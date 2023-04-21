Партнёрство с прицелом на будущее

На этой неделе произошло знаменательное событие в информационном поле Кыргызской Республики и Российской Федерации. Отечественный Издательский дом «Слово Кыргызстана», имеющий почти вековую историю, и самое читаемое печатное издание России «Российская газета» подписали соглашение об информационном взаимодействии. Что оно под собой подразумевает? Прежде всего, взаимовыгодное информационное сотрудничество — от обмена печатным содержанием до организаций крупных совместных медийных мероприятий. Что это даёт республике в целом? В первую очередь это культурный и гуманитарный обмен информацией, поддержка имиджа страны на территории другого государства и главное — узнаваемость. Ведь информационный портал (www.rg.ru), на котором станут размещать статьи, ежемесячно посещают около 40 миллионов пользователей.



Подписание состоялось в офисе Центрально-азиатского регионального представительства «Российской газеты» в Бишкеке, куда специально из Москвы прибыли генеральный директор издания Павел Негоица и директор — главный редактор Издательского дома «Слово Кыргызстана» Тамара Слащёва. По её словам, многим соотечественникам, которые работают в России, важно узнавать новости про свою родную страну.

— Это возможность выхода на широкую аудиторию России. А для наших соотечественников в этой стране — получение наиболее достоверной и перепроверенной несколько раз информации о событиях не только в Кыргызстане, но и в мире, — отмечает Тамара Слащёва. — Ещё это хороший шанс для россиян узнать о наших земляках, живущих и работающих рядом с ними и в Кыргызстане.

Важно и то, что этот год объявлен в СНГ Годом поддержки русского языка. Мы ещё раз продемонстрируем, что русский — официальный язык в Кыргызстане. Он живёт, развивается и востребован.

Есть ещё одна мировая тенденция — всплеск интереса именно к печатным СМИ. Этот формат подачи информации стал больше устраивать читателей благодаря её достоверности. Из тиража сложнее что-то удалить или поправить, нежели из интернет- пространства. Надеюсь, кыргызстанцы также начнут проявлять интерес к традиционной прессе.

С ней солидарен редактор «Российской газеты» в Кыргызстане Данияр Каримов. Он также считает, что сейчас россияне предпочитают истории о жизни простых кыргызстанцев, об их традициях и быте. Им интересно то, чем дышит народ, как живёт и чем интересуется.

Генеральный директор редакции «Российской газеты» Павел Негоица считает, что выход на многомиллионную платформу очень важен для любого информационного издания.

— Поначалу мы работали с региональными и областными российскими газетами, но постепенно проект «Контент-партнёрство «Российской газеты» с местными и региональными СМИ» начал обрастать международными партнёрами. Сейчас активно развиваем медиасотрудничество с Китаем и Казахстаном, — рассказал гендиректор издания. — Мы живём в такое время, когда нет недостатка новостей, но есть дефицит проверенной и точной информации. Нам хочется, чтобы партнёрство со старейшим изданием Кыргызстана продолжило традицию и поставляло для россиян и соотечественников ту самую правдивую, качественную и высокостандартную информацию.

По его словам, в Кыргызстане есть масса тем, которые заинтересуют читателей. Например, туризм. Швейцария — это хорошо, но кыргызстанская природа ничем не уступает склонам европейской страны. Тема гор, озёр, лесной природы и животного мира всегда интересна и актуальна. Многие возможности развития туристической отрасли не использованы до конца.

Несколькими днями ранее генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица и мэр города Бишкека Эмилбек Абдыкадыров подписали меморандум о расширении и укреплении взаимовыгодных связей, который позволит установить более тесные контакты с регионами России и обрести новых партнёров.

— Пора переходить от подписания бумаг к реальной работе. Мы готовы к взаимодействию и с другими городами Российской Федерации. Хотим встречаться, обмениваться опытом, обсуждать совместные проекты и их реализацию, — прокомментировал итоги встречи мэр столицы.

Контент-партнёрством с «Российской газетой» связано ещё более 640 региональных СМИ в 70 объектах России. К проекту присоединились 10 международных партнёров — СМИ из Китая, Кыргызстана (информагентство «Кабар») и Республики Казахстан. Партнёры на безвозмездной основе получают и перепечатывают материалы «Российской газеты» на своих ресурсах.

Наша справка.

«Слово Кыргызстана» — общенациональная русскоязычная газета. Основана 23 марта 1925 года. Вначале называлась «Батрацкая правда», затем сменила название на «Крестьянский путь». В 1927 году стала называться «Советская Киргизия». После распада СССР переименована в «Слово Кыргызстана».

«Российская газета» — официальное печатное издание Правительства Российской Федерации, ежедневная

общественно-политическая газета выходит шесть раз в неделю тиражом до 3 млн экземпляров. «Российская газета» — мультимедийный холдинг, круглосуточно поставляющий качественную информацию о значимых событиях как регионального, так и мирового масштаба. В холдинг «Российской газеты» входит научно-исторический журнал «Родина». В Кыргызстане «Российская газета» выходит с 2002 года.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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