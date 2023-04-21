В космос с частицей Родины

Это сейчас дети мечтают стать олигархами или депутатами, а раньше, в старые добрые советские времена, каждый уважающий себя школьник мечтал стать космонавтом. Эта профессия принимала в свои ряды только сильных, выносливых молодых людей и, главное, с отменным здоровьем. Сергей Корсаков — уроженец Кыргызстана, стал одним из немногих, чья мечта сбылась. Он приехал в нашу республику в канун Международного дня космонавтики и посетил школу-гимназию №24 имени Аалы Токомбаева. Две дочери моей знакомой — ученицы этой школы — теперь мечтают стать космонавтками, уж так им понравился статный Серёжа Корсаков.



— Одна дочь учится во втором классе, а другая в четвёртом. Младшая мечтала стать ветеринаром, а старшая дизайнером. После встречи учеников с космонавтом полшколы, в том числе и девочки, захотели полететь в космос, — делится мама школьниц Гульнара.

Несмотря на плотный график, уроженец столицы побывал в Государственном историческом музее, где встретился со школьниками, студентами и горожанами, а также ответил на все, в том числе и весьма каверзные, вопросы. Приводим самые интересные из них.

— Что вы делаете в космосе в течение полугода?

— Это время достаточно насыщенное делами. Мы не просто летаем в невесомости. У нас нет ни минуты свободного времени. Ведь наша первоочередная задача — проведение научных экспериментов. Именно ради этого и существует МКС (Международная космическая станция). Мы работаем в большой космической лаборатории и проводим порядка 50 экспериментов за отведённый период. Далее — много времени тратится на техническое обслуживание станции, обеспечение собственной жизнедеятельности и поддержку организма. Два часа в день мы обязаны заниматься физкультурой для того, чтобы безопасно вернуться на Землю.

— Вы выходили в открытый космос?

— У нашего экипажа состоялось пять выходов в открытый

космос. Но мне не повезло. Я не вышел ни разу, в это время управлял внутри станции роботом-манипулятором, этакой большой механической рукой для переноски тяжестей. Мы вводили её в строй, а ребята работали снаружи. Но я не жалею, моя работа тоже достаточно интересна. Полгода пролетело незаметно.

— Как это — спуститься на Землю после полугодового полёта в невесомости?

— Как только мы опускаемся на Землю, поисково-спасательная служба, которая дежурит на полигоне, прибывает к нам и открывает люки. Мы вдыхаем наисвежайший воздух степи, который не прошёл многократной очистки и генерации на станции. Нас переносят на руках не потому, что мы какие-то герои.

Просто невероятно тяжело отходить после полугода невесомости, несмотря на тренировки, не удаётся полностью задействовать все мышцы. К вечеру самые стойкие уже пытаются ходить самостоятельно. На восстановление движений уходит два-три дня. Далее на вертолёте нас доставляют в аэропорт Караганды, и мы возвращаемся в Звёздный городок, откуда и начиналось наше путешествие. Три недели — период острой реабилитации — мы находимся в профилактории под наблюдением врачей, которые нас обследуют и проводят научные эксперименты уже над нами. Потому что всем интересно, как человеческое тело себя ведёт и чувствует после столь длительного полёта. Учёные накапливают научные данные для будущих экспедиций. Через три недели, если со здоровьем всё нормально, нас отпускают домой к семье. Следующие полгода отдыхаем на Земле от космоса. Это период восстановления организма. Костная ткань, мышечная, сердечно-сосудистая система должны полностью прийти в норму и восстановиться. Через полгода приходит комиссия и смотрит, насколько мы восстановились. Если всё хорошо, то нас назначают в следующий экипаж.

— Чем вы питаетесь в космосе?

— Вся еда сбалансированная, вкусная, в тюбиках, но всё равно мы скучаем по простой пище. Перед приземлением каждый заказывает на земле то, чего ему больше всего не хватало. Кто-то заказал яблоко, огурец, даже арбуз был. Наш командир, как истинный патриот, сказал: «Хочу редьку и капусту!»

Маленькая девочка Ярославна задала вопрос: «Какое самое долгое время человек может провести в космосе в скафандре?»

— Хороший технический вопрос. Самое длительное время — порядка 9-10 часов. Оно ограничено. Скафандр по сути маленький космический корабль. В нём есть система жизнеобеспечения только для одного человека и довольно много кислорода. Работа в скафандре в открытом космосе долгая и трудоёмкая, поэтому находиться можно не более 10 часов.

От маленьких детей поступали самые сложные вопросы. Например, сколько часов вы летели туда и обратно?

— Полёт составляет около трёх часов в одну сторону. Сейчас мы летим на станцию по быстрой схеме. Раньше путь в космос занимал двое суток. Мы научились точно запускать ракету на орбиту и рассчитывать нужную траекторию, чтобы так быстро долететь.

— По возвращении стали ли вы больше ценить Землю?

— Когда я попал на станцию и увидел Землю со стороны, в душе произошло много интересного. Каждый космонавт начинает менять ценностные ориентиры. То, что раньше казалось важным, становится довольно мелким и незначительным, и наоборот. Мы смотрим на Землю и видим, какая она беззащитная, и понимаем, что приосходящие конфликты и неразбериха — это пустяки. Человечество живёт в хрупком мире, и его нужно беречь, заботиться друг о друге для того, чтобы оставить мир нашим потомкам в лучшем виде. После возвращения хочется поделиться этим чувством со всеми.

— Как вы поняли, что находитесь в невесомости?

— Во время полёта мы плотно привязаны. Но возникает ощущение, что кровь приливает к голове. Чувство, что мы в корабле перевернулись вверх ногами. Мы висим на ремнях вниз головой. Потом это ощущение постепенно проходит.

— Что находится за космосом?

— Серьёзный вопрос для такого маленького ребёнка. Я уверен, что космос бесконечен. Наверное, существует другой космос в теории мультивселенной.

А вот взрослые люди задавали как раз детские вопросы: «Видели ли вы инопланетян?»

— Зелёных человечков я не видел, но когда наблюдал за звёздами, то видел странные объекты, которые двигались по непонятным траекториям, как не могут двигаться ни метеориты, ни спутники. Сейчас думаю, может, это и были инопланетяне?

— Что страшнее — запуск или посадка?

— Мы не боимся запуска, потому что готовимся достаточно долго. Всё время занимаемся своей формой и понимаем, что в любой момент карьера может прерваться, если в организме обнаружится отклонение от нормы. На стадии подготовки 50% космонавтов отсеиваются. Поэтому мы больше боимся не самого полёта, а того, что не сможем полететь. Чем ближе к ракете, тем спокойнее становимся.

Студентка финансового техникума задала профессиональный вопрос: «Как вы в космосе узнаёте, что вам выплатили зарплату?»

— Обычно мы отдаём банковскую карту супругам, и они полностью контролируют этот процесс.

Ребёнок четырёх лет спросил: «Как образовалась Вселенная?»

— Надо посмотреть теорию большого взрыва. Существовала точка сингулярности, потом она начала бурно расширяться. Когда ты подрастёшь и начнёшь изучать физику, астрономию, узнаешь много интересного и, возможно, станешь космонавтом.

Сам Сергей Корсаков гордится тем, что встретил свой профессиональный праздник в родном Бишкеке. Именно в нём сформировалась мечта и дан старт к её осуществлению. Космонавт не ожидал такого тёплого — да что там тёплого! — горячего приёма кыргызстанцев.

«В космосе побывали всего 600 человек, из них 120 — из России, в том числе двое из Кыргызстана. Сергей Корсаков — один из них. На борт разрешено брать всего 1 килограмм личных вещей. Он взял флаги нашей республики и Бишкека. Значит, Родина всегда в его сердце», — отметила директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова.

Космонавт подарил историческому музею маленький флаг Кыргызстана, который он также брал на орбиту, со словами:

— Запомните! Нет ничего невозможного. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели, сложные задачи, строить амбициозные планы. Если вы верите в себя, никогда не сдаётесь, упорно идёте к своей цели, трудитесь — то вы сможете достичь даже невозможного! — напутствовал школьников Сергей Корсаков. — Надеюсь, что вскоре из Кыргызстана будет не двое посетивших космос, а гораздо больше.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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