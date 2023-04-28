Широкий спектр туристических направлений — визитная карточка Узбекистана

Туризм — одна из сфер, способствующих прогрессивному развитию государства. В мире туриндустрия определена драйвером экономики, ибо требует качественного преобразования всех направлений инфраструктуры, что в свою очередь повышает

и укрепляет авторитет страны.



Узбекистан, расположенный на перекрёстке древних цивилизаций и культур, — одно из самых привлекательных туристических направлений. На территории республики более семи тысяч уникальных историко-архитектурных памятников. Живописная природа, биосферные заповедники и национальные парки гарантируют массу эмоций. Народ Узбекистана хранит многовековые традиции, а разнообразная узбекская национальная кухня не оставит равнодушными самых взыскательных гурманов со всего мира.

В индустрии туризма высокого уровня развития достигают культура, искусство, архитектура, ремесленничество, а также транспортные, социальные услуги. Всё это превращает отрасль в высокорентабельную. Поэтому в стране проводится масштабная работа по развитию туристической системы на уровне мировых стандартов, всемерной её поддержке государством, созданию льгот предприятиям сферы, формированию инфраструктуры.

Открытость миру, загадочность и умиротворённость — имидж Нового Узбекистана

В последние годы ускорен процесс реализации реформ, направленных на полное обновление имиджа Узбекистана. На основе инициатив и идей Президента приняты Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах, Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. В соответствии с этими важными документами осуществляются широкомасштабные реформы, нацеленные на дальнейшее повышение благосостояния народа, трансформацию отраслей экономики и ускоренное развитие предпринимательства, обеспечение прав и интересов человека, а также на формирование активного гражданского общества.

Особого признания заслуживают реформы, реализуемые в сфере туризма: колоссальный потенциал и возможности Узбекистана в данном направлении долгие годы не использовались должным образом.

Отсутствие современной инфраструктуры и привлекательного имиджа, не соответствующая нормам система обслуживания, а главное, «закрытая» политика, чрезмерные сложности в визовых правилах для ряда стран, несмотря на проявление к Узбекистану огромного интереса, заставляли иностранцев откладывать поездку в нашу республику.

Благодаря политической воле главы государства Узбекистан открылся внешнему миру, усилилась интеграция в мировое сообщество. Для граждан ряда стран упрощены визовые процедуры. Истинные исторические изменения, происходящие в сфере обеспечения прав человека, расширение открытости, гласности, прозрачности, устойчивость развития, мир и спокойствие укрепили авторитет Узбекистана на мировой арене. И это стало первопричиной повышения числа туристов, желающих посетить солнечную республику.

Программные документы, направленные на развитие сферы

Сегодня расширяется масштаб работ, осуществляемых в целях развития туризма. Приняты Закон РУз «О туризме», десятки указов и постановлений Президента и правительства. Среди них Указ главы государства «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан» от 2 декабря 2016 года. В документе определён ряд задач в целях создания благоприятных экономических и организационно-правовых условий для интенсивного развития туризма как стратегической отрасли экономики страны, наиболее полного и эффективного использования огромного туристского потенциала регионов, кардинального совершенствования управления туристской отраслью, создания и продвижения на мировые рынки национального туристского продукта.

Указ Президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» от 5 января 2019-го поднял на новую ступень работу, осуществляемую в целях создания благоприятных условий для развития туризма (прежде всего в частном секторе), повышения конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг, активного и комплексного продвижения национального туристского продукта на мировых рынках. Согласно данному Указу, совершенствуется нормативно-правовая база в сфере туризма, имплементируются международные нормы и стандарты. Развивается инфраструктура, формируется доступная и комфортная среда. Принимаются меры для улучшения транспортной логистики, расширения внешних и внутренних маршрутов, повышения качества транспортных услуг. Проводится диверсификация отрасли. Стимулируется активность субъектов туристской деятельности, ориентированных на удовлетворение потребностей в соответствующих услугах внутри республики.

В результате осуществляемых широкомасштабных работ по продвижению туристского продукта на международном и внутреннем рынках укрепляется имидж страны как безопасной для путешествия и отдыха.

Развивается система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для туристской отрасли, ибо развитие сферы зависит от их потенциала, знаний и навыков.

Приоритетные задачи, перспективные планы

В целях дальнейшего улучшения туристской инфраструктуры и расширения масштабов услуг в 2023 году намечены приоритетные задачи и планы по ряду направлений, которые имеют большое значение при определении перспектив сферы. В частности, предусмотрено привлечение в нашу страну семи миллионов иностранных и 12 миллионов внутренних туристов. Это позволит осуществить экспорт соответствующих услуг на два миллиарда долларов.

Намечено сдать в эксплуатацию 170 гостиниц, 58 хостелов, 45 сетей обслуживания других категорий. А также вдоль туристского транспортного коридора будут организованы в восточном и современном стилях караван-сараи с учётом традиционной архитектуры и специфики данного региона.

Чтобы туризм в стране развивался одинаково эффективно, в отдалённых районах планируется построить 410 семейных гостевых домов. В результате в горных и предгорных сёлах будут созданы дополнительные рабочие места, а население — обеспечено постоянным источником дохода. Именно в этом направлении в регионах откроются 80 специализированных предприятий, деятельность которых поспособствует развитию перспективных отраслей, расширению современных видов услуг, формированию удобных и эффективных объектов инфраструктуры.

