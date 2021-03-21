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21 марта Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Турция, Татарстан, Азербайджан, Иран и многие другие страны готовятся отмечать Нооруз (или Новруз). Традиционно этот праздник символизирует День весеннего равноденствия и начало Нового года.

Существует древний мудрый обычай — до наступления Нооруза люди должны попросить прощения, если кого обидели, рассчитаться с долгами и обязательно сделать уборку в домах и вокруг них. На самом деле обычаев, связанных с этим днём, у разных народов много, и некоторые отличаются. Но поговорим о наших, кыргызских, праздничных традициях.

Празднование в Кыргызстане всегда сопровождается конными национальными играми, проводятся скачки и соревнования по стрельбе из лука. Особенно популярны командные соревнования по эр-эниш и кок-бору. Эр-эниш — это борьба всадников, которые выступают с голым торсом. Наездники хватают друг друга и пытаются свалить с лошади. Для такого состязания требуются физическая выносливость и ловкость. Кок-бору — большое спортивное мероприятие, очень популярное в Центральной Азии. В давние времена эта спортивная дисциплина служила в качестве подготовки мужчин и коней для войны. В современном виде состязание представляет собой разделение наездников на команды и борьбу за тушу козла, а после, завладев ею, требуется забросить трофей в ворота соперника, за это даются очки.

Пока мужчины упражняются в конных соревнованиях, женщины готовят сумолок, приготовление которого символизирует единство. Перемалываются проросшие зёрна пшеницы и после варятся в котле с маслом и мукой более 20 часов! Поскольку приготовление лакомства занимает много времени, кыргызстанки тем временем развлекают себя весёлыми песнями и танцами. И, конечно, надевают очень красивую национальную одежду, накрывают праздничные столы. В ночь перед Ноорузом принято наполнять ёмкости водой, зёрнами, молоком. Считается, что тогда будущий год будет урожайным.

В нашей стране принято устраивать концерты с участием диаспор народов, проживающих в Кыргызстане. Эта традиция, несомненно, хороша для укрепления дружбы между представителями различных национальностей.

В парках городов организуются народные гуляния, повсеместно распространяются ароматные запахи готовящихся национальных блюд — повара стараются на славу! На радость взрослым, а особенно детям, Нооруз — выходной день. Но стражам порядка приходится нести службу и охранять покой отдыхающих до конца гуляний.

Праздников в Кыргызстане немало. Но Нооруз, облачённый в синь весеннего неба, в красочные национальные одежды, в совместную радость, напоминает мост, по которому, не делясь на национальности и вероисповедание, друг к другу устремляется множество людей!

Дорогие кыргызстанцы, с праздником вас!

Пусть в семьях будет мир, а столы всегда богатыми! И наш прекрасный Кыргызстан только процветает!

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.