Экспорт кыргызских продуктов питания: следовать требованиям

Заместитель председателя Кабмина Бакыт Торобаев провёл совещание с участием руководителей профильных госорганов по вопросу соответствия продовольственных товаров на экспорт требованиям Евразийского экономического союза.



Он отметил, что следует создать все условия для увеличения поставок и объёма экспорта рыбной, молочной продукции и куриного мяса в Российскую Федерацию в соответствии с требованиями ЕАЭС.

«Вы прекрасно знаете, что одно из основных направлений Кабмина — это работа над созданием условий для увеличения объёма экспорта. При хорошем экспорте экономика страны станет расти, а бюджет — пополняться. Необходимо активизировать работу по предотвращению любых экспортных проблем», — сказал он.

В завершение встречи зампред Кабмина поручил пересмотреть внутренние нормативные правовые акты по реализации технических регламентов ЕАЭС, в краткие сроки подготовить нужных специалистов по ихтиологии и лабораторному делу, усилить ветеринарный контроль и принять меры к работникам, халатно относящимся к исполнению своих обязанностей.

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