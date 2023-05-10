Грустный фотовзгляд, или Слово о Друзьях…

Когда у человека появляется настоящий друг или даже несколько, такое счастье несравнимо ни с чем и абсолютно бесценно! Мир очень изменился, теперь дружбой называют всё подряд, а людей, с которыми сложились неплохие, но поверхностные взаимоотношения, считают близкими друзьями. Недостаточно иногда весело проводить вместе время, перебрасываясь фразами ни о чём, чтобы дружить. Убеждена в этом, поскольку поцелована судьбой и знаю о том, кто такие близкие люди и как дружить и в радости, и в печали, и вопреки!

Приехал Димочка Ащеулов. Давний друг и соратник. Вместе отработали сотни редакционных заданий. Они с женой переехали жить в Россию, а в Бишкек он заглянул ненадолго, уладить документальные дела и с нами повидаться. С нами — это с людьми, с которыми годами работали бок о бок в одной редакционной семье и сами не заметили, как подружились крепко. А также встретиться и с теми, с кем Дима двигался успешно по литературной стезе: скромный и невероятно талантливый, он не очень любит, когда окружающие называют его самородком от литературы, но правду не утаить! Мы вместе смеялись и плакали. Поддерживали друг друга, когда сначала моей мамочки не стало, а потом и Диминой… Вспоминали забавный случай. Однажды одна международная организация повезла нас в командировку на юг Кыргызстана. Ну, понятное дело, оголодали в дороге. Кто-то из организаторов сообщил водителю, который нас вёз, что остановку делаем на трассе возле какого-то кафе с колокольчиками. Ехали, ехали… Смеркалось. Под грустное бурчание голодных желудков доехали до границы с соседним Узбекистаном. Какое счастье, что местный житель вовремя нас остановил: мол, переедете границу, а там проблем не оберётесь. Замаячила перед нами реальная перспектива спать в бусике и питаться придорожной травой. Кое-как добрались до Кербена, где нас ждали ночлег и вкусная еда. А колокольчики так и не нашлись — выяснилось позже, что несколько лет назад то кафе вообще убрали…

Разместила наше общее дружески-коллегиальное фото в одной из социальных сетей. Сколько откликов, сколько добрых пожеланий опубликовали многие знакомые в адрес Димы! Переживает коллектив «Слова Кыргызстана», переживают люди, которых с корреспондентом и литератором Ащеуловым сводила жизнь, непередаваемо переживаем мы, его близкие: уезжает наш друг, уезжает…

Недавно из Кыргызстана уехала ещё одна наша подруга и коллега Ирочка Ковшова. Сейчас они с благоверным уже в далёкой стране на берегу океана. Когда Ира пришла работать в нашу редакцию, с Димой Ащеуловым и Аллой Слащёвой мы уже были очень дружны. И очень скоро Иришка из коллеги превратилась в родного для нас человека.

Помню наши с ней репортажи для рубрики «Журналист меняет профессию». То вставать приходилось в пять утра, чтобы успеть заснять, как пробуждаются и торопятся на построение бойцы специализированного подразделения МВД, а Ковшова наша в форме и на каблуках чеканила шаг в общем строю. В другой раз мы ездили по вызовам с врачами скорой помощи — ох, как непроста работа спасателей в белых халатах! И с корабля на бал — точнее, с мусорного полигона на какой-нибудь посольский приём, например, направляться приходилось не единожды. К личным проблемам Ирочка всегда неравнодушна — и выслушает, и утешит, и совет добрый даст.

Да, благодаря интернету я могу общаться с моими дорогими друзьями, но такое общение не может заменить беседу за чашечкой ароматного кофе или хорошего коньяка — чего там, можно иногда! Люди настоящие, родные, проверенные временем так далеко… Не хочу позволить грусти лишить меня радости осознания — пусть и за тысячи километров, но у меня есть ДРУЗЬЯ. Когда мы дружим, становимся сильнее, счастливее! Берегите тех, кто любит вас просто потому, что вы есть!..

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора и из личного архива моих друзей.

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