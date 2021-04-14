Поделиться VK Print

Президент Садыр Жапаров проголосовал на выборах депутатов местных кенешей и референдуме по проекту новой Конституции страны на избирательном участке №1053 Бишкека.

По данным на 10.52 12 апреля всего на референдуме по проекту закона КР «О Конституции Кыргызской Республики», принятого Жогорку Кенешем 11 апреля, проголосовали 1 336 743 избирателей. Из них за принятие — 1 059 476, или 79,4%, против — 182 553, или 13,66% проголосовавших. Это данные с автоматически считывающих устройств (АСУ).

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов проводит ручной подсчёт голосов, ожидается, что процесс займёт 10-15 дней. Согласно законодательству, итоги должны быть объявлены не позднее 35 календарных дней после голосования. Новая Конституция вступит в силу со дня официального опубликования.

Из 6,6 млн. граждан Кыргызстана правом голоса обладает 3 606 201 житель. Таким образом, явка на референдум составила около 37,17% избирателей, или 20,31% всего населения. За принятие нового Основного закона высказались 29,46% кыргызстанцев, обладающих избирательным правом, или 16,09% населения.

После завершения процедуры голосования Президент выступил с заявлением для СМИ, в котором отметил, что в Кыргызстане в течение 30 лет до сегодняшнего дня Конституция менялась множество раз.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, в процессе подготовки нового варианта Конституции принимали участие аксакалы, академики, учёные-правоведы, которые открыто обсуждали с общественностью содержание проекта Основного закона.

«Кто как и за что решит голосовать — это его личный выбор, мы не можем кого-либо принуждать. У нас должен быть прозрачный избирательный процесс», — заявил Президент Садыр Жапаров.

В этот же день он сделал обращение, приуроченное ко дню голосования на выборах депутатов местных кенешей и референдуму по проекту новой Конституции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сделал обращение, приуроченное ко дню голосования на выборах депутатов местных кенешей и референдуму по проекту новой Конституции.

В частности, он отметил, что день народного голосования направлен на повышение ответственности за будущее страны и дисциплины в системе госуправления.

«Кыргызстан уже тридцать лет ищет свой путь, за это время произошёл ряд волнений. Всё это — следствие непоследовательности наших намерений и стремлений. События октября прошлого года потребовали от нас выбора дальнейшего пути, а также повышения ответственности и наведения порядка в стране. Октябрьские народные волнения произошли в результате самых грязных выборов в нашей истории. Власть тогда не услышала голос народа. Устав от такой безответственности, несправедливости и произвола власти, народ потребовал системных преобразований.

Впервые в истории независимости Кыргызской Республики народу предоставили право выбора формы правления. Как известно, 10 января граждане страны выбрали свой путь и поддержали президентскую форму правления. Вследствие этого назрела необходимость изменения Основного закона. Новый проект Конституции разработан с участием научного сообщества, активных и видных представителей общественности. Наш дальнейший путь тесно связан с вашим выбором.

Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет чиста совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее», — сказал Президент.

Он также призвал извлечь уроки из прошлого и не повторять ошибок предыдущих властей, отметив, что главное условие демократического обновления — свободное волеизъявление народа на выборах. Только та власть, которая проведёт честные выборы без нарушения правил конкуренции, может оправдать доверие граждан страны. Справедливые выборы в свою очередь станут основой мира и стабильности в стране. И добавил, что для построения сильного государства прежде всего необходим сильный Основной закон страны.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Обращение публикуется в сокращении.