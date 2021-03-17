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Президент Садыр Жапаров встретился с женщинами -представительницами различных профессий из всех регионов страны в преддверии Международного женского дня.



Глава государства, поздравляя участниц встречи с наступающим праздником, отметил, что женщины страны терпеливо и мужественно переносили и преодолевали самые тяжёлые испытания в новейшей истории Кыргызстана. На сегодняшний день практически во всех сферах есть женщины-лидеры, которые возрождают и вносят свой вклад в развитие сфер медицины, образования, бизнеса, правоохранительной системы. Есть много успешных женщин, трудящихся в сфере культуры, искусства, ремесленничества, спорта и других областях, прославившихся на международном уровне.

«Вы проделали огромную работу во имя мира на нашей земле, во имя жизни и развития. У нас всегда относились с уважением и высоко ценили женщин, они занимают особое место в обществе, в том числе в политике. В эпосе «Манас» и других эпосах ярко отражено уважение нашего народа к женщинам. Имена Чыйырды, Каныкей, Айчурек, Кыз Сайкал, Жаныл Мырза как образы мудрой, смелой, трудолюбивой и красивой женщины прочно вошли в сознание нашего народа», — отметил Садыр Жапаров, подчеркнув, что женщины страны активно участвуют в общественной жизни, при этом они ответственно подходят к работе, проявляют инициативу, поддерживают реформы, стремятся к новым свершениям и проявляют высочайший профессионализм. Глава государства добавил, что глобальная пандемия коронавируса усугубила бремя женщин и возложила дополнительную нагрузку на их плечи.



«Мы никогда не забудем героизма женщин-врачей, медсестёр и волонтёров, труд наших простых граждан, которые стояли на передовой в борьбе с этим заболеванием. Мы надеемся, что проводимые в стране реформы улучшат положение женщин и ещё больше защитят их права. Мы гордимся и ценим вас, желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в этот светлый весенний праздник», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.