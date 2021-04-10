Поделиться VK Print

Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетил Баткенскую и Ошскую области.

Цели достигнуты

Глава государства прибыл на военный полигон Бужум в Баткенской области, где понаблюдал за заключительной фазой объединённых командно-штабных и мобилизационных учений «Безопасность — 2021» и «Формирование Юг — 2021».

Садыр Жапаров в своей речи перед участниками учений отметил растущие в мире конфликтный потенциал, угрозы международного терроризма и экстремизма, а также усиление транснациональной организованной преступности и распространение радикальных идей.

«В наши дни, когда терроризм и экстремизм представляют угрозу для мира, военные, правоохранительные и специальные службы Кыргызстана, а также работники государственных и местных органов власти доказали, что нет более почётного и священного долга, чем защищать свой дом и свою Родину. Это продемонстрировали успешные учения «Безопасность-2021» и «Формирование Юг — 2021», — подчеркнул Президент, Главнокомандующий Вооружёнными силами страны.

По словам Президента, несмотря на предпринимаемые Кыргызстаном прогрессивные шаги в виде реформы системы госуправления и борьбы с коррупцией, различные деструктивные силы усугубляют ситуацию в ущерб национальным интересам страны. В этом контексте он считает важным принятие мер по укреплению государственности, адекватному реагированию на угрозы безопасности, снижению конфликтного потенциала на территории и границах республики. В качестве примера подобных мер он привёл воссоздание Министерства обороны, что позволяет создать вертикальное командование в Вооружённых силах, сохраняя принцип подчинения одному руководителю.

«Вместе с этим, эти шаги дополнены мерами, направленными на оптимизацию системы военного управления, состава и структуры Вооружённых сил, а также на повышение уровня социальной защиты военнослужащих и государственных служащих. Руководство страны работает со странами -партнёрами по развитию отечественной оборонной промышленности. В ближайшее время в составе Минобороны мы сформируем

подразделение по специальным операциям, что, в свою очередь, позволит эффективно бороться с международным терроризмом», — сказал главнокомандующий, отметив, что с 1 апреля этого года расширен объём продуктового пайка для призывников, увеличена его калорийность. Далее он добавил, что продолжается капитальное строительство жилья для сотрудников Вооружённых сил и в этом году в Оше обеспечат более 200 военнослужащих, а также рассматривается вопрос об индексации денежного обеспечения военнослужащих в целях приведения в соответствие с текущими требованиями.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, в целях устойчивого социально-экономического развития регионов государство уделяет большое внимание выработке единых подходов совместно с соседними странами, странами-партнёрами и международными организациями по важным региональным вопросам, таким как водопользование, энергетика, миграционные процессы, коллективная безопасность, делимитация и демаркация границ. Он отметил, что цели учений «Безопасность — 2021» и «Формирование Юг — 2021» достигнуты, все участники продемонстрировали высокий профессионализм, чётко выполнив военно-учебные задачи в боевых и чрезвычайных режимах, а также показали свои готовность и умение совместно реагировать на различные угрозы безопасности сторон.

«В дальнейшем надо расширять количество участников и проводить подобные учения на регулярной основе, охватывая все административно-территориальные единицы страны. Как главнокомандующий, хочу заверить, что мы продолжим путь к укреплению Вооружённых сил в интересах народа. Кыргызстан всегда был и остаётся открытой и гостеприимной страной. Наша главная задача — сохранить и развить государство, передать его будущим поколениям», — сказал Садыр Жапаров, выразив уверенность, что учения поспособствуют укреплению безопасности не только в Кыргызстане, но и Центральной Азии в целом.

«Следует с удовлетворением отметить, что интересы личности, общества и государства надёжно защищены, а проводимые реформы дают положительные результаты. Разрешите пожелать успехов всем вам, перед кем стоит трудная, но почётная миссия по сохранению мира и процветания нашей страны», — заключил главнокомандующий Садыр Жапаров.



Добавим, что министр обороны страны Таалайбек Омїралиев рассказал о целях и ходе учений.

