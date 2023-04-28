Важно ускорить совместные проекты

В городе Сиане в рамках участия в четвёртой встрече министров иностранных дел «Центральная Азия — Китай» состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайских отношений в контексте дальнейшего укрепления политического диалога, развития торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия и сфере безопасности. Особое внимание уделено вопросам, касающимся организации первого государственного визита Президента Садыра Жапарова в Китай в мае текущего года, а также подготовки участия главы нашего государства в первом саммите «Центральная Азия — Китай».

Жээнбек Кулубаев отметил важность ускорения практической реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который станет важным звеном «Одного пояса, одного пути».

Исходя из перспектив роста взаимного товарооборота, подчёркнута целесообразность повышения пропускной способности КПП «Торугарт» и «Иркештам», а также развития приграничной торговли и электронной коммерции. Выражена заинтересованность кыргызской стороны в реализации совместных инвестиционных проектов, сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, текстильной и швейной отрасли, области энергетики, а также банковской сфере.

Отмечена необходимость ускорения реализации грантовых проектов инфраструктурного характера, имеющих важное социально-экономическое значение для Кыргызстана. Обозначена важность создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан между двумя странами.

Член Государственного совета, министр иностранных дел Цинь Ган в свою очередь высоко оценил развитие кыргызско-китайских отношений стратегического партнёрства. Для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества он отметил важность реализации Программы среднесрочного и долгосрочного торгово-экономического развития между Кыргызстаном и Китаем до 2030 года и повышения роли Межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Глава внешнеполитического ведомства КНР также отметил важность практического сотрудничества, в этом ключе он поприветствовал импорт кыргызской сельхозпродукции в Китай и поддержал предложения кыргызской стороны по развитию приграничной торговли, созданию инфраструктурных условий и строительству логистических центров. Отметил важность ускорения работы по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также реализации инфраструктурных проектов в Кыргызстане в области транспорта, здравоохранения, ирригации и других.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках ШОС и совместному строительству «Одного пояса, одного пути», а также по важным вопросам региональной и глобальной повесток дня.

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