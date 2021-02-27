Поделиться VK Print

С соотечественниками



«Моя цель — решить имеющиеся проблемы нашего народа, обеспечить работой и достойной жизнью всех граждан Кыргызстана, а также создать благоприятные условия для возвращения кыргызстанцев, трудящихся за рубежом, на родину», — отметил Садыр Жапаров в Москве на встрече с кыргызстанцами, проживающими в России.

Глава государства рассказал об итогах встречи с Владимиром Путиным, в ходе которой также обсуждались и вопросы трудящихся кыргызстанцев в России.

Садыр Жапаров отметил значительный вклад граждан Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, в экономическое и социальное развитие страны.

«Наши диаспоры стали мостом межгосударственного сотрудничества и большой силой для оперативного решения острых социальных проблем», — отметил он и выразил благодарность представителям диаспор, общественных организаций и всем неравнодушным соотечественникам, помогавшим Кыргызстану во время вспышки коронавируса.

Касаясь вопроса разрешения острых проблем соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, Садыр Жапаров рассказал участникам мероприятия о проводимой государственными органами работе в данном направлении.

Затронул он и так называемый чёрный список ФМС России. Призвав присутствующих соблюдать законы страны пребывания, глава государства сообщил, что продолжатся переговоры о выводе из чёрного списка и замены данной меры на штраф или другие менее строгие административные меры.

Садыр Жапаров выразил уверенность в положительном решении вопроса увеличения количества регулярных авиарейсов.

Касаясь темы социальной защиты и медицинских услуг, Президент подчеркнул, что, несмотря на достигнутые результаты в данном направлении, вопрос получения медицинской страховки для семей трудящихся остаётся открытым и требует решения.