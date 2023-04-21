Сом в свободном плавании (К 30-летию введения национальной валюты)

Время летит незаметно. Кажется, всё это было совсем недавно. А уже прошло 30 лет. По настойчивому предложению правительства Верховный Совет Кыргызской Республики на своём внеочередном заседании 3 мая 1993 года принял постановление: согласиться с предложением правительства республики о введении национальной валюты — кыргызского сома. Образовать комитет по введению национальной валюты в составе: Чынгышев Т. — председатель комитета, премьер-министр (кстати, по новой Конституции, принятой 5 мая 1993 года, главой правительства республики стал премьер-министр, а до этого правительство возглавлял Президент республики. А предыдущий премьер, а затем и я, были, как тогда говорили, всего лишь первыми министрами), члены комитета: К. Нанаев — председатель Национального банка, третьим членом комитета, как независимый эксперт, стал президент Национальной академии наук академик Т. Койчуев.

Исходя из классического «вчера было рано, завтра будет поздно», комитет принял постановление о введении сома с 10 мая 1993 года. Для обмена российских рублей на сомы отвели срок — до 14 мая 1993 года по обменному курсу 1 сом — 200 рублей. Кроме этого, было принято решение о том, что обменный курс сома к свободно конвертируемым валютам будет свободным, рыночным. В первый день самостоятельной жизни новорождённой валюты мы определили курс обмена: 1 доллар США — 4 кыргызских сома.

Пустив сом в свободное плавание, мы, как показала жизнь, приняли правильное решение. Россия и Казахстан для своих валют навязали жёстко контролируемый обменный курс, что привело к серьёзным проблемам в осуществлении денежно-кредитной политики. Поняв ошибочность принятых решений, обе эти страны пустили в свободное плавание свои валюты (рубль и тенге) только в 2015 году. По данным Нацбанка Казахстана, тенге с ноября 1993 года, когда они ввели нацвалюту, по 2020 год подешевел к доллару США в 75 раз.

С введением национальной валюты единственным эмитентом её стал Национальный банк. Прямо скажем, у нас самих открылись глаза на финансово-экономические вопросы. В корне изменился подход к управлению денежным оборотом страны. Был отход от жёсткого контроля денежных потоков. Правительство и Национальный банк стали самостоятельно проводить денежно-кредитную политику, что позволило в дальнейшем заметно снизить инфляцию. Национальная валюта быстро завоевала доверие у населения. Это стало заметно по статистике возвратности наличных денег, росту сбережений населения во вкладах в коммерческих банках. Одним словом, наши расчёты оказались верными, и в последующие годы сом стал одной из наиболее стабильных и конвертируемых валют в СНГ.

До того как ввести в обращение национальную валюту, мы осуществили ряд организационных мероприятий. Провели совещания с руководителями областей, районов и городов, директорами предприятий, фирм, компаний, коммерческих банков. Из мирового опыта мы знали, что вслед за введением национальной валюты, как правило, взлетают цены на рынках, в торговых точках, особенно на продовольственные товары.

Поэтому на заседание правительства были приглашены директора городских рынков, которых мы строго предупредили на этот счёт. Подобная же работа была проведена во всех регионах республики.

Кроме того, понимая, что при введении своей валюты очень важно обеспечить страну товарной массой, мы приняли превентивные меры по завозу товаров первой необходимости, ГСМ, стройматериалов. Для решения этой задачи по нашей просьбе Россия, МВФ и Всемирный банк выделили определённую сумму, естественно, в долларах. Все эти меры позволили в целом успешно провести важнейшее для развития страны мероприятие.

Работа по введению своей валюты началась с весны 1992 года. С самого начала идею о соме активно поддерживал Президент А. Акаев, его роль в этом деле была большая. Огромную работу проводил, естественно, Национальный банк, которым тогда руководили К. Нанаев, Э. Абдуманапов, А. Сулайманбеков.

