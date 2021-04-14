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Сегодня Кыргызстан отмечает государственный праздник — День народной Апрельской революции.

Вспомним историю этого праздника. Современный Кыргызстан пережил две народные революции, сопряжённые со сменой власти. Первая, 2005 года, вошла в историю страны как бескровная, так как отстранение и уход от власти президента Аскара Акаева прошли практически мирно, хотя имели место столкновения полиции с митингующими сторонниками оппозиции.

В результате новых президентских выборов пост главы государства занял Курманбек Бакиев и, чтобы подчеркнуть важность революции 24 марта 2005 года на пути к демократизации страны, он учредил в 2006-м новый праздник — День народной революции.

Однако новые политические события, захлестнувшие страну в 2010 году, изменили и перечень праздничных дат. 7 апреля 2010-го в Кыргызстане произошла новая революция, вызванная недовольством правлением Бакиева. Его, как и прежнего главу государства, обвинили в узурпации власти и отходе от принципов демократии. Но вот вторую народную революцию нельзя назвать мирной или бескровной, так как события были отмечены гибелью людей. Выстрелы звучали с обеих сторон — и со стороны президентской охраны, и со стороны представителей оппозиции, митингующих и штурмующих правительственные здания.

В декабре 2011 года утверждены новая дата — 7 апреля и название официального государственного праздника — День народной Апрельской революции. А в 2016-м были внесены поправки в действующее законодательство, согласно которым, начиная с 2016 года, День народной Апрельской революции объявлен нерабочим.

Сегодня к этому дню по всей стране приурочены множество праздничных мероприятий и массовые гуляния в честь победы народа в борьбе за демократизацию общества. Но не обходится он и без траурных мероприятий в память о погибших в те дни — они проходят у Монумента памяти погибших за свободу народа во время аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010-го.