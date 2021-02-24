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Перебоев с энергией не будет

| февраля 12, 2021
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Министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев доложил Президенту о шагах, которые предпринимает его ведомство для успешного завершения отопительного периода. По его словам, энергетики готовы усиленно работать, чтобы бесперебойно снабжать страну киловаттами. Изложил министр и своё видение перспектив отрасли.

Садыр Жапаров отметил, что нужно, не откладывая, начать работу по вводу новых энергетических мощностей и задействовать потенциал возобновляемых источников энергии. Обратил внимание на значимость повышения экспортного потенциала страны и выход энергосистемы на рентабельность. Необходимо укреплять энергетическую безопасность, повышать промышленный потенциал и привлекать дополнительные инвестиции.

Общество, Экономика No Comments »


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