Была создана рабочая группа, в которую входили опытные финансисты, экономисты, историки, художники, архитекторы. По понятным причинам, работа этой комиссии не афишировалась. По названию валюты у нас разногласий не было. Мы знали, что в арабоязычном грамматическом трактате XIV века, посвящённом тюркскому языку, слиток серебра переводился словом «сом». Да и на советских денежных знаках образца 1937 и 1938 годов были обозначения номинала словами на языках союзных республик. Российское слово «рубль» на этих казначейских билетах переведено на кыргызский язык как «сом». Много споров, дискуссий вызывали такие вопросы: каким должен быть размер банкноты, каких достоинств, что размещать на банкнотах — портреты исторических личностей по римскому варианту или по греческому — известных деятелей культуры, памятники духовной сферы. Нужно было определить степень защиты от подделки, где изготавливать дензнаки: в России или в дальнем зарубежье? Закупить оборудование и организовать выпуск у себя? Какие были приняты решения, все уже давно знают, держа ежедневно в своих руках нашу валюту.

Очень важно было определить начальный курс сома к СКВ, режимы обменных курсов, а также обосновать курс обмена рублей на сомы. Какова будет реакция на эти курсы в России, в других странах? Всё это требовало глубокого изучения опыта других стран, введших национальную валюту.

Естественно, все подготовительные работы по введению в обращение сома осуществлялись в строгой секретности. К началу 1993 года острота проблем в денежной системе достигла максимума. На саммитах СНГ главы государств и правительств убеждали друг друга в верности российскому рублю, необходимости сохранения рублёвой зоны как основы для дальнейшей интеграции экономики.

Введение своей денежной единицы — это не простая замена одной банкноты на другую, оно требовало решения множества неотложных важных вопросов, в том числе: организации денежного обращения, обменных операций, товарного обеспечения, ценообразования, оплаты труда, уровня заработной платы, налоговой и таможенной систем. Одним словом, нужны подготовка всего экономического комплекса и прогноз последствий этого шага. То есть введение своей валюты всего лишь очень важный шаг, но один из элементов широкомасштабных экономических реформ, которые правительство проводило после приобретения суверенитета.

Часто спрашивают, какова была реакция России, других стран, особенно соседей, на введение сома. Мы поступили правильно: накануне введения нацвалюты во все страны СНГ были направлены правительственные телеграммы, где мы информировали о своих планах по введению собственной валюты.

Впоследствии это оказало положительное влияние на наши взаимоотношения. С пониманием отнеслись к введению нами своей денежной единицы Россия, Казахстан, Таджикистан, Туркмения. На саммите СНГ, который состоялся как раз в те дни, 14 мая председательствующий — Президент России Б. Ельцин сказал: «Вот ещё одна республика покинула рублёвую зону». А в перерыве ко мне подошёл В. Черномырдин, глава правительства России, и в обычной для него манере произнёс: «Что вы там, киргизы, выдумываете, свою валюту ввели. Чем вас не устраивает наш рубль?»

Для длинных объяснений времени не было, я коротко обозначил причины такого шага.

Это была наша вторая встреча. В декабре 1992 года Черномырдина назначили главой российского правительства. Тогда я специально приехал в Москву, чтобы поздравить его и заодно обсудить некоторые вопросы взаимоотношений наших стран. В эти дни на первой полосе очень популярной тогда «Независимой газеты» был опубликован дружеский шарж: А. Акаев с виновато-довольной улыбкой преподносит на вытянутых руках огромную усатую рыбу сом обескураженному Б. Ельцину…

