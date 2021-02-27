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Премьер-министр Улукбек Марипов посетил с незапланированной проверкой один из центров обслуживания населения в Бишкеке.

Глава правительства отметил, что в ближайшее время в центре столицы откроется новый центр обслуживания населения, который расположится в здании бывшего торгового центра «Эльдорадо». Ранее оно перешло в собственность государства. Новый ЦОН предоставит более широкий спектр услуг, в том числе выдачу всех справок по линии МВД и Минобороны.

У. Марипов поручил увеличить количество центров обслуживания населения в Бишкеке и в целом по республике, а также улучшить условия во всех центрах обслуживания населения, в частности для удобства граждан, ожидающих очереди, повысить качество предоставляемых госуслуг. Кроме того, руководителям ЦОН поручено спроектировать личные кабинеты в формате open space (офис открытого типа), чтобы видеть работу сотрудников с посетителями и оперативно реагировать на различные ситуации.