Чемпион меняет профессию
Абдурахман Муртазалиев о волонтёрстве и политике
Абдурахман Муртазалиев известный в Кыргызстане человек — глава Федерации джиу-джитсу, чемпион мира, Европы, Азии и Азиатских игр. В 2020 году, на пике карьеры, его жизнь резко изменилась. В разгар пандемии он был волонтёром — собирал деньги и закупал для врачей из «красной зоны» защитные средства. Затем баллотировался
в Жогорку Кенеш.
Как спортивные заслуги помогли ему в волонтёрстве, что привело в политику, чем она не понравилась и о чём он рассказал президенту, 26-летний борец поведал «СК».
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— Когда вы в последний раз участвовали в соревнованиях?
— В ноябре 2019 года.
— Потеряли форму?
— Нет. Осенью 2020-го готовился в Дагестане к чемпионату мира по грэпплингу. За месяц до начала его отменили.
Тренировался почти весь год с перерывом в июле. Во время карантина, например, был в прекрасной форме. Качался каждый день. Верил, что скоро вернёмся к обычной жизни и будут турниры. Но ситуация с COVID-19 только ухудшалась.
— Что побудило вас стать волонтёром?
— В начале июля увидел кадры из первой городской больницы. Там был большой наплыв больных и быстро росло число заражённых врачей. Я посчитал, что здоровых медиков скоро не останется, некому будет спасать людей и рано или поздно вирус доберётся до нашей семьи.
В этой больнице работала знакомая. Спросил у неё, правда ли всё так плохо. Она сказала, что гораздо хуже. Тогда я опубликовал в интернете видео с призывом поддержать врачей и выслать деньги. Обещал ответить за каждый полученный сом. За первые 36 часов мне на электронный кошелёк поступило 250 тысяч сомов.
От той же знакомой узнал, что в «красной зоне» врачи работают без специальных респираторов и нуждаются в них. Те были в дефиците, но я нашёл их в интернете. Привёз 550 респираторов и 100 ампул антибиотиков (тоже дефицитных). Видео, как передавал их тогдашнему главврачу, загрузил в Instagram. Популярные новостные ресурсы рассказали об этом своей аудитории, и о сборе денег узнало ещё больше народа. Поток финансов увеличился. Одновременно начался поток сообщений: кому-то не хватало лекарств, кому-то — кислородного концентратора. Я не успевал всем ответить, помогала команда (друзья и спортсмены). Искали лекарства, сводили покупателей и продавцов…
Респираторы для «красной зоны» — одноразовые. Запасы нужно постоянно восполнять. Я был готов это делать. Но главврач почему-то их не раздал. Простые врачи продолжали работать в небезопасных масках.
В разгар пандемии волонтёры встретились с президентом. Я рассказал ему, что гуманитарную помощь в больницах расходуют нерационально и частично продают. Многие волонтёры со мной согласились. Вскоре врачей обязали вести учёт гумпомощи. Началось расследование, и главврача первой горбольницы уволили.
Мы с другими волонтёрами согласовали свои действия. Закупка и доставка респираторов стала моей основной задачей. Объездил регионы и охватил все территориальные больницы. Просил врачей экономить респираторы. Каждый день ложился спать, переживая, что поток денег прекратится. Но он продолжался. За месяц мне перечислили более $60 тысяч.
Некоторые помогали лекарствами, и мы с командой передавали их нуждающимся. Как-то в Джалал-Абаде дали врачам один препарат. Они его сразу использовали и спасли жизнь тяжелобольному.
— Ваши спортивные заслуги помогли в сборе денег?
— Думаю, не каждому столько переведут. Никогда раньше этим не занимался. Удивился, что люди мне так доверяют. Старался оправдать их ожидания. Это очень большая ответственность.
Я похудел на семь килограммов. Пропустил через себя много смертей. Контактировал с врачами из «красной зоны». Заходил в закрытые от посторонних глаз места. Но меня зараза не коснулась.
— Чему вас научила волонтёрская деятельность?
— Легко помогать людям, если быть с ними на связи.
После визита к президенту для волонтёров создали WhatsApp-группу. Мы сообщали там о разных проблемах, и правительство их быстро решало. Например, девушка из Узгенского района написала мне, что персоналу их больницы не раздают СИЗы. Я рассказал об этом в группе, указав фамилию главврача. Через полчаса девушка сообщила, что всё раздали. В другой больнице парень был при смерти, но на него не обращали внимания. После моей заметки об этом узнали в Минздраве, его спасли. Было удобно иметь прямую связь и с народом, и с правительством.
Новый уровень
— В Instagram у вас 160 тысяч подписчиков. Часто с ними общаетесь?
— Да. Хотя медийность в какой-то момент надоедает. Не люблю вести соцсети слишком активно. Свою личную жизнь оставляю за кадром. На меня смотрит молодёжь. Нельзя поступать неправильно.
— Какой вопрос подписчики задают чаще всего?
— Почему я выдвинул свою кандидатуру в депутаты Жогорку Кенеша. Говорю им, что во время пандемии столкнулся со многими серьёзными проблемами. Решить их на уровне волонтёра невозможно. Для этого надо быть политиком. В то же время ощутил огромное доверие людей. Понял, что, имея связи, можно помочь им со многими вопросами. Готов был оставить спорт и работать для народа.
— Для депутата вы довольно молоды.
— Я быстро учусь.
— Понравилось в политике?
— Нет. У части граждан сложился стереотип, что кандидаты должны каким-то образом купить их голос. Например, построить дорогу. Во время агитации объяснял, что Жогорку Кенеш — законодательный орган. И всё равно многие остались при своём мнении.
— Политика — грязное дело?
— Зависит от людей и их намерений. В списках разных партий было множество некомпетентных в своих сферах людей. Даже тот бывший главврач баллотировался. Я принёс нашей партии неплохое количество голосов, но в парламент она не прошла. Выборы были неравными. Наблюдались массовые подкупы и махинации. Я был среди тех, кто требовал отменить их итоги.
— Джиу-джитсу и политика похожи?
— Для успеха в них нужна хорошая команда.
— А что сложнее?
— Политика. Для меня она была чем-то новым. Я многому научился, во многом разобрался. Поменял взгляды на какие-то вещи. Людям теперь, наверное, доверять буду меньше.
— Вернётесь в политику?
— Сейчас все мысли о спорте.
Сила в знании
— Вы выиграли всё, что можно. Мотивация осталась?
— Мне всего 26. Почему бы не побороться ещё? Хотя бы для души.
— Какие поездки намечаются?
— Пока никаких. В марте должны были пройти пляжные Азиатские игры, в апреле — Азиатские игры в помещениях. Оба мероприятия перенесли на неопределённый срок.
Ребята всё равно усердно тренируются. С 2018 года, после успеха сборной на летних Азиатских играх, в Кыргызстане бум джиу-джитсу. В каждом городе есть залы. До лета планируем провести чемпионат Кыргызстана.
— Что ещё нового?
— В 2020 году поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.
На сегодня у меня два высших образования — экономическое и физкультурное.
— Откуда такая тяга к знаниям?
— Чем мне нравится джиу-джитсу — в нём надо много думать. Потому и учусь. На турнирах полно физически крепких ребят, но побеждает самый смышлёный.
— Где видите себя через 10 лет?
— Не люблю загадывать. Цели есть, но на них не зацикливаюсь. Не всё нам в жизни подвластно. Мы предполагаем, Всевышний располагает.
Иван МАРЧЕНКО.
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