Крайне отрицательно отнёсся к нашей нацвалюте только Узбекистан. Это была единственная братская страна, которая отреагировала крайне жёстко, практически введя экономическую блокаду. Были приостановлены все операции по взаиморасчётам, закрыты границы. Официальная аргументация — опасение, что из Кыргызстана хлынет поток рублёвой массы. Но это было, конечно же, не так, товарооборот нашей республики составлял тогда примерно одну седьмую часть от товарооборота Узбекистана. Но что интересно, в последний день обмена рублей на сомы неожиданно позвонил мне И. Каримов. После обычных взаимных приветствий он спросил, как идут дела по введению сома. Я в двух словах рассказал. Затем он сообщил, что к нему обратились представители узбекского населения юга Кыргызстана с заявлением о том, что они не успели обменять рубли на сомы, и просили продлить время обмена на несколько дней. Я с удивлением ответил, что к нам таких обращений не поступало. Пообещал ему, что рассмотрим этот вопрос. Посоветовавшись в комитете и с А. Акаевым, мы разрешили югу республики продлить время обмена ещё на два дня. Одновременно перекрыли границу и взяли ситуацию под контроль. Каких-то больших сумм обмена не было. Остался невыясненным вопрос, обращались ли наши граждане к И. Каримову. И вправду, восток — дело тонкое.

Интересное событие произошло у наших казахских друзей. Ко мне обратился премьер-министр Казахстана С. Терещенко. Мы с ним были хорошо знакомы. Он попросил принять их делегацию, чтобы изучить опыт по введению нацвалюты, так как они тоже готовятся к этому же. Естественно, делегацию мы приняли, всё рассказали, показали, никаких секретов у нас не было. Приезжал и сам С. Терещенко. Казахи ввели свою валюту в ноябре 1993 года. Через некоторое время звонит С. Терещенко и говорит: «Турсунбек, вы всё-таки не всё нам рассказали». Я спрашиваю: «Что случилось?» Он говорит: «Мы знаем, что у вас после введения своей валюты цены на рынке выросли на 30-40 процентов, а у нас они выросли в 7-8 раз». Секрет в том, что мы вовремя поговорили с хозяевами городских рынков, а они — нет. Я не думал, что и об этом нужно было им рассказать.

Появление кыргызской национальной валюты, безусловно, стало переломной вехой в истории республики. Как известно, национальная валюта является символом суверенного государства, таким же, как герб, флаг, гимн. Надо понимать, что если страна пользуется валютой другого государства, то она привязана к этой стране не только в осуществлении экономической, а в конечном счёте, и большой политики. Ведь неслучайно Англия вышла из еврозоны. Пользуясь единой валютой Европы, она была вынуждена и в своей политике руководствоваться установками чиновников Евросоюза. Или что происходит с долларом США? Многие развитые страны стремятся уйти от этой валюты при взаиморасчётах и перейти на свои валюты. Уйти от ставшего тогда «деревянным» российского рубля нас заставила не только эта причина.

8 декабря 1991 года СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование. В том же году 31 декабря Кыргызстан объявил о своём суверенитете. В феврале 1992 года Президент А. Акаев назначает меня премьер-министром, одновременно утверждается новый состав правительства. Сказать, что новый Кабинет министров приступил к исполнению своих обязанностей в трудное время, значит, ничего не сказать. Положение было просто катастрофическое. Развал СССР, резкий разрыв установившихся за многие годы экономических связей между союзными республиками, разрушение единого народно-хозяйственного комплекса привели экономику всех стран бывшего Союза в состояние жестокого кризиса.

В те же годы Чехословакия разделилась на два государства: Чехию и Словакию. Процесс у них прошёл совсем по-другому, без кризисов, споров, развалов экономик. Однажды при встрече по случаю какого-то европейского мероприятия я спросил у премьер- министра Чехословакии П. Клауса, как это у них получилось очень цивилизованно? Он ответил: «Прежде чем разделиться, мы подготовили и подписали около 30 договоров. А вы сразу без всякой подготовки развалили СССР, и вот вам результат».

Цены были отпущены в свободное плавание. Началась «шоковая» терапия. Наша республика полностью зависела от других по поставкам огромной номенклатуры товаров и продукции. Особенно от России по топливно-энергетическим ресурсам, которая повысила цены в 6,5 раза. Перестали поступать зерновые, сахар, растительные масла, крупяные изделия, другие товары продовольственного ряда. Полное отсутствие горюче-смазочных материалов, лекарственных средств. Остановилось возведение объектов из-за отсутствия строительных материалов — леса, металла.

