На форуме в Ташкенте

Председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента Акылбек Жапаров с рабочей поездкой находится в Ташкенте. Здесь он встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.



Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Особое внимание премьеры уделили вопросам практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе недавнего визита главы Кабмина Акылбека Жапарова в Республику Узбекистан.

«Итоги недавнего моего официального визита стали весьма результативными в сфере экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Все документы, которые мы подписали по его итогам, имеют первоочередной характер, определяющий дальнейший вектор продвижения нашего экономического взаимодействия», — сказал Акылбек Жапаров.

Стороны также обсудили организационные вопросы предстоящих мероприятий на уровне глав правительств, в частности проведение очередного заседания Совета полномочных представителей Президента Кыргызстана в приграничных областях и хокимов приграничных областей Узбекистана и 10-го заседания кыргызско-узбекской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Добавим, что в Ташкенте Акылбек Жапаров принимает участие в работе второго Ташкентского международного инвестиционного форума с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиё-ева. Форум собрал 2 500 представителей из более 70 стран мира.

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