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Мы продолжаем обсуждать новый вариант Конституции Кыргызстана, за которую предстоит проголосовать в ближайшие дни. Об особенностях и перспективах этого документа рассуждает Болот Малабаев, независимый эксперт, докторант юридического факультета КНУ им. Ж. Баласагына.

— Конституционная реформа все годы суверенитета у нас идёт перманентно. Первый вариант Основного закона мы приняли 5 мая 1993 года, и по счёту у нас сейчас пройдёт референдум по десятому варианту Конституции.

Необходимость принятия нового проекта Основного закона очень важна, потому что мы меняем форму правления. За все годы независимости в Кыргызстане существовала только полупрезидентская модель власти в различных её вариантах. А вообще, в мире действуют три модели: президентская, она применяется в США; парламентская и полупрезидентская, это прежде всего Франция. У нас работал в основном последний вариант. В эпохи правления А. Акаева и К. Бакиева, когда они ограничивали власть парламента, нарушалась система сдержек и противовесов между ветвями власти, а полномочия президентов при этом максимально расширялись. По ныне действующей Конституции от 2010 года страна перешла на французскую модель, в ней предусмотрены и сильный президент, и сильное правительство, и сильный Жогорку Кенеш. Но эта модель для Кыргызстана оказалась неудачной, поскольку у нас жёсткий принцип разделения властей не приживается. Всё время действует правило 1+3: президент, доминирующий над тремя ветвями власти. Вот и в последнее десятилетие было принято, что глава страны вмешивается в деятельность остальных ветвей власти, но в то же время полностью не отвечает за проводимый курс. Нынешняя конституционно-правовая реформа приведёт к тому, что в Кыргызстане появится президентская форма правления, не чисто американская, а с нашими особенностями, исходя из отечественных реалий. В новом варианте Конституции, по которому должен пройти референдум, предлагается президентская форма правления, где глава государства полностью отвечает за исполнительную ветвь власти. А это обеспечивает управляемость государственного аппарата. Плюс вводится сильный парламент с определёнными властными полномочиями: это и представительский характер, и законодательные полномочия, и контрольные функции. Заложены и принципы сильной, независимой судебной власти.

Что важно для Кыргызстана на данном этапе, так это обеспечение эффективности работы всей вертикали исполнительной власти. Несколько десятилетий реформ привели к обнищанию народа. То, что при последнем референдуме население проголосовало за президентскую форму правления, говорит, что оно ждёт стабильной власти, проведения реальных экономических реформ.

С 2010 года сменилось восемь составов кабинетов министров, экономического роста страна не достигла, внешний долг вырос в разы. Инвестиций оказалось крайне мало. И главная беда в том, что инвесторы не получают реальных гарантий от государства, что их вложения окажутся защищены законом. Поэтому для нас так важна жёсткая вертикаль власти, управляемая на всех уровнях государственной системы. Это хорошо и для простого человека, и для развития экономики, и для привлечения зарубежного капитала.

Тем более что в новом варианте Конституции заложены антикоррупционные нормы. Например, в пункте 6 статьи 2 говорится о запрете влияния на свободу выбора избирателей с использованием запрещённых законом финансовых, административных и иных ресурсов. В статье 4 говорится о запрете государственным и муниципальным должностным лицам осуществлять действия, создающие условия для коррупции. В эту же статью включены нормы конституционно-правовой ответственности за подобные действия представителей органов госвласти, местного самоуправления и должностных лиц. Это в будущем поспособствует созданию эффективного антикоррупционного законодательства.

Если обратиться к правам и свободам гражданина, то и в нынешней редакции Конституции они хорошо защищались, отвечали всем международным стандартам. А в новом варианте Основного закона они дополнены и учитывают наши реалии и специфики. Например, из-за трудовой миграции страдают дети, которые остаются практически без надзора взрослых. Поэтому в проект Основного закона включены нормы о важности сохранения семейных ценностей, забота о несовершеннолетних и престарелых гражданах.

Судебная ветвь власти вызывала все последние десятилетия критику из-за коррупции, принятия неправовых решений. В варианте новой Конституции заложена возможность сделать судебную систему по-настоящему независимой. Например, воссоздаётся Конституционный суд. После 2010 года в рамках правовой реформы КС упразднили и создали Конституционную палату Верховного суда. Теперь Конституционный суд воссоздаётся, и это правильно. После Второй мировой войны во всех странах мира создана конституционная юстиция. Это квазисудебный орган, который защищает конституционные права и свободы граждан. КС разрешает споры о компетенции между органами власти, занимается толкованием норм Конституции, занимается поправками к Конституции, даёт заключение по международным договорам, которые подписывает страна. Такие договоры могут нести в себе угрозы. С 2010 года Кыргызстан заключил ряд не самых удачных инвестиционных проектов, которые не сработали и ввергли страну в зависимость от взятых кредитов. Если бы в своё время была проведена правильная оценка таких проектов, мы бы смогли избежать многих негативных моментов.

Также новый проект Основного закона предусматривает усовершенствование системы по отбору судей. До этого в Совете по отбору судей самих работников Фемиды было меньшинство, а большинство — это представители гражданского общества. Теперь решено изменить это количественное соотношение. В новом варианте вводится самостоятельность судебных органов власти и их независимость от несудебных, чтобы никто не давил на судей, имеется судебное самоуправление: это и съезд судей, и совет судей, и пленум Верховного суда. Предусматриваются иммунитет судей и судейская неприкосновенность, финансовая независимость. Всё направлено на то, чтобы работники Фемиды чувствовали себя защищёнными в вынесении правовых решений. А независимые суды прежде всего влияют на инвестиционную привлекательность страны.

Конечно, идеальной Конституции никогда не создать, но очень важно, на мой взгляд, что документ предусматривает последующую доработку и изменения норм Основного закона. Поэтому в нём дана возможность законодательным путём в будущем внести то, чего потребует жизнь.

Дмитрий ОЗЕРОВ.