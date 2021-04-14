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Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.

Стороны обменялись мнениями по расширению политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества. Садыр Жапаров отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами и выразил заинтересованность в укреплении торгово-экономических отношений с Ираном, в том числе в инвестиционной сфере.

«Наши двери всегда открыты для иранского малого и среднего бизнеса, желающего инвестировать в экономику Кыргызстана. В настоящее время мы прилагаем большие усилия по созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов. Подчёркиваю, что и далее отношение к инвесторам останется особенным», — сказал он и, затронув тему культурно-гуманитарного сотрудничества как наиболее активного направления двустороннего сотрудничества, поблагодарил руководство Ирана за финансирование строительства спортивного комплекса в Оше и гуманитарную помощь, оказанную во время вспышки пандемии.

«Такое братское отношение иранской стороны к кыргызскому народу мы восприняли как знак настоящей дружбы», — сказал глава государства.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил Кыргызстан за поддержку Ирана на международной арене по ряду направлений и подчеркнул готовность иранского руководства на постоянной основе сотрудничать с Кыргызстаном. Он передал приветствие от Президента Ирана Хасана Рухани, добавив, что у сторон есть большой потенциал сотрудничества в различных сферах, потому как страны объединяют общие исторические и культурные связи. Также пожелал успешного проведения выборов в местные кенеши и референдума по проекту нового Основного закона, подчеркнув важность для Ирана сохранения безопасности и стабильности в Кыргызстане.

Министр отметил актуальность проведения очередного заседания совместной кыргызско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Назвав взаимодействие в сфере дорог и транзитного потенциала наиболее приоритетным, Мохаммад Джавад Зариф приветствовал намерения кыргызской стороны привлекать иранских инвесторов, которые готовы вкладывать свои средства в различные сферы экономики, в частности, в сельское хозяйство, фармацевтику, гидроэнергетику и развитие дорожной инфраструктуры. От имени руководства Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил Садыра Жапарова посетить с визитом страну.

Завершая встречу, Президент Садыр Жапаров ещё раз подтвердил готовность Кыргызстана активизировать двустороннее сотрудничество, особенно экономические и инвестиционные связи, и также передал слова приветствия Президенту Ирана Хасану Рухани.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА