сельского хозяйства — 11» (ФСХ-11), сказав о сложности в вопросах предоставления льготных кредитов. Он также поднял вопрос о Государственном банке развития.

Обращаясь к представителям «Айыл-банка», депутат Гуля Кожокулова отметила, что в рамках ФСХ-11 поступило 14 тысяч заявок на кредит, из них получили кредит всего 892 гражданина. «Это сколько процентов? Зачем нужна электронная очередь, если даже 30% заявителей не получили кредит?» — спросила она. Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев ответил, что банки выделяют средства на основании объёма финансирования, в этом году получат кредит около 11 тысяч фермеров. По его словам, кредитование будет на основании кластера.

Депутат Карим Ханджеза отметил, что в Московском районе крестьяне не могут сбыть 70 тысяч тонн моркови. «Какие меры предпринимаются в этом направлении?» — задал он вопрос, добавив, что крестьяне два года несут убытки, в этом году они вместо моркови будут сеять свёклу.

Депутат Мирлан Самыйкожо поднял вопрос о деятельности служб по земельному и водному надзору, отметив, что с учётом конфликта интересов соответствующие надзорные органы не должны быть при профильных министерствах. Депутат Мейкинбек Абдалиев уточнил вопрос о предоставленных кредитах фермерам и крестьянам Ноокатского района в рамках ФСХ-11, отметив, что есть граждане, которые в течение трёх лет не могут получить заём из-за лишней бюрократии.

Жалолидин Нурбаев предложил рассмотреть вопрос возвращения кредита, выданного фермерам через банки в виде семян, также семенами. На этом же вопросе заострил внимание депутат Жанарбек Акаев. Он отметил проблему, с которой столкнулись фермеры Ноокатского района. Так, выданные им в долг семена в прошлом году не дали урожая, в результате чего аграрии понесли убытки, но банки требуют возвращения заёмных средств. «Кабинету министров следует решить вопрос и оказать содействие аграриям», — сказал депутат.

Депутат Гулшаркан Култаева призвала к смягчению требований по выдаче кредитов предпринимателям, занимающимся малым бизнесом. А Камила Талиева добавила, что государственные банки должны не только распределять деньги, но и анализировать целевое использование выданных средств.

Нардеп Миргул Темирбаева сообщила, что водохранилище, построенное в 1979 году в селе Баул Лейлекского района, не ремонтировалось с 1990 года, при этом более 400 домохозяйств в этом селе страдают от нехватки воды. Депутат Нурбек Сыдыгалиев поднял вопрос о необходимости строительства водохранилища в селе Кок-Ой Жумгальского района. «Если оно будет сдано в эксплуатацию, пять сёл будут обеспечены водой», — сказал он.

На заседании в первом чтении приняли законопроект «О списании бюджетных кредитов, выданных субъектам предпринимательства Баткенской области, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля 2021 года».

Информацию о законопроекте представил заместитель министра финансов Улугбек Календеров.

Законопроект разработан для списания бюджетных кредитов в сумме 15 млн сомов, ранее выделенных для возмещения ущерба субъектам предпринимательства Баткенской области, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в апреле 2021 года. Задача проекта закона — оказание государственной поддержки через списание бюджетных кредитов, выданных для возмещения ущерба.

Список пострадавших предпринимателей определён межведомственными группами, образованными районными государственными администрациями Баткенской области. Оформлены кредитные договоры с 75 субъектами предпринимательства, и выданы бюджетные кредиты на 15 млн сомов.

Депутат Тазабек Икрамов поднял вопрос о ходе строительства жилых домов для пострадавших в результате конфликта, уточнив информацию о сроках завершения строительных работ. Депутат Улукбек Ормонов поднял вопрос об общей сумме ущерба пострадавших субъектов предпринимательства в Баткенской области.

Помимо этого, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменения в Закон «О защите банковских вкладов (депозитов)».

Законопроект, инициируемый председателем Кабинета министров, направлен на увеличение суммы компенсации по депозитам вкладчикам коммерческих банков, микрофинансовых компаний и жилищно-строительных кредитных компаний при наступлении в них гарантийного случая (банкротства) с 200 тысяч сомов до одного миллиона.

