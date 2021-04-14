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Президент Садыр Жапаров встретился со спикером Национальной Ассамблеи Республики Кореи Пак Бён Соком.

Стороны обсудили аспекты межпарламентского, политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства отметил, что сегодня назрела необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей, выхода на новый уровень взаимодействия между странами, и передал слова приветствия Президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Он подчеркнул, что Кыргызстан придаёт важное значение форуму сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея» и заинтересован в реализации совместных проектов в его рамках. Отметил имеющийся между странами большой потенциал торгово-экономического сотрудничества, которое является перспективным как для Кыргызстана, так и для Южной Кореи. Предложил правительствам двух стран тесно поработать в данном направлении, выразив надежду, что совместными усилиями сторон удастся увеличить объёмы торговли.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в Кыргызстане принимаются все меры по созданию благоприятного инвестиционного климата.

«В этих целях мы проводим политические и социально-экономические преобразования в стране, в том числе направленные на предоставление гарантий иностранным инвесторам, открытость экономики, либеральный торговый, валютный режим и благоприятную налоговую базу», — сказал Садыр Жапаров и выразил заинтересованность в присутствии корейского бизнеса в Кыргызстане в целях наращивания сотрудничества по ключевым направлениям, таким как развитие городов и областей, гидроэнергетика, горнодобывающая и текстильная промышленность, транспорт, строительство туристических объектов, аэропортов и в других направлениях.

Садыр Жапаров призвал корейских бизнесменов ещё больше инвестировать в экономику Кыргызстана и высоко оценил оказываемую корейской стороной финансово-техническую поддержку по линии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

Президент отметил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в сфере образования, предложив корейской стороне рассмотреть возможность увеличения квот по стипендиальным образовательным программам для студентов из Кыргызстана, а также реализации программ обмена студентами и преподавателями.

В свою очередь спикер Национальной Ассамблеи Республики Кореи Пак Бён Сок подчеркнул желание и готовность корейской стороны к сотрудничеству в различных областях и активному участию в поступательном развитии Кыргызстана. Он высказал намерения корейской стороны расширить инвестирование в Кыргызстан, так как у двух стран есть «общие точки соприкосновения», в том числе в сфере культуры. Спикер приветствовал инициативы кыргызской стороны по сотрудничеству в сферах образования и строительства, отметив их большую роль в расширении двусторонних отношений. Он выра-зил готовность углублять взаимодействие и по другим направлениям, по которым оно сейчас приостановилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Желаю вам успехов в борьбе с заболеванием, мы готовы сотрудничать в этом направлении и далее. Кыргызстан — интересная для нас страна в плане сотрудничества. Вы обладаете богатой природой и всеми условиями для развития туризма. Мы готовы углублять наше взаимодействие», — отметил спикер Пак Бён Сок.

Президент Садыр Жапаров также выразил готовность и открытость к дальнейшему всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству с Южной Кореей.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.