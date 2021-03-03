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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию видного государственного и общественного деятеля Кулуйпы Кондучаловой.



После демонстрации документального фильма «Кулуйпа Кондучалова и кыргызские мастера искусства» с приветственной речью выступил Президент Садыр Жапаров.

«Мы не сможем улучшить положение нашего народа без развития национальной культуры. Культура — это идеология, корневой стержень государства и нации», — отметил он и подчеркнул, что невозможно построить сильное и процветающее общество без формирования сознания народа под влиянием литературы и культуры, в связи с чем одним из первых был подписан Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании человека».

«Мы не сможем утолить духовный голод, если не создадим каждому писателю и творческому человеку условия, они не создадут свои лучшие произведения, если мы не позаботимся о них», — сказал Президент, отметив, что народу нужны новые произведения одарённых современных поэтов, писателей и композиторов.

«Нашему обществу нужны современные Туголбай Сыдыкбеков и Чингиз Айтматов, Толомуш Океев и Болот Шамшиев, сегодняшние Болот Минжылкиев и Кайыргуль Сартбаева, новые Гапар Айтиев и Тургунбай Садыков».

Президент добавил, что стоит задача разработать специальную программу прославления великого эпоса «Манас» и найти источники финансирования. Великая тема нашей национальной гордости — «Манаса» должна быть в репертуаре каждого театра. Он подчеркнул, что профессиональное искусство испытывает нужду в кадрах в области режиссуры, дирижирования, оперы, балета, цирка: «В период независимости искусство из упадка возродили известные режиссёры Актан Арым Кубат, Марат Сарулу, Садык Шер-Нияз, Эрнис Абджапаров, Темир Бирназаров, Бакыт Мукул, Дастан Жапаров, Айбек Дайырбеков, картины которых удостоены наград международных фестивалей. Надеюсь, что в будущем мы сможем возродить «кыргызское чудо», запустив отечественное кинопроизводство».

Садыр Жапаров твёрдо намерен решить проблемы, накопившиеся в сфере культуры и искусства, обозначив это в числе своих первоочередных задач на посту главы государства.