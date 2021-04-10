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Самая обсуждаемая политическая тема из жизни современного Кыргызстана — приближающийся референдум по принятию проекта новой Конституции. Среди экспертов, юристов, политологов звучит немало горячих споров

и обсуждений по этому жизненно важному документу. Простому гражданину, далёкому от хитросплетений юридической науки, порой сложно уследить и понять, кто из спорящих прав и чьи аргументы сильнее. Редакция «СК» попросила разъяснить некоторые важные моменты и аспекты проекта новой Конституции члена Конституционного совещания, доктора юридических наук, профессора Болота Токтобаева.

— На ваш взгляд, почему пришло время менять нынешнюю Конституцию, принятую после апрельских событий в 2010 году?

— За последние 30 лет мы наблюдаем систематический кризис — и политический, и социальный. Результатом этого становятся революции, восстания. После апрельских событий 2010 года перед обществом встал выбор: какую систему правления нам принять? Тогда решили избрать парламентскую форму. Хотя на самом деле мы так и не пришли к намеченной цели. В действующей Конституции нужно было прямо указать, что президента выбирает парламент, что парламент выбирает правительство, формирует судебную систему. Тогда бы мы могли создать по-настоящему парламентскую форму правления. У нас получилось не совсем так. Конституция 2010 года предлагала смешанную форму правления, причём сохранялась сильная роль президента и ему давались большие полномочия. Власть воспользовалась этими пробелами. Получилось, что президент есть, но поскольку провозглашена парламентская форма, то он за некоторые действия не отвечает, при этом парламент имел размытые полномочия. Партии тоже не оправдали надежд. По сути, они превратились в бизнес-структуры: чтобы попасть в первую десятку, двадцатку партийного списка, необходимо сделать финансовый взнос. Поэтому партийцы-депутаты больше были заинтересованы в том, как вернуть свои деньги, вложенные в избирательную кампанию. Особо помогал этому депутатский иммунитет, и многие вели свой бизнес, хотя это непозволительно в правовых государствах. Поэтому перемены оказались так насущны.

Не менее важной сегодня является необходимость реформирования судебной системы. Вроде бы она провозглашалась независимой. Но если посмотреть проект новой Конституции, то в ней независимости судебного корпуса заложено больше, чем у него есть на данный момент. Хотелось бы отметить, что идеальной Конституции ещё никому не удалось создать. Можно выстроить безупречную систему, предусмотреть все нюансы, но результата не появится, если во власти не окажутся люди, которые готовы претворять в жизнь всё, заложенное в Основной закон страны.

— Почему партийная система, которую у нас пытались внедрить последние десятилетия, себя не оправдала?

— Я за сильные партии. Мне больно, что мы до сих пор не смогли создать парламентскую республику. Но, к сожалению, политики не сумели выстроить партийную систему, нет борьбы идей. Партийные программы, по сути, повторяют друг друга. Если посмотреть их лозунги, понимаешь, что они ничем не отличаются. Как субъекты рынка должны конкурировать между собой, так и в политике партии должны проявлять здоровую, цивильную конкуренцию. Этого у нас, к сожалению, не случилось. Смотришь, один и тот же человек сначала находится в одной партии, потом в другой, третьей. У меня теплится большая надежда на то, что в будущем мы сможем создать сильные партии. На мой взгляд, форма правления, возможно, зависит от благосостояния государства. Если оно обеспечено, имеется развитая партийная система, тогда можно вводить парламентскую форму правления. Тогда приятно наблюдать, как идёт спор идей, дискуссии в стенах парламента. А президентская форма правления удобна в наших условиях для того, чтобы эффективно и быстро решать насущные проблемы.

— Чем хорош вариант новой Конституции? Какие у этого документа сильные стороны?

— Этот проект Конституции по характеру социален и направлен на сохранение нравственных устоев общества. В самой его преамбуле говорится о важности морали, нравственности, традициях. Потом документ плавно переходит к устоям семьи: отец, мать, дети. Затем — к устоям общества, которые мы должны защищать. Упоминается о важности социальной защиты уязвимых слоёв населения — инвалидов, сирот. Например, прописано, что пенсии и пособия должны соответствовать хотя бы прожиточному минимуму. Эти позиции давно нужно было прописать в предыдущих конституциях. Поэтому новый вариант по своему характеру прежде всего социален. Что касается прав человека, то в новом документе все права и свободы, провозглашённые в 2010 году, не только сохранены, но ещё и модернизированы и увеличены.