Так, активная фаза учений состояла из совместной специальной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований, вторгшихся на территорию республики, отрабатывались задачи по стабилизации обстановки в условиях введения военного и чрезвычайного положений с практическим отмобилизованием резервных рот, состоялись боевые стрельбы с резервными ротами Баткена, Баткенского и Лейлекского районов.

Также по сценарию учений был развёрнут военный полевой госпиталь 2-го уровня с проведением противоэпидемиологических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, организованы охрана и оборона стратегических объектов, выставлены блокпосты силами резервных подразделений, продемонстрированы действия по эвакуации мирного населения из района предстоящих боевых действий, развёртыванию фильтрационных пунктов и пунктов временного размещения беженцев.

В совместных командно-штабных мобилизационных учениях «Безопасность Юг — 2021» и «Формирование Юг — 2021» задействовали свыше 2 тыс. военнослужащих, около 100 единиц автомобильной, бронетанковой и специальной техники, до 20 единиц артиллерийских систем, до 10 единиц авиатехники. Подобные мероприятия проводятся Министерством обороны ежегодно в разных областях республики.

После завершения учений Президент Садыр Жапаров в торжественной обстановке вручил погоны генерал-майора начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Эрлису Тердикбаеву, удостоверения государственного советника государственной гражданской службы

1-го класса полномочному представителю правительства в Баткенской области Омурбеку Суваналиеву и государственного советника государственной гражданской службы 2-го класса секретарю Совета безопасности

Рыскелди Мусаеву. Также ряд военнослужащих получили от главнокомандующего именные часы и благодарности. Кроме того, Садыр Жапаров передал войсковой части 30-630 Министерства обороны сертификат на 600 тыс. сомов, выделенных из резервного фонда Президента.

Далее состоялся торжественный проход участников учений.

В мероприятии участвовали военные атташе России, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Великобритании и Пакистана. Глава государства ознакомился с образцами военной формы, экипировки, оборудования, вооружения и боевой техники Вооружённых сил страны, осмотрел военный госпиталь и встретился с личным составом отдельной резервной роты Баткенского района. Кроме этого, Садыр Жапаров пообедал в полевой кухне вместе с военнослужащими, задал вопросы об условиях прохождения службы и ответил на интересовавшие их вопросы.

Вместе с этим Президент Садыр Жапаров провёл краткое совещание с руководителями силовых и военных структур, а также местных властей.

Проект CASA-1000: новая страница в развитии энергетики

Проект CASA-1000 — это масштабный региональный проект, который открывает новую страницу в области развития энергетики, он поспособствует социально-экономическому подъёму стран Центральной и Южной Азии в целом, заявил Президент Садыр Жапаров на церемонии закладки капсулы под строительство первой опоры высоковольтной линии электропередач в рамках этого проекта в селе Кара-Булак Баткенского района Баткенской области.

Глава государства отметил особую важность указанного проекта для страны и подчеркнул, что основной выгодой для Кыргызстана при его реализации станет увеличение экспортного потенциала и привлечение дополнительных инвестиций для строительства новых мощностей. Добавил, что, несмотря на большой объём проделанной работы, впереди стоит много задач.

«Я уверен, что проект мы завершим в срок благодаря нашим скоординированным усилиям, целеустремлённости и настойчивости. В связи с этим призываю все госорганы страны обратить внимание на его важность и принять действенные меры для своевременного решения проблем при строительстве», — отметил Президент, поблагодарив международных партнёров по развитию — Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Исламский банк развития за предоставление кредитных ресурсов, подчеркнул, что финансовые обязательства, взятые на себя Кыргызстаном по данному проекту, республика полностью покроет за счёт продажи электроэнергии, не обременяя госбюджет.

«Энергетика оказывает глубокое влияние на жизнедеятельность общества в настоящее время. Она составляет основу экономики каждой республики и определяет социальные условия жизни населения. Это обусловливает необходимость строительства новых гидроэлектростанций, линий электропередач и подстанций для полноценного удовлетворения потребностей экономики и населения в электроэнергии. Увеличение гидроэнергетического потенциала Кыргызстана и строительство линий электропередач в целях обеспечения энергетической безопасности страны — это стратегическая задача республиканской программы развития энергетики», — отметил глава государства, подчеркнув, что на сегодняшний день вопросы энергетической безопасности и энергоэффективности — одни из самых актуальных.

