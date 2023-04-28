Основному закону страны, Конституции Кыргызской Республики, 30 лет

Кыргызстан 5 мая 2023 года отмечает круглую дату — 30-летие Конституции Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности, необратимо изменила облик жизни современного кыргызского общества и определила пути развития независимого, суверенного, демократического, унитарного, правового, светского и социального государства.

Однако конституционное строительство на протяжении всего этого периода не всегда шло гладко.

Достаточно вспомнить, сколько раз за тридцать лет в ходе широких дискуссий о ценности тех или иных положений менялись ключевые нормы Конституции. Поводом для широкого общественного обсуждения новых редакций Основного закона, как правило, было стремление решить на практике проблемные вопросы разделения властей, соотношения норм права и морали, национального и международного законодательства. Другими словами, активное правотворчество стало приметой периода становления и развития конституционного строительства кыргызской государственности.

Отправная точка такого строительства — принятие легендарным парламентом 5 мая 1993 года первой Конституции, которая дала старт суверенному государственному строительству и законодательному оформлению на политической карте мира нового независимого кыргызского государства. В первой редакции Основного закона закрепили базовые принципы суверенитета, разделения властей, территориальной целостности страны, народовластия и демократии, верховенства права и закона; провозгласили принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности. И самое главное — в нём определили политико-правовые, социально-экономические предпосылки перехода Кыргызстана к новому рыночному укладу экономики.

Переход от плановой к рыночной экономике оказался очень сложным и тернистым. Страна столкнулась с большими проблемами в установлении стабильности и процветания в экономике, устойчивости политической системы, обеспечении демократических прав и свобод. За годы независимости Основной закон по тем или иным причинам претерпел значительные изменения 10(!) раз. Однако, по большей части, в каждой новой редакции Конституции в той или иной мере отражался очередной этап развития суверенного государства, со всеми его взлётами и падениями.

И сегодня, в условиях быстро меняющегося мира, продолжается поиск наиболее приемлемого пути будущего развития кыргызского общества, обсуждаются механизмы обеспечения стабильного и эффективного государственного и экономического устройства в новых геополитических условиях.

Тридцатилетний юбилей принятия Конституции Кыргызской Республики подвигает к новым размышлениям о роли, месте и значении в жизни современного общества Основного закона. Тем более что сегодня на первый план вновь вышли непростые вопросы, которые в своё время озвучил Президент страны Садыр Жапаров:

«Мы живём в самом сердце земли, на перекрёстке цивилизаций и переплетения разных культур. Поэтому нам нужно найти свой путь через кыргызскую идентичность, иными словами, необходимо найти собственную модель экономического развития».

Указанные главой государства цели должны решаться в рамках Конституции Кыргызской Республики как эффективного инструмента и надёжной опоры в поиске собственного пути развития. Такой путь мы сегодня видим через укрепление кыргызской идентичности и создание сильной государственной идеологии. Основной закон страны также должен стать главным источником и той базой, которая поспособствует

созданию крупномасштабных стратегических программ и концепций развития Кыргызстана по внедрению инновационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, государственном управлении, внешней торговле, экологической безопасности, цифровизации.

Отрадно, что Президент страны 8 февраля 2023 года принял решение о подготовке мероприятий по празднованию 30-летия принятия Конституции Кыргызской Республики. Конечно, круглая дата — это хороший повод привлечь внимание широкой общественности и профессионалов к Основному закону. В соответствующем президентском указе отмечаются, что «каждый гражданин Кыргызской Республики должен хорошо знать дух и значение Конституции страны. Только уважая и соблюдая Конституцию и осознавая её значение, мы будем уважать свою страну, свою Родину, ценность народов Кыргызстана и можем достичь развития страны, общественного согласия, мира и спокойствия» (Указ Президента Кыргызской Республики от 8 февраля 2023 года УП № 21).

В преддверии юбилея у многих учёных, экспертов, аналитиков, да и у гражданских активистов возникает горячее желание принять участие в организованных по этому поводу мероприятиях для обсуждения и переосмысления полученного опыта конституционного строительства. Другая цель — внести свой вклад в обсуждение и решение тех или иных актуальных проблем государственного и общественного устройства. Считаю важным использовать публичную площадку, чтобы донести до широкой общественности некоторые взгляды по вопросам повышения уровня осведомлённости широких слоёв населения о сути конституционных норм. Конечно же, начиная со школьного и вузовского образования. В этой связи Министерству образования и науки и Министерству юстиции следует подготовить серию популярных изданий для школьников, посвящённых Основному закону, и 1 сентября с участием лучших специалистов во всех школах страны ввести урок Конституции. Также целесообразно в государственном стандарте школьного образования закрепить в старших классах изучение двухгодичного курса «Государство и право».

Настоящим бичом общей безграмотности становится и факт незнания основных положений Конституции не только простыми гражданами, но и политиками, чиновниками, которые обязаны руководствоваться ею как настольной книгой. Многие госслужащие среднего и младшего звена имеют крайне невнятное представление о целях и основных задачах Конституции, путаются в статьях и неправильно их толкуют, а некоторые и вообще её не читали. Закрыть пробел массовой неграмотности среди чиновников и политиков помогло бы введение обязательного экзамена на знание Конституции для каждого поступающего на государственную службу, особенно для работников аппаратов администрации Президента и Жогорку Кенеша, а ткаже других органов государственного и местного самоуправления.

Для предотвращения правового нигилизма у населения необходимо выстроить особую систему взаимоотношений с гражданами. Важно обеспечить доступность конституционных документов и информации о них для всех кыргызстанцев, включая тех, кто живёт в отдалённых и малонаселённых районах Кыргызстана. И здесь, как в советское время, неплохо бы возродить (считаю прекрасной традицией) выездные лектории профессиональных юристов общества «Знание» в разные уголки страны. Также здесь можно широко использовать доступные современные технологии — интернет и мобильные приложения. В этом же направлении считаю важным при Министерстве юстиции создать виртуальный «Музей Конституции» и в режиме 3D-формата демонстрировать видео, хронику, фотографии, документы, посвящённые роли и значению Конституции Кыргызской Республики.

Кроме того, важный момент — привлечение внимания к значимости Конституции через публичное проведение церемонии присяги. Это может быть важно не только для Президента страны, но и для всех государственных служащих, политических деятелей и судей, которые должны обязательно ознакомиться с конституционными принципами и действовать в соответствии с ними. Такая церемония поможет укрепить уважение к Конституции и её значимость в глазах населения. Её также можно использовать как дополнительный инструмент для осведомлённости населения о конституционных правах и свободах.

Таким образом, повышение конституционной грамотности населения — это важный шаг в направлении укрепления демократических институтов и защиты прав и свобод граждан. Это требует значительных усилий от образовательных учреждений, государственных органов и общественности в целом.

Чолпонкул АРАБАЕВ,

вице-президент НАН КР,

академик, доктор юридических наук, профессор.

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