Хотя раздаётся критика, что в новом варианте Конституции в одной из статей указано, что в отдельных случаях будет ограничиваться информация в СМИ. Хочу заметить, что имеется в виду информация деструктивного характера: пропаганда насилия, порнографии, экстремизма — то, что может оказать негативное влияние на подрастающее поколение. Почему мы не должны ограничивать подобное? Но критики проекта новой Конституции считают это нарушением прав и свобод человека. Хотя во всём мире есть такие ограничения.

Также некоммерческие организации протестуют против того, что новый документ требует сделать подотчётными счета некоммерческих организаций. Если НКО получают из-за границы финансовые средства, то, я думаю, и многие со мной согласятся, государство должно знать, откуда поступают эти деньги. Может, за этим стоят попытка отмывания финансов или террористические организации, запрещённые религиозные течения. Государству в целях общей безопасности важно узнать источник финансирования, и я не думаю, что это станет препятствовать демократии.

— Насколько соблюдён баланс сил между тремя ветвями власти в варианте нового Основного закона?

— При создании этого документа перед разработчиками стояла задача, как в соответствии с президентской формой правления выстроить взаимодействие трёх ветвей власти. Было непросто найти баланс. Возьмём 66-ю статью, в которой говорится, что президент является главой государства, главой исполнительной ветви власти, высшим должностным лицом и гарантом Конституции. Исходя их этого, строится вся система взаимодействия ветвей власти. Но разработчики постарались всюду включить роль парламента. Даже при формировании президентом кабинета министров необходимо согласие парламента. Собственно говоря, при президентской форме правления в этом вопросе можно бы убрать роль Жогорку Кенеша. Президент формирует кабмин и отвечает за него, и всё!

Чтобы сохранить баланс сдержек и противовесов, в варианте новой Конституции учтено влияние парламента в нескольких узловых моментах при принятии важных решений. Это позволяет расширить возможности депутатского корпуса. Но тут я бы хотел упомянуть об ответственности депутатов, которых изберут в новый парламент. Нужно иметь смелость, чтобы сказать «нет» президенту. Если в ЖК придут принципиальные люди, которые могут выра-

зить несогласие, и если таких окажется большинство, их голоса будут преобладать при принятии тех или иных решений, как это и принято при демократии. Поэтому в варианте новой Конституции президент и парламент ставятся в равные условия.

— Чем ограничивает проект новой Конституции власть президента?

— На это я хочу задать вопрос: есть ли в этом документе угроза авторитаризма? Есть, но она меньше, чем в действующей Конституции от 2010 года. Почему? Потому что в проекте нового закона в 89-й статье чётко прописали, что президент несёт персональную ответственность, кроме этого, он несёт ответственность уголовную в соответствии с импичментом. А импичмент имеет намного большие последствия, чем сейчас. Если в нынешнем законодательстве взята формулировка, что президент преследуется за свершение особо тяжкого преступления, то в будущем проекте он ответственен за нарушение любого закона, за вмешательство в деятельность законодательной и судебной власти. И если ЖК половиной голосов выдвинет обвинение, то 2/3 парламентского большинства принимается решение об отрешении главы страны от власти. После этого идёт речь о привлечении к уголовной ответственности президента.

— Вы говорили о вносимых изменениях относительно судебной власти в новом Основном законе.

— Несмотря на проводимую в предыдущие годы судебную реформу, судебная система не является самостоятельной по действующей Конституции. Имеется Совет по отбору судей, который находился в администрации президента и был во многом подконтролен. Решено изменить эту систему. В проекте новой Конституции Совет по отбору судей заменяется Советом по делам правосудия. Он состоит на 2/3 из судей, а в 1/3 входят представители президента, Жогорку Кенеша, народного курултая и юридической общественности. В Совете по делам правосудия для назначения кандидатуры на должности судьи необходимо набрать половину голосов. А так как в совет входит большинство служителей Фемиды, то фактически они и будут влиять на результаты отбора. Эта система даёт возможность судейскому корпусу стать более независимым при формировании кадров. А судей Конституционного и Верховного судов станет избирать парламент.

Ещё один шаг к независимости судей — в новом варианте Основного закона заложена возможность служителям Фемиды самим формировать свой бюджет. Тот, кто распределяет средства, получает возможность определять и поведение, а в этом случае судебный корпус становится ещё и финансово защищённым от вмешательств.

— Как народный курултай впишется в новую систему?

— В проект Конституции введена статья о том, что народный курултай является общественно-представительским собранием, то есть общественной организацией. Он не входит в систему государственной власти. Его представители могут давать советы по направлениям общественного развития, имеют право законодательной инициативы. Но, надо учесть, что принимать законопроекты они не уполномочены, как утверждают некоторые критики проекта Конституции. Только парламент имеет возможность утверждать законы.

Подготовил Дмитрий ОЗЕРОВ.