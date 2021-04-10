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В формате видеоконференции состоялся неформальный саммит глав стран — участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В его работе участвовали Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Первый Президент Республики Казахстан и Почётный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В качестве представителя страны-наблюдателя принял участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в качестве почётного гостя.

Президент Садыр Жапаров выступил на саммите с речью, остановился на актуальных региональных и международных вопросах совместной повестки, а также обозначил ряд факторов по укреплению тюркского интеграционного процесса.

«В настоящее время Тюркский совет стал самой важной и престижной платформой для тюркской интеграции, признанной мировым сообществом», — сказал Президент Садыр Жапаров.

Он поблагодарил Почётного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева за инициирование неформального саммита тюркоязычных стран, отметив его значительный вклад в деятельность организации. По его словам, в настоящее время все страны переживают последствия пандемии коронавирусной инфекции, в связи с чем призвал лидеров государств — членов Тюркского совета к объединению, так как сложившаяся ситуация требует от тюркского мира решительного ответа на вызовы современности.

Глава государства подчеркнул ключевую роль Тюркского совета в интеграционном процессе стран-участниц, у которых есть возможность на платформе организации обсудить политические, торговые, экономические, культурные, гуманитарные и социальные вопросы, а также сблизить и улучшить многосторонние отношения. Президент особо подчеркнул, что по инициативе Нурсултана Назарбаева разрабатывается стратегическая концепция «Тюркское видение — 2040», которая станет «дорожной картой» для углубления интеграции.

Как отметил Садыр Жапаров, кыргызская сторона полностью поддерживает данный важный документ. Далее он выразил надежду, что в условиях нынешнего экономического кризиса члены Тюркского совета преодолеют трудности, поддерживая друг друга и реализуя многосторонние проекты. Одним из таких важных проектов Садыр Жапаров назвал создание инвестиционного фонда тюркского мира и предложил расположить головной офис этого финансового учреждения в Бишкеке.

«Фонд послужит дополнительным источником финансирования бизнес-проектов в странах Тюркского совета, внесёт свой вклад в развитие предпринимательства, обеспечит финансовыми ресурсами малый и средний бизнес. Поддерживая деятельность фонда, мы откроем новую страницу в экономических отношениях между тюркскими государствами», — сказал Садыр Жапаров, выразив уверенность в том, что с созданием фонда инвестиционный климат между странами улучшится и в то же время появится экономический рычаг для укрепления отношений.

«Кыргызстан полностью поддерживает переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств», — продолжил Садыр Жапаров. Он перечислил ряд факторов, которые укрепляют тюркский интеграционный процесс и придают ему новый импульс.

Во-первых, как отметил Садыр Жапаров, многогранная деятельность Тюркского совета, его место и авторитет на международной арене требуют формального преобразования совета в Организацию тюркских государств, считая, что это положительно скажется на укреплении её позиций на международной арене и простимулирует расширение сферы деятельности.

Во-вторых, он подчеркнул, что после завершения преобразования совета в Организацию тюркоязычных государств интерес других стран возрастёт и количество желающих присоединиться или получить статус наблюдателя увеличится. Вместе с тем Президент предложил подтвердить или определить роль Венгрии, которая вносит большой вклад в работу совета. Также, как ранее отмечал Садыр Жапаров, Кыргызстан поддерживает идею создания Тюркского инвестиционного фонда и одним из основных направлений сотрудничества считает транспортный сектор.

«Наряду с укреплением транспортного и коммуникационного сотрудничества между тюркскими государствами нам надо разработать меры, направленные на активизацию торгового процесса», — заявил глава государства и призвал использовать весь потенциал Транскаспийского международного транспортного коридора, так называемого Срединного коридора, который имеет статус самого безопасного и кратчайшего торгового пути между Европой и Азией.

«Большое значение для Кыргызской Республики имеет реализация проекта строительства новых железных дорог на территории Тюркского совета, в том числе реализация нового железнодорожного проекта, соединяющего Кыргызстан с Узбекистаном с одной стороны, и Китаем — с другой», — отметил он.

Садыр Жапаров подчеркнул важность развития туристической отрасли, которую должен поддержать Тюркский мир. По словам Президента, модернизация туристической среды, создание туристической карты тюркского мира и её распространение принесут пользу всем странам — участницам ССТГ.

«Тюркский мир — это, прежде всего, тюркская цивилизация, поэтому мы рассматриваем туризм как один из способов показать исторические и архитектурные памятники, природу, традиции и культуру тюркской цивилизации, сыгравшей особую роль в мировой истории», — сказал Садыр Жапаров, отметив важность укрепления культурных и гуманитарных связей тюркского мира и выразил свою поддержку работе таких организаций сотрудничества, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская академия, играющих особую роль в возрождении культурной интеграции тюркского мира и распространении общих тюркских ценностей.

«Сила — в нашем духе, в нашей богатой культуре и историческом наследии», — подчеркнул Садыр Жапаров, добавив, что инициатива Кыргызстана в организации Всемирных игр кочевников и их успешное проведение в Кыргызстане в 2014-м, 2016-м и 2018 годах встречены международным сообществом с большим интересом. Президент Садыр Жапаров напомнил, что в ближайшее время Турция планируют провести IV Всемирные игры кочевников, которые стали глобальным брендом не только в тюркском мире, и выразил надежду, что сложившаяся ситуация позволит провести Игры на самом высоком уровне.

В ходе неформального саммита заслушан отчёт Генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева. По завершению мероприятия принята итоговая «Туркестанская декларация».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.