Вместе с тем важно наладить добротный сервис в транспортной сфере, в частности, обеспечить постоянные авиаперевозки, достичь оказания доступных, качественных и безопасных услуг. В целях привлечения зарубежных авиакомпаний к осуществлению постоянных авиарейсов в текущем году планируется проведение в Самарканде II международного форума Uzbekistan Airports, Aviation & Logistics Forum. В результате закупа авиакомпанией 12 самолётов Airbus A320 и вертолёта Airbus H145 увеличится количество рейсов в такие страны с высоким потенциалом паломнического туризма, как Малайзия, Индонезия, Индия, Бангладеш, арабские страны, Татарстан и Башкортостан Российской Федерации, а также в соседние республики.

Количество рейсов венгерской компании Wizz Air из Абу-Даби в древний и вечно молодой Самарканд составит как минимум четыре раза в неделю. Приняты меры для организации постоянных авиарейсов в Венгрию, Румынию, Италию и на Кипр.

Особенности и возможности регионов

В стране реализуются широкомасштабные реформы по развитию туризма на основе национальных и современных критериев. В этом процессе большое внимание уделяется особенностям каждого региона, благоприятным природным условиям.

В частности, Президент на состоявшемся 19 сентября 2022 года видеоселекторном совещании, посвящённом мерам по дальнейшему увеличению потенциала внутреннего и въездного туризма, дал указания по продвижению бренда «Самарканд — туристические ворота Нового Узбекистана» в сотрудничестве с посольствами и иностранными компаниями.

«Самарканд — сияющий лик земли» — так называют город на Западе, поскольку он восхищает мировую общественность неповторимым восточным обликом, бесценными архитектурными памятниками, чудесной природой, вековыми ценностями, богатым культурным наследием. Жемчужина Востока занимает достойное место среди таких старинных городов мира, как Рим, Афины, Вавилон, Фивы.

Государство уделяет особое внимание эффективному использованию туристических возможностей древнего города. Огромная созидательная работа служит не только развитию региона, но и восстановлению на мировой арене исторической роли, славы города-легенды, превращению его в туристические ворота Нового Узбекистана, а также организации современной инфраструктуры для соотечественников и гостей из зарубежья.

Открытие Международного туристического центра «Великий Шёлковый путь» — величественного архитектурного комплекса — накануне 31-й годовщины независимости страны и саммита руководителей стран Шанхайской организации сотрудничества стало реализацией одного из перспективных проектов в данном направлении.

Построенный по инициативе Президента Шавката Мирзиёева центр в который раз обратил взор всего мира на Самарканд. Как отметил глава государства на церемонии открытия этого исторического сооружения, комплекс, созданный благодаря интеллектуальному потенциалу и самоотверженному труду нашего народа, стал ещё одним ярким достижением на пути построения Нового Узбекистана.

Центр, включающий в себя комплекс «Вечный город», конгресс-холл, восемь

отелей, амфитеатр и другие объекты, возведён на площади 212 га в Самаркандском районе. Великолепие туристического центра достойно исторического статуса Самарканда. Голубые купола вековых сооружений, несравненные памятники архитектуры города гармонично вливаются в этот ансамбль, дополняют его идейным содержанием, словно жемчужина в кольце, привлекая большой поток туристов.

Последовательно осуществляется работа по развитию туризма с учётом региональных особенностей. В частности, планируется разработка отдельной программы по ускоренному развитию туристического потенциала Навоийской области, реализация перспективных проектов в направлениях экотуризма, гастрономического и медицинского. Намечено эффективно использовать исторические места области с её природно-культурными памятниками, уникальной природой, национальными ценностями и традициями.

Продолжается работа по превращению города Шахрисабза (Кашкадарьинская область) в центр туризма. Уделяется большое внимание совершенствованию необходимой инфраструктуры для развития сферы в Китабском районе.

Престижные мероприятия как стимул привлечения туристов

Известно, что в 2022 году в известном французском музее Лувре в целях продвижения туристического потенциала Узбекистана организована выставка, которая способствовала улучшению международного имиджа страны в данном направлении.

Проведение в этом году подобных ярмарок и экспозиций в Европе, Юго-Восточной Азии, странах Америки определено приоритетной задачей. В Самарканде состоится 25-я юбилейная сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации. В рамках масштабного события предусматривается организация более 20 мероприятий международного значения, а также учреждение премии «Туризм Шёлкового пути».

Согласно Государственной программе реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в Год заботы о человеке и качественного образования, на Министерство культуры и туризма возложено исполнение 36 задач, из которых 12 — основные. В решении 24 министерство выступает в качестве исполнителя. В настоящее время идёт активная работа по их реализации.

На состоявшемся 29 марта под председательством Президента видеоселекторном совещании по вопросам повышения туристического потенциала нашей страны особо подчёркнуто, что 2023-й должен стать годом продвижения богатого культурно-туристического потенциала Узбекистана за рубежом. Указано, что в целом есть возможность привлечь семь миллионов иностранных и 15 миллионов внутренних туристов, увеличить экспорт отрасли до 2,5 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что в этом году планируется проведение таких мероприятий международного уровня, как Международный фестиваль искусства бахши, «Шарк тароналари», Международный форум искусства макома, Праздник цветов, «Бахор нафаси», концерты камерной и симфонической музыки, и не только. Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве намечена организация фестиваля дружбы «Дустлик» и Недели толерантности.

Разработан отдельный план министерства по тщательному и своевременному выполнению определённых Государственной программой задач, исполнение которых будет строго контролироваться.

Словом, сегодня широкий спектр туристических направлений в Узбекистане — своеобразная визитная карточка страны. Сфера признана привлекательной и конкурентоспособной в области экономического развития, создания благоприятной инвестиционной среды. А оказываемое государством большое внимание и стимулирование отрасли помогут республике занять достойное место среди стран с развитой индустрией туризма.

Озодбек НАЗАРБЕКОВ, министр культуры и туризма

Республики Узбекистан.

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