«Помимо запуска проекта CASA-1000, в настоящее время реализуются проекты запуска второго агрегата Камбар-Аты-2, модернизации Токтогульской, Уч-Коргонской и Ат-Башинской гидроэлектростанций. Завершение данных проектов позволит полностью выполнить обязательства по поставке электроэнергии в рамках проекта CASA-1000, а также обеспечить электроэнергией всех граждан Кыргызстана», — отметил глава государства.

Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство первой опоры высоковольтной линии электропередачи в рамках проекта CASA-1000 и пожелал, чтобы данный проект на долгие годы служил развитию и процветанию Кыргызстана.

Президент также побеседовал с местными жителями и аксакалами, которые благословили проект и выразили пожелания, чтобы он способствовал социально-экономическому развитию всей страны.

Наша справка: проект СASA-1000 подразумевает строительство высоковольтной линии электропередачи, связывающей энергетические системы Кыргызстана и Таджикистана с Афганистаном и Пакистаном, для осуществления экспорта электроэнергии в летний период (с мая по сентябрь). В рамках проекта запланированы модернизация электросетевого комплекса, строительство новых подстанций и высоковольтной линии электропередачи. Коммерческая эксплуатация CASA-1000 начнётся через два года, по завершении строительства всей инфраструктуры. Странам-участницам в общей сложности надо проложить 1,4 тыс. километров линий электропередачи и построить конверторные подстанции в Таджикистане и Пакистане.

По территории Кыргызстана пройдёт чуть более трети ЛЭП (455 км), по большей части их маршрут пересекает малонаселённые районы Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областей. Общая стоимость проекта составляет $1,1 млрд. Из них порядка $200 млн. — часть Кыргызстана, финансируемая донорами — Всемирным банком, Исламским банком развития и Европейским инвестиционным банком.

Финансирование предоставлено на льготных условиях сроком от 25 до 40 лет. Кыргызстан планирует окупить все вложения за счёт экспорта электроэнергии за 15 лет.

Ежегодные поставки летней электроэнергии Кыргызстана в Пакистан и Афганистан, образующиеся с мая по сентябрь, должны составить в среднем от 500 млн. до 1,5 млрд. киловатт-часов, или 40% от всего объёма. В этой связи жители Кыргызстана не ощутят нехватки электроэнергии — внутренний спрос потребителей останется приоритетным.

Главная выгода проекта для Кыргызстана — порядка $80 млн. чистого дохода от ежегодного экспорта электроэнергии. Общий объём экспорта электроэнергии за 15 лет составит 23,3 млрд. кВт.ч. При этом доход ОАО «Электрические станции» составит более $1,2 млрд., а доход ОАО «НЭС Кыргызстана» — порядка $320 млн.

Под контролем Президента

Президент Садыр Жапаров ознакомился с проектом строительства предприятий в промышленной, торговой и логистической зоне, расположенной в Баткене Баткенской области. На основании постановления правительства под промзону трансформирован земельный участок в 172,9 га. На сегодняшний день поданы заявки от 19 индивидуальных предпринимателей на открытие новых предприятий на её территории. В ближайшие годы планируется открыть 28 новых предприятий, на которых создадут более двух тысяч мест. В настоящее время выделяются земельные участки и ведётся строительство текстильной фабрики, завода по переработке абрикоса, бойни, логистического центра для хранения фруктов, дробильного цеха.

Строительство ещё нескольких предприятий начнётся в ближайшие месяцы. До конца 2021 года планируется реализовать ряд проектов по возведению цеха по производству хлопкового масла и пластиковой тары, молокоперерабатывающего завода, предприятия по производству биогумуса. Отмечено, что мэрия Баткена работает над решением вопросов по коммуникациям, обеспечивая промзону сетями снабжения электричеством и водой, а также прокладывая дороги.

Садыр Жапаров побеседовал с местными жителями, выслушал их насущные проблемы и ответил на волнующие людей вопросы. Президент особо отметил, что взял под свой личный контроль вопросы расширения доступа к льготному ипотечному кредитованию и увеличения объёмов льготного кредитования для фермеров и малого, среднего предпринимательства. Как пояснил глава государства, это делается для того, чтобы граждане могли воспользоваться возможностями кампании по государственному ипотечному кредитованию. Кроме того, в целях стимулирования малого и среднего бизнеса и повышения конкурентоспособности отечественных производителей планируется выдавать долгосрочные беспроцентные кредиты со льготной ставкой на эти цели. Глава государства также рассказал о планах по передаче прав на трансформацию земель местным властям, которые получат возможность оперативно принимать меры в данном направлении. Садыр Жапаров призвал местные власти оказывать всевозможное содействие внутренним инвесторам и предпринимателям в решении их вопросов и заверил, что государство продолжит улучшать благоприятные условиях их деятельности.



Обживаются на родной земле

«Тяготы памирских кыргызов постоянно беспокоят мои мысли. Желание полностью переселить их на историческую родину возникло у меня давно, и теперь я намерен реализовать эти намерения», — отметил Садыр Жапаров на встрече с этническими кыргызами, переселившимися в село Талды-Суу Алайского района Ошской области из территорий Малого и Большого Памира Исламской Республики Афганистан. Правительство страны выделило земельный участок под строительство жилья. Государство возвело 11 домов в селе Талды-Суу, где разместились 17 семей, которым оказана помощь в виде бытовых принадлежностей и продуктов питания. Кроме бюджетных средств, финансовую помощь оказали органы местного самоуправления и спонсоры.

Президент также ознакомился с проектом строительства жилой застройки участка Бурган-Суу в селе Кашка-Суу Чон-Алайского района, куда предполагается переселить оставшихся на Памире афганских кыргызов. Он обратил внимание местных властей на необходимость скорейшей трансформации земельного участка под единый населённый пункт для памирцев, в котором обязательно надо предусмотреть строительство образовательных и социальных учреждений, и добавил, что проработка данного вопроса должна начаться этом году.

В беседе с памирскими кыргызами Садыр Жапаров рассказал о намерениях переселить оставшихся афганских кыргызов на родину до зимы текущего года — на эти цели сил и средств у государства достаточно. Как он заметил, переселившиеся в 2017 году памирские кыргызы до сих пор испытывают трудности с адаптацией и вынуждены постоянно просить помощи у правительства.

«Данный вопрос находится под моим личным контролем, мы окажем помощь и выделим средства для обеспечения переселенцев теплом, электричеством, и другим необходимым», — подчеркнул Президент.

Памирские кыргызы передали главе государства своё обращение, в котором поблагодарили соотечественников за тёплый приём и помощь в обустройстве на новом месте. Они попросили Президента оказать содействие в решении ряда своих проблем: организации поездок на Памир, трудоустройстве, обучении молодёжи, ускоренном получении гражданства и др.

Один из участников встречи, обучающийся на 1-м курсе КГУ им. Арабаева, с благодарностью напомнил, что в своё время Садыр Жапаров, будучи парламентарием, выступил одним из авторов Закона «О государственных гарантиях этническим кыргызам, возвращающимся на историческую родину», благодаря чему спустя годы у этнических кыргызов Памира появилась возможность переселиться в Кыргызстан. Переселенцы пожелали Президенту успехов и вручили ему подарок в виде традиционной одежды памирских кыргызов.

В свою очередь Садыр Жапаров отметил, что профгосорганы в ближайшее время начнут проработку озвученных на встрече вопросов, в том числе по скорейшему предоставлению переселившимся памирским кыргызам гражданства Кыргызской Республики.

Глава государства также побеседовал с жителями села Талды-Суу и близлежащих сёл. Выслушал их насущные вопросы, касающиеся трансформации земель, предоставления земельных участков, социальных пособий, пенсий и др. Он обратил внимание местных властей и других задействованных госорганов на оперативное решение озвученных местными жителями вопросов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.