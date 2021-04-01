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Об этом побеседовали Президент Садыр Жапаров и народный писатель Кыргызской Республики, известный драматург Мар Байджиев.

В тёплой обстановке Садыр Жапаров и Мар Байджиев обсудили текущее состояние и меры по дальнейшему развитию культурной, образовательной сфер и общественно-политические процессы в стране. Глава государства отметил большой вклад Мара Байджиева в

отечественную культуру, его продуктивную деятельность в сферах искусства, науки и образования. Подчеркнул особую важность учёта мнения и советов старшего поколения, их опыта при принятии различных решений на государственном уровне.

Народный писатель Мар Байджиев отметил, что на сегодняшний день развитие страны нельзя рассматривать отдельно от культурного и духовного просвещения населения. Он передал главе государства свои предложения и видение относительно развития отечественных сфер культуры, образования и формирования национальной идеологии, центральным элементом которой должна стать мудрость, заложенная в эпосе «Манас». Касаясь вопроса конституционной реформы, Мар Байджиев подчеркнул, что на сегодняшний день страна нуждается в ответственной и стабильной власти, которая бы отвечала чаяниям народа.

В завершение встречи Мар Байджиев благословил Садыра Жапарова, пожелав ему сил и здоровья для претворения в жизнь всех намеченных реформ и подарил свою книгу «Манас, Семетей, Сейтек».

В свою очередь Президент Садыр Жапаров отметил, что все озвученные на встрече предложения будут приняты во внимание профгосорганами.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.