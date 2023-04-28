Вместе к гражданской идентичности

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов встретился с представителями фонда «ПисНексус» в Кыргызстане.

Стороны обменялись мнениями о взаимодействии государственных структур с общественными и международными организациями в реализации Концепции «Кыргыз жараны» в Кыргызской Республике в 2021-2026 годах. По словам госсекретаря, концепция «Кыргыз жараны» направлена на укрепление единства народа, сохранение культурного многообразия и формирование гражданской идентичности кыргызстанцев. Сохранение и развитие языка, культуры этносов страны — основа документа.

«Концепция «Кыргыз жараны» имеет правовую основу. Об этом свидетельствует тот факт, что на её основе работают госучреждения и общественные организации, действующие в сфере науки, культуры, идеологии», — подчеркнул Суйунбек Касмамбетов, отметив, что в целях реализации концепции «Кыргыз жараны» в регионах страны организуется ряд встреч с местным населением, проводится разъяснительная работа.

Форумы проведены в Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях. Он добавил, что в высших учебных заведениях организованы специальные обучающие курсы по концепции «Кыргыз жараны», а в научно-исследовательских центрах проведены конференции. Идёт активное освещение в СМИ, телерадиопередачах и социальных сетях для населения.

«Одна из основных задач концепции — построение общества, в котором граждане страны объединены и имеют общую цель, несмотря на их этническое разнообразие. Поэтому в её реализации важно и далее госорганам работать с общественными организациями, учитывать их рекомендации, полученные в исследованиях и анализах», — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, что 13 ноября 2020 года Указом Президента утверждена Концепция развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны» на период 2021-2026 годы.

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