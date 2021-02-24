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Президентом в течение уходящей недели подписаны пять указов, направленных на изменение ситуации

в важнейших сферах государства. Какие шаги предусматривают эти документы?

«О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике»

Правительству поручено срочно решить вопрос о вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечить своевременное и полное финансирование системы здравоохранения, а также надлежащее и целевое использование выделенных денежных средств. Кроме того, модернизировать службу общественного здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской и стационарной помощи; создать единую систему медицины катастроф. Во всех областных центрах на базе существующих областных больниц создать сеть современных многопрофильных стационаров. Сформировать стратегический запас лекарственных средств и внедрить систему электронного регулирования и управления их оборотом. Создать благоприятные условия для открытия фармацевтических заводов. Разработать законодательную базу для активного внедрения телемедицинских услуг. Реформировать медицинское образование с учётом кадрового голода в регионах. Пересмотреть учебные программы, выстроив их на основе современных медицинских технологий. Увеличить бюджетные места для всех медицинских специальностей. Внести предложение о стимулировании медицинских работников, включая поэтапное повышение заработной платы, бесплатную медико-санитарную помощь и предоставление земельного участка для строительства жилья.

«О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики»

Правительству поручается разработать проект концепции аграрного развития и план мероприятий по её реализации. Повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. Организовать агрокластеры по переработке молока, мяса, грецкого ореха, лекарственных трав, производству рыбы, прядильных культур, шерсти и кожи. Внедрить систему агрострахования в зонах рискованного земледелия и отгонного скотоводства. Рассмотреть возможность возрождения «Кыргызпотребсоюза». Упразднить лицензирование артезианских скважин, используемых для нужд сельского хозяйства. Создать информационно-справочную систему для крестьянских и фермерских хозяйств.

Среди заданий правительству значится внедрение технологий глубокой заморозки и сублимационной сушки сельскохозяйственной продукции. Необходимо также создать условия для организации и расширения производства рыбы на базе водоёмов и акваторий водохранилищ.

«О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка»

Кабинет министров должен разработать и до 1 июля 2021 года внести в Жогорку Кенеш проект закона, предусматривающий пороговые суммы при проведении наличных платежей. Цель — увеличить долю безналичного оборота и снизить уровень теневой экономики. Необходимо также разработать законопроекты, регулирующие оборот криптовалют.

«О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики»

Предусматривается ревизия всех законов страны, исходя из принципа защиты прав и интересов граждан и юридических лиц.

«О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению»

Ставится задача создать уже в ближайшее время устойчивое цифровое взаимодействие между государством, бизнесом и гражданами.