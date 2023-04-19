Бренд Кыргызстана: зона пристального внимания

Ежегодная выставка Союза дизайнеров КР «Теория и практика», открывшаяся в Национальном музее изоискусств имени Г. Айтиева, собрала сразу четыре впечатляющие экспозиции работ отечественных мастеров и студентов, обучающихся художественным специальностям в республиканских вузах.



Главными целями вернисажа стали показ творчества успешных и талантливых дизайнеров, работы которых уже представляют Кыргызстан за рубежом, а также оказание помощи преподавателям и студентам в повышении потенциала и значимости будущих творческих профессий, подъём уровня культуры, образования и интереса молодёжи к учёбе.

Вниманию публики и почитателей моды представили музейное собрание дизайнерской одежды. Подобные выставки, как отметила, открывая экспозиционный смотр, глава Союза дизайнеров КР Н. Султанова, имеют весьма широкую популярность, поскольку на них можно ознакомиться с творчеством известных мировых дизайнеров. В Кыргызстане наших талантливых дизайнеров пока знают мало. Выставочная экспозиция «Теория и практика» предложила зрительскому вниманию собрания моделей основателя и руководителя отечественного бренда «Уулман» Инискан Турганказиевой, основателя и дизайнера бренда «Чолпон Дизайн» Чолпон Антониссенс и основателя и дизайнера бренда «Моунтайн Седар Вуленс» Гульмиры Акматовой.

Инискан Турганказиева представила на выставке коллекцию натуральных шёлковых тканей, обработанных при помощи новой технологии окрашивания натуральными красителями, где рисунок ткани создаётся методом эко-принтования растительными мотивами.

Свою авторскую коллекцию, имеющую в основе этнические мотивы кыргызского и современного европейского костюма, продемонстрировала выпускница Московской академии дизайна и брендинга «Метрикс» Чолпон Антониссенс. В концепции её бренда чётко прослеживается культурный код древних кыргызов, где дизайн одежды ориентирован на сохранение традиционного стиля древних тюркских народов, но в то же время он легко вписывается в современный мир. Основные принципы автора — чувство комфорта, красота и эстетика. Коллекция интересна также новыми формами, силуэтом, а цветом блестяще раскрывает красоту этой креативной коллекции.

Автор использует в создании коллекции уникальные мотивы натуральных тканей, выполненных мастерами ручного ткачества, элементы древнего кыргызского орнамента, ручную вышивку и стёжку. Яркие расцветки и свободный крой несут в себе роскошное наследие Востока, в сочетании со сдержанной полётной гаммой Европы и современного стиля одежды они нацелены на определённую аудиторию, для которой вещь прежде всего произведение искусства.

Ещё один автор, представленный на выставке, — Гульмира Акматова, продолжательница семейной традиции по выращиванию и обработке шерсти овец породы меринос. Вся одежда производится из этой шерсти тканым ручным способом. Проходит полный цикл от стрижки овец до изготовления шерстяной одежды и аксессуаров.

Как рассказала Гульмира, она по образованию филолог, преподаватель кыргызского языка и литературы. С детства росла в особой атмосфере созидания, творчества и ухода за животными, поскольку родители занимались животноводством, и её отец был одним из успешных и известных чабанов в республике. Видимо, вся любовь и способность к ремесленничеству у неё в генах, и передалось всё это еще от бабушек и родителей. «Они всегда создавали что-то красивое, например, шырдаки, туш-кийизы для дома. Отец также мастерил уздечки и сёдла для лошадей и другую конскую утварь. В детстве не думала, что буду заниматься тем, что стало сейчас призванием, но гены и кровные узы взяли верх, и сегодня я продолжаю исконное дело своих предков. Мы с моим братом Баатырбеком занимаемся разведением и увеличением поголовья породы меринос на Иссык-Куле. А уже дальше со своей командой я вручную изготавливаю одежду из шерсти на ткацких станках, возрождая и пропагандируя ткачество и философию экологичной и органичной жизни», — говорит дизайнер.

Ещё в середине 1990-х годов Гульмира Акматова решила возродить технику ручного ткачества из шерсти, чтобы люди могли и учились носить экоодежду и затем передать своё ремесло будущим поколениям. Основа миссии всего творческого пути дизайнера Акматовой — сохранение и разведение овец-мериносов и популяризация техники ткачества из шерсти. Она единственный дизайнер-ремесленник в КР, кто создаёт одежду вручную на ткацких станках. И дизайнер таит большую надежду на то, что в ближайшем будущем число последователей её «модного пути» в стране станет больше, а это позволит миру вокруг стать ещё краше. Бренд, созданный Г. Акматовой, по праву сегодня считается одним из лучших в стране и регионе. Его экологичность и высокое качество, комфортность и неповторимость всецело соответствуют мировым веяниям аутентичной и современной моды.

В отдельном зале музея в рамках дизайнерской выставки «Теория и практика» её организаторы расположили экспозицию Третьей международной студенческой выставки керамики, графики и дизайна одежды. Эта экспозиция, сотворённая умом, фантазией и руками молодых, даёт прекрасную возможность оценить труд преподавателей вузов и их учеников, а также показать их вклад в развитие будущих дизайнеров и творческой молодёжи. И надо, несомненно, поблагодарить Союз дизайнеров Кыргызстана, который оказывает здесь всемерную поддержку творческой инициативе студентов в единстве с плодотворными педагогическими усилиями их педагогов.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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