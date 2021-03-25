Поделиться VK Print

Президент Садыр Жапаров ознакомился с условиями проживания и оказываемой помощью детям, возвращённым из Ирака.

Так, 16 марта текущего года в один из детских центров Чуйской области доставили 79 детей, в том числе 38 мальчиков и 41 девочку в возрасте от двух до 18 лет, репатриированных из Ирака в рамках гуманитарной миссии «Мээрим». В центре есть все условия для проживания и отдыха. Детям предоставляется четырёхразовое питание. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают круглосуточную безопасность. Специалисты работают по их ресоциализации для дальнейшей передачи родственникам. В данное время они проходят курс реабилитации по возвращению к безопасной жизни.

Глава государства осмотрел здание учреждения, спальные комнаты и столовую, где ему продемонстрировали детский рацион. В беседе с воспитателями учреждения Президент отметил важность оказания всесторонней помощи вернувшимся детям. По его словам, эти дети граждан Кыргызстана, по разным причинам, выехавшим в Ирак, пережили последствия боевых действий на чужбине, поэтому им надо показать, что на родине они всегда найдут приют, заботу и защиту.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство приложит все усилия и использует любые ресурсы для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья своих граждан, находящихся за рубежом. Он обратил внимание профгосорганов на усиление работы по реабилитации и реинтеграции детей в полноценную и безопасную жизнь, составлению на каждого ребёнка индивидуального плана защиты и социальному сопровождению детей и семей.

Президент Садыр Жапаров призвал оказать повсеместное содействие в получении всех гарантированных госуслуг.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.