Самой серьёзной проблемой стал рост цен буквально на всё. Российский рубль, которым пользовались бывшие союзные республики, стал камнем преткновения. Эмиссия рубля оказалась практически неконтролируемой. Центробанк России выпускал дензнаки по требованиям стран рублёвой зоны в огромном количестве. Цифры инфляции были просто неимоверные. По официальным данным статорганов СНГ, по итогам 1992 года цены выросли в Таджикистане на 1 422 процента, в Казахстане — на 1 254, Узбекистане — 1 008, Кыргызстане — 936, Турменистане — на 744 процента. В стране остро не хватало наличных денег. Пошли проблемы с выплатой заработной платы, пенсий, стипендий.

Россия, видя, что республики допускают неограниченную трату рублей, получая их безвозмездно в Центробанке, покупают у неё же материально-технические ресурсы, товары, продукты, стала вначале вести ограничительную политику, а затем приняла решение оформлять эти средства как кредит России странам, использующим рубль как средство платежа. Как решало все эти проблемы правительство республики — это длинный рассказ. Ко всем сложностям в 1992 году прибавились серьёзные стихийные бедствия. В апреле 1992 года на территории Сузакского района Джалал-Абадской области прошли сильные дожди с градом, смыло более 15 тысяч гектаров плантаций хлопка и табака, пострадали сотни жилых домов. В мае этого же года на юге республики произошло землетрясение силой в 8 балов по шкале Рихтера. Погибли 68 человек, были разрушены 35 тысяч жилых домов, 180 школ, более 100 объектов здравоохранения, сотни тысяч кошар. Повреждены 112 автомобильных мостов, сотни километров ЛЭП, погибли посевы на 80 тысячах гектаров.

Казалось бы, природа ещё весной этого года с лихвой наказала нас за грехи, ниспослав на южные области катастрофические по масштабам стихийные бедствия. Но нет же, в августе 1992 года произошло новое крупное землетрясение. Сила подземной стихии в эпицентре на склоне хребта Суусамыр составила

9 баллов по 12-балльной шкале. Зоной основного бедствия стали Токтогульский район, Суусамырская долина. Сёла Толук, Совет были полностью разрушены. И снова жертвы, их в первые сутки было 42, число впоследствии возросло. Об этих тяжёлых стихийных бедствиях рассказывается для того, чтобы обратить внимание на то, что, ведя большую работу по подготовке к введению сома, правительству пришлось одновременно решать наисложнейшие проблемы по ликвидации последствий этих бедствий. Убеждён, что не каждый сможет представить ту нагрузку, напряжение, с которыми в те дни пришлось работать правительству. Я не пожелал бы, чтобы когда-нибудь руководители нашей страны столкнулись со всем тем, что пришлось пережить тому первому правительству Кыргызстана. Может, когда-нибудь кто-то даст оценку этой неимоверно адской работе. Здесь будет уместно назвать состав того правительства: Г. Кузнецов,

А. Эркебаев, Р. Отунбаева, Ф. Кулов, М. Зулпуев, Н. Касиев, Э. Омуралиев, К. Асанов, Э. Курманбаев, А. Иордан, А. Муралиев, Ж. Мукамбаев, Д. Назарматов. Благодаря их организаторским, профессиональным качествам, самоотверженности удалось решить все сложные задачи. Осуществление за эти годы комплекса экономических реформ, социальных программ позволило республике к концу 1993 года преодолеть негативные последствия развала СССР, стихийных бедствий и в дальнейшем обеспечить динамичное развитие страны.

Турсунбек Чынгышев, экс-премьер-министр

правительства КР, председатель Комитета

по введению национальной валюты Кыргызстана.

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