Во время обсуждения депутат Шаирбек Ташиев поднял вопрос о деятельности финансовых пирамид и призвал соответствующие органы провести мероприятия по повышению финансовой грамотности и информированности граждан во избежание вовлечения в мошеннические схемы. Законопроект принят во втором чтении.

Комитет по социальной политике рассмотрел проект закона «О молодёжи» во втором чтении. Документ подготовлен для установления действенных механизмов реализации законных прав и интересов молодёжи, актуализации действующих норм Закона «Об основах государственной молодёжной политики».

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Марат Тагаев проинформировал, что по этому законопроекту проведены общественные слушания в Оше и Таласе, в Жогорку Кенеше состоялись парламентские слушания, по итогам которых количество статей с 14 увеличено до 23.

Депутат Жылдыз Садырбаева интересовалась, сколько дополнительных средств потребуется для реализации закона, направленного на поддержку молодёжи.

Марат Тагаев отметил, что в текущем году на это выделено 8 млн сомов, уточнив, что законопроект не содержит финансовых вопросов, исполнение норм закона будет осуществляться в пределах выделенных средств.

В свою очередь депутат Гулкан Молдобекова сообщила, что большинство предложений, представленных в ходе парламентских слушаний, не приняты, к примеру, инициатива поддержки молодых семей. Кроме того, депутат Нилуфар Алимжанова говорила о здоровье молодёжи и молодых людей с инвалидностью. По итогам обсуждения законопроект принят во втором чтении.

Парламентская фракция «Ишеним» провела очередное заседание с участием представителей соответствующих государственных органов и ведомств. Члены фракции обсудили вопросы реализации государственной политики в области туризма, финансирования и инвестирования программ его развития, подготовки к турсезону этого года.

Докладчиком выступил заместитель министра — директор Департамента туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики Самат Шатманов. Он рассказал об основных направлениях работы. По его данным, за прошлый год Кыргызстан посетили 6 млн 912 тыс. туристов, поступления от гостиниц и ресторанов составили 951 млн сомов.

Депутат Бахридин Шабазов интересовался прогнозируемым потоком туристов на текущий год, а также остановился на подготовке к новому туристическому сезону, контроле за работой очистных сооружений в пансионатах и здравницах Иссык-Кульской области. Депутат отметил, что согласно Указу Президента «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль» необходимо выделить средства на строительство и реконструкцию очистных сооружений в городах Балыкчи, Караколе и Чолпон-Ате, а также строительство мусороперерабатывающих заводов в Караколе и Чолпон-Ате. Депутат Русланбек Жакышов спросил о ежегодном бюджете, выделяемом на развитие туристической отрасли, а также уточнил механизм определения статуса «турист» для въезжающих на территорию страны иностранных граждан, затронул вопрос создания современных точек отдыха на популярных маршрутах.

Марат Мураталиев предложил уделить особое внимание сохранению и развитию национального комплекса «Манас-Ордо», рассказав о состоянии дорог, ведущих к лыжным базам страны.

Депутат Нурбек Сыдыгалиев уточнил, как распределяется бюджет. «Шесть миллионов — это заработная плата и другие выплаты сотрудникам, остальная сумма направляется на различные мероприятия, к примеру, проведение «роуд-шоу» по продвижению туристического потенциала Кыргызстана в странах ближнего и дальнего зарубежья, привлечение инвестиций», — отметил Самат Шатманов. Нурбек Сыдыгалиев акцентировал внимание на выдаче льготного кредита на развитие туристической отрасли.

Депутат Айсаракан Абдибаева указала на недостаточно качественный уровень предоставляемых туристических услуг и неразвитую туринфрастуктуру, сделав акцент на важности развития Сары-Челекского государственного биосферного заповедника и других исторических и культурных достопримечательностей.

Улугбек Ормонов подчеркнул необходимость проведения конкретного анализа прибывающих в страну иностранных граждан. «Вы говорите, что в прошлом году количество туристов составило 6 млн, но как понять, что иностранные граждане приезжают с туристической целью, из каких стран к нам приезжают?», — спросил депутат.

Фракция рассмотрела вопрос и о строительстве жилых домов, разрушенных во время приграничного конфликта в сентябре прошлого года, реконструкции объектов инфраструктуры и строительстве социальных объектов в Баткенской области.

Информацию представил заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Азирет Акимов. По его словам, в 2022 году в результате конфликта на государственной границе с Таджикистаном в Баткенской области было разрушено 638 домов и 27 социальных объектов. «Сейчас идёт строительство 417 домов в Баткенской области, из них в Баткенском районе 316, Лейлекском — 100 и один дом в Баткене», — сказал он, добавив, что завершено строительство 332 домов, в 60 домах идёт внутреннее возведение стен, на 18 объектах — строительство крыши.

Докладчик также проинформировал о планах по строительству социальных объектов в республике на 2023 год. «По статье «Капитальные вложения» на 2023 год утверждён титульный список 237 объектов, капитальный ремонт будет проведён в 86 социальных учреждениях, в 50 — проведение системы

питьевого водоснабжения, разработка проектной документации на 88 объектах», — сказал он.

Во время обсуждения депутат Айсаракан Абдибаева коснулась объектов в Аксыйском районе, строительство и реабилитация которых планируются в этом году. Депутат Марат Мураталиев интересовался бюджетом, выделенным на капвложения, на что заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева ответила, что на социальные объекты предусмотрено 1 млрд 350 млн сомов. Депутат также интересовался завершением объектов в Таласской области. Депутат Бахридин Шабазов акцентировал внимание на социальных объектах Московского района Чуйской области. Члены фракции остановились на основных проблемах, связанных со строительством социальных объектов, автомобильными дорогами и проведением ремонтных работ.

На повестке дня было и строительство альтернативной дороги Север-Юг. Министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев отметил, что строительство было начато в 2014 году, на сегодня завершены две фазы, реализация проектного участка I фазы в 126 км составила 399 млн долларов, II фаза в 99 км — 298 млн.

Нардеп Нурбек Сыдыгалиев уточнил сроки завершения строительства дороги Север-Юг, получив ответ, что завершение проекта планируется в 2024 году. Депутат Русланбек Жакышов обратил внимание на качество строительных работ и состояние тоннеля на перевале Тоо-Ашуу на трассе Бишкек — Ош.

Председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улан Примов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в КР Латифом Гандиловым.

Обсуждены актуальные вопросы кыргызско-азербайджанского сотрудничества, в том числе по межпарламентской линии.

Народы Кыргызстана и Азербайджана братские, их связывают глубокие исторические корни и культурные традиции. Между странами установлен регулярный диалог как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате, в том числе по линии парламентской ассамблеи тюркских стран и Организации тюркских государств.

Касаясь укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества, рассматривается необходимость ускорения процесса увековечивания памяти Чингиза Айтматова в Баку, присвоение его имени одной из центральных улиц или парку в связи с проведением в 2023 году юбилейных мероприятий, посвящённых 95-летию великого кыргызского писателя.

Посол Латиф Гандилов добавил, что Азербайджан ценит установившийся высокий уровень доверия между странами и заинтересован в дальнейшем развитии диалога. «Вопрос с увековечиванием памяти писателя Чингиза Айтматова решён на самом высочайшем уровне, здесь проблем не возникнет», — заверил он.

Латиф Гандилов также проинформировал, что в этом году 10 мая отмечается сто-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В этой связи планируется проведение ряда мероприятий в дружественных странах, в том числе и в Кыргызстане. «Мы хотели бы организовать конференцию в Жогорку Кенеше и просим вас оказать содействие в данном вопросе», — сказал он.

Улан Примов отметил, что парламент Кыргызстана готов провести конференцию, посвящённую столетию Гейдара Алиева, в ближайшее время. «С нашей стороны мы приложим максимальные усилия для того, чтобы мероприятие прошло на должном уровне», — заключил он.

Автор: -