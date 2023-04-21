Вновь среди фаворитов

Художественная лента известного кыргызского кинорежиссёра и сценариста Айбека Дайырбекова «Запах полыни» («Эрмен жыты») вновь удостоена премии международного кинофорума.

На этот раз его фильм стал участником международной конкурсной программы «Германская премьера» на VIII кинофестивале в Бремене. В программе кинофорума в различных номинациях участвовало более 100 картин из США, Индии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана и других государств. Лента из Кыргызстана состязалась в номинации «Лучший полнометражный иностранный фильм», где победитель выявлялся решением так называемой системы гибридного голосования кинозрителей и жюри. Картина из Бишкека «Запах полыни» среди всех фильмов — участников фестиваля получила максимальные оценки.

На вручение кинопремии дирекция МКФ пригласила автора сценария и режиссёра Айбека Дайырбекова и продюсера ленты Толкун Дайырбекову. Это 18-я по счёту награда, которой фильм удостоен на различных мировых киносмотрах. Картина «Запах полыни» снята на студии «Централ Азия Фильм» при поддержке Департамента кинематографии КР и Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева. Её сюжет повествует о детстве трёх друзей-подростков, которых жизненные ситуации сталкивают с жестокими реалиями. Они невольно становятся участниками всех перипетий сложной жизни их родителей, попадающих в различные непростые ситуации. Одни уезжают в поисках лучшей доли за границу, другие просто спиваются, устав от повседневных тягот и проблем, с которыми они не в силах бороться. Детям же остаётся лишь мечтать и молиться о лучшей доле.

После кинотриумфа в Бремене фильм Айбека Дайырбекова «Запах полыни» приглашён в США для участия в международной конкурсной программе МКФ в Миннеаполисе. Затем картину покажут в Бразилии в конкурсной программе на Международном фестивале независимого кино. Ждёт её также и встреча с международным зрителем в испанской Барселоне, где кыргызская лента станет участником кинофестиваля по правам человека.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото: момент МКФ

в Бремене